不要跟不甘心過不去。

它擋住的都是自己的人生、擋住的都是自己的幸福的機會。不甘心賠上的不是過去，而是未來。人偶爾會傻、會犯錯，但都會長大。要走的不要留，願意待下的不用求。

先讓不甘心過去，這樣能夠給予你安心的人才有機會可以住進來。

你回應冷淡、我退一步，時間久了就只剩下客套

有時候太認真的回應，卻得到對方的敷衍。

斟酌著一字一句、刪了又寫的詞彙，然後期待著對方的回應，最後因為對方的回應而失落。人跟人的相處不總是對等，可是每段關係都用心，若有一方無心，兩人就會越來越疏遠。

你回應冷淡、我退一步，時間久了就只剩下客套。不被在乎久了，也會開始不在乎對方。

無話可說，是因為知道說了也沒用

無話可說，不是因為沒有話了，而是知道再多的話都進不了你的心裡。

失眠的多少夜，在腦子裡跑了一整夜的字句、緊握著拳頭，在心中想要訴說的事、想過要放棄，最後仍然捨不得的心意……最後都變成了無話可說。因為知道說再多也是白費，沒有心想聽的人不會懂，堅持不是一個人可以完成的事。

無話可說，其實是還有很多話想說，但知道不用再說。

學的把花在對方身上的力氣，拿來用在自己的身上，別人不要的不表示不珍貴，只是給錯了人。錯了就改，累了就鬆手，明天又是新的一天。

一個人在不在乎自己，心都感受得到

遺憾，是藏在眼底卻流不出來的眼淚；傷心，是想要對你好卻發現再好都只是浪費；失望，是當對你還有期待時，卻到了自己這關就被打回票。

愛一個可以對對方很好、無條件的好，但若一旦決定不愛了，也會使盡力氣收手。關於我們兩個，當我不再多說什麼的時候，就表示緣分盡了。

一個人在不在乎自己，或許不一樣彰顯，但心卻感受得出來。

不要把別人的好視為理所當然，再喜歡也有耗盡的一天

有些以為會留下的，結果只是經過；有些以為只是路過的，卻待得比誰都久；有些以為是對的，結果錯的最多；而有些一開始認為是錯的，最後卻是收穫最多。

我們無法知道自己會遇見什麼人，也無法猜測誰會停留。但一個人對另一個人好都不會是應該，付出都是因為覺得你重要，不要把別人的好視為理所當然。再喜歡也有耗盡的一天。

對一個人好可以不問收獲，但不要最後連自己都賠上了，還不被感激。人可以過得單純一點，但不要傻過了頭到無法回頭。

愛不下去了，請要對自己狠一點

不要去惦記他的好、不要去回想曾有的美好回憶，不要把已經消失的當成了現在的擁有。再不想走也要學著離開、再艱難也要去嘗試，今日你不試著對他狠心一點，那有日就會變成是他對你狠。

不要到碎了才喊疼、不要到什麼都沒有了，才想留下自己，不要到好不了了，才想對自己好。現在先對自己狠一點，以後日子會好過一點。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九