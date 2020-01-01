「還給洪秀柱公道」的政治風暴背後，浮現出盤根錯節的親中網絡

12月27日羅智強召開記者會，把洪秀柱、林德福、王定宇、蔡沐霖等候選人都牽扯進來。這場記者會的議題是中永和的一場政治風暴，而這場風暴的起點，竟然是地方上掛出的一塊看板，上頭赫然寫著「還給洪秀柱公道」。

「還給洪秀柱公道」出自民進黨候選人蔡沐霖的競選看板，看板掛出後這幾天，向來不回應的林德福陣營竟然大動作回應，統媒也連連指控蔡陣營的行為是「意圖使人不當選」。

這個看板有什麼魔力，竟可讓四連霸立委動搖？答案在於，林德福與洪秀柱有長年競爭該選區的積怨，而這一內部矛盾被蔡沐霖陣營的「奇襲」凸顯出來。

林德福罕見地高調譴責對手，以及中時報系的跟進批評，證明蔡沐霖設計的宣傳妙招有效。挑撥林德福與洪秀柱矛盾的同時，也炒熱吳斯懷站台的事實。雙和地區過去是穩固的藍營票倉，今次卻頻頻傳出耳語，懷疑林德福太老（不給新人機會）、太霸道（讓洪秀柱難堪）、太親中（與吳斯懷親近）。

儘管林德福公開表示自己與洪秀柱關係良好，洪秀柱也對蔡沐霖辦公室寄出存證信函。然而存證信函只是一個法律上的「告知」動作，卻不見洪秀柱有進一步的舉動。洪秀柱既然「輕輕放下」蔡沐霖的行為，變相佐證了與林德福的矛盾，這正是話題在地方延燒的根本原因。

這波奇襲表面上說「還給洪秀柱公道」，實際上直指林德福政治操守的含糊，不敢大聲反對反滲透法，也不敢忤逆北京。跳腳的林德福陣營，甚至出現施壓警方押走蔡沐霖看板廠商的爭議。

但奇怪的是，蔡沐霖陣營在精準打出聲量之後，準備開記者會追打林德福的政治操守，最後卻硬生生喊卡；反倒是今日上午，羅智強出面開記者會嘲諷蔡沐霖，聲稱抹紅、抹黑洪秀柱的向來是王定宇和民進黨。

國民黨逃避問題、轉移焦點是常態，極力親中的洪秀柱也不必任何人來抹紅。然而，何以蔡沐霖陣營的記者會喊卡？其實這正是地方政治的眉角所在。社區團體、宗教組織或在地企業，往往有橫跨藍綠的關係網絡，反對看板的地方人士透過許多關係施壓、干擾蔡沐霖團隊的準備工作，導致記者會無法如期進行。

一面看板竟然會驚動這麼多勢力，且干預的強度竟能讓蔡沐霖無法順利召開記者會，足以一窺林德福陣營與背後盤根錯節的親中網絡。

Photo Credit: 中央社 退將吳斯懷列國民黨不分區惹議，他19日上午接受廣播電台POP Radio節目「POP撞新聞」專訪表示，如果貿然退出，對不起國民黨，因為依選罷法規定，國民黨不分區將少一席，往後4年就沒有軍系立委，基於這些原因 ，他願意承受。中央社記者張皓安攝 108年12月19日

國民黨上下忙著轉移焦點，便是恐懼被貼上「吳斯懷」這張親中標籤。但是從吳斯懷、費鴻波、羅文山等高階將領媚共言行來看，國民黨彌漫的投降主義，遠非掣肘對手記者會就能掩蓋。

林德福與吳斯懷關係密切，選票亦有賴黃復興黨部的支持。數月前香港歌手何韻詩遇襲事件，也凸顯雙和地區統促黨等活動頻頻，這類受中國指使的暴力組織滲透極深。曾任永和市長、長年連霸雙和立委的林德福，與這類促統活動的壯大脫不了關係。

中永和的案例即說明，這個藍營票倉存在林德福與洪秀柱的政治矛盾，但這兩人都是極度親中的後選人，選區內在的中國滲透因素不容小覷。促統活動深入台灣社會各個層面，已造成難以忽視的暴力與經濟犯罪，更嚴重威脅台灣的主權。

要阻止中國干預台灣的民主選舉，就得看今年最後《反滲透法》的立法是否順利，國會的攻防之外，各地方選情能否聚集足夠的政治能量，更會決定法案不因明年政治波動而夭折。

可笑的是，現在我們還能看見吳斯懷、林德福、洪秀柱、羅智強藉著選舉毫無羞恥心地侵蝕台灣主權，倘若中共併吞台灣，將來也就沒有民主選舉可言了。

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