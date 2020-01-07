秒懂尿液檢查數據，先看四項數值是否異常

文：蘇鈺壬（高雄長庚紀念醫院腎臟科主治醫師）

隨著政府的推行以及大家對自身健康的注重，健康檢查逐漸成為民眾重視的課題，而健康檢查中又有許多項目，諸如血液檢查、電解質以及肝腎功能檢查、尿液檢查、腫瘤指數檢查等等。今天為大家介紹常見的尿液檢查項目，及其結果說明。

常規尿液檢查包含幾個項目：

顏色（color）

混濁度（turbidity）

比重（gravity）

酸鹼值（pH）

白血球（leukocyte, WBC）

亞硝酸鹽（nitrite）

蛋白質（protein）

葡萄糖（glucose）

酮體（ketone）

膽色素（bilirubin）

血（blood）

紅血球（RBC）

表皮細胞（epithelial cells）

「顏色」可以用來判斷缺水與否，水喝太少的尿會偏黃味道也重，正常尿液通常是清澈或淡黃色。「混濁度」看尿液內是否雜質多，泌尿道感染者通常混濁且有怪味，報告上可能會以英文turbid或cloudy表示。

「比重」和「酸鹼值」大部分人都是正常，比重高表示小便較濃縮，要小心可能有糖尿病或是處於脫水狀態；比重低表示小便較稀，和過多水份攝取有關，或是可能有尿崩症。而酸鹼值在一些腎小管酸血症、橫紋肌溶解症或腎結石鹼化尿液上，有參考的價值。

「白血球」過高跟泌尿道感染相關，一般尿液中不該出現過多白血球，因為腎臟過濾時會將較大的物質諸如白血球、紅血球、蛋白質等擋住。當感染時因為細胞激素的刺激，通透性增加，白血球等物質便可能過濾出來，經由尿液排出。

「亞硝酸鹽」也可用來判斷是否有泌尿道感染，某些細菌能將硝酸鹽代謝成亞硝酸鹽，因此在尿液中檢測到過量亞硝酸鹽，可以間接證明泌尿系統內有細菌滋生，間接懷疑泌尿道感染。

「葡萄糖」過高可能和腎臟受損有關，如腎小管病變，不過多半還是優先考量是否有糖尿病的問題。「酮體」不是一般能量代謝產物，若酮體在尿液中異常升高許多，要考慮是否有酮酸中毒的可能；若輕微上升代表處於高血糖狀態、極度飢餓、發燒、長期腹瀉、甚至懷孕也會造成酮體上升。

「膽色素」異常升高和肝病或是溶血有關；「血」以及「紅血球」有無是用來推測血尿的成因，跟泌尿道及腎臟傷害，尤其是腎絲球腎炎相關。

「表皮細胞」則是用來判定該項尿液檢查的品質。一般我們會要求收集中段尿液，因為前段尿液會和尿道前端會和外界接觸染污，使得檢查結果受影響。中段尿液由於已經前段尿液排出，較不會有汙染狀況，相對表皮脫落的細胞也少，因次由表皮細胞多寡來判斷尿液檢查是否可信。

以上便是其結果說明，想要快速一秒看懂尿液檢查的話，我建議直接看白血球（WBC）、紅血球（RBC）、蛋白質（protein）、葡萄糖（glucose）是否異常，再去細看其他數值。以下附上檢測項目的正常值供大家參考。

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