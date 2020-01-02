探訪新竹動物園小小醫療志工：動保教育從「不是快樂天堂」的獸醫室出發

文、攝影：蔡育琳

台灣有三所公立動物園：台北市立動物園、新竹市立動物園、高雄市立壽山動物園，各家動物園都有多元的志工團隊，包括導覽解說、環境維護、活動支援、醫療照護等性質。照理來說，其中最需要專業能力、長期培訓的，應該就是醫療志工。

而在新竹動物園的醫療志工中，居然有十幾位小學生，他們能做好這份工作嗎？是誰帶孩子進來，為了什麼目的？對於動物園的動保教育功能，一般遊客也許不是很在意，這些家長和老師如何能具體落實？孩子們自己又是怎麼想的呢？

新竹動物園的「再生計畫」工程已近尾聲，民眾已經等待了兩年半，即將於2019年12月28日開園。在眾所矚目的開園日之前，本會記者先帶大家到獸醫室一探究竟，了解醫療志工的運作與服務內容，以及孩子跟動物之間的點點滴滴。

動物的小保母

11月9日週六上午九點，新竹市立動物園獸醫室內，有六個孩子由家長陸續送來報到。他們是獸醫室的醫療志工，先聽指導老師黃靜慧講解工作內容，再依步驟完成每個細節，最後還要寫照護紀錄。孩子的年齡從小學一年級到國中一年級都有，志工資歷從半年到一年多，動作熟練，態度從容。

除了幫動物秤重、準備食物、清理環境，還要洗碗、掃地、切菜，就連擦藥、餵藥、餵奶也難不倒他們。若有孩子做不到的部分，黃靜慧會從旁協助，並提醒他們注意安全，曾有孩子被動物抓傷，幸而只是小傷，擦擦藥就好，家長也能諒解。

Photo Credit: 蔡育琳 馬來猴小寶寶就像孩子一樣，需要細心呵護才能健康長大

獸醫室內除了園內動物，還有被民眾棄養、通報送來的動物，因空間有限，大多是小型動物，包括兔子、陸龜、刺蝟、蜥蜴、蜜袋鼯等。其中有一隻馬來猴小寶寶，約兩個多月大，因為牠從猴媽媽懷中掉落時，沾染到人類的氣味，猴媽媽不願再照顧牠，就由獸醫室撫育。孩子們用電子秤量好兩種奶粉，以熱水和溫水沖泡，拿毛巾包著小猴子，像餵嬰兒一般餵牠喝奶。

馬來猴小寶寶吃完就是玩，不知道自己屁股上黏著糞便，劉昕妍用衛生紙幫牠擦去，並不覺得髒或噁心。在小志工的嬰幼兒時期，父母應該也是如此呵護他們，而在此時此地，角色似乎翻轉了，他們都還需要監護人照顧，卻已開始擔任動物的保母。劉昕妍和林孟潔還帶來了小熊、長頸鹿、恐龍等娃娃，給小猴子和其他動物做伴，可能她們平常就抱著娃娃睡覺，所以也為動物們如此設想。

學習與成長

「我去倒垃圾！」「好，我跟你去。」倒垃圾也要一起去，這就是小志工們的友情。

「我要切菜，給我切！」「拿刀要小心喔。」聽說王昱勛在家時，因為父母覺得他年紀還小，不讓他使用刀具，反而來了獸醫室才得以發揮長才。

「抱兔子要讓牠靠在你胸前，這樣比較安全。」孩子們終究是孩子，難免有些童言童語，但也會互相叮嚀，保護動物也保護自己。

動物園每隻動物都要做詳細紀錄，包括體重、食性、醫療處置、動物行為、狀態等，當黃靜慧把動物的資料輸入電腦時，孩子們也是問題多多，「老師，亞成是什麼意思？」

「亞成體，就跟你一樣啊，還會繼續長大的小朋友。」

「還有老公公？老奶奶？」林孟潔問。

「就是說動物老了，民眾因而不養牠了。」

獸醫室不是快樂天堂，孩子們已見識了動物的生老病死，因為每次來的時候，動物都跟上次有所不同，有些是康復了回到園內籠舍，有些則是過世了存進冰櫃。甚至在孩子照顧動物的時候，也曾有動物忽然變冷了、不動了，就死在他們的眼前。

指導老師黃靜慧表示，當時有隻黑肚綿羊因體弱而不幸過世，林妍方與陳宥傑雖然驚訝害怕，仍然鎮定的協助老師，妥善的送牠一程。而他們也意識到：原來這就是生命。之後仍繼續來擔任志工，希望讓生病的動物過得舒適一些。

王玉婷從小六擔任志工到現在國一，有個外號叫「阿寄」（阿姐），她總是耐心的照顧動物以及年紀比她小的志工。從小她就喜歡動物，但是家裡不能養，因此來動物園就是想多學習，希望能一直做到高中畢業，等長大了就可像資深志工一樣，獨立完成所有醫療工作。

「以前第一次看到牠們覺得很興奮，後來變成不是只喜歡一種動物，幾乎全部動物都喜歡。」王玉婷曾隨著黃靜慧參加關懷生命協會的動保課程，實地參訪台北市立動物園，看到台北動物園很大，新竹動物園很小，但有一個相同的情況讓她耿耿於懷。「還沒當志工的時候，在動物園看牠們被關在裡面，我們看得很開心。現在才知道說，牠們關在裡面很痛苦，所以就覺得牠們很可憐。」

動物園獸醫怎麼說

2015年，獸醫余國睿通過高考進入新竹動物園，期待能加入一個獸醫團隊，報到後才發現因為編制規定，園內始終只能有一位獸醫。新手上任就要全權負責，余國睿的壓力非常沉重，到處找前輩及專家請教。除了技術上要努力精進，日常性的照護更是永無止盡，直到2016年志工隊的出現，讓他有了喘口氣的空間。

不過余國睿也坦承，他設想中的志工最小年齡是國中生，一開始聽說有小學生要來，他很擔心家長會有意見，也怕小朋友會受傷。實際運作後，他發現比想像中好很多，有些孩子一開始會怕動物，後來慢慢接納了，也常跟動物有互動，他們做得很快樂，並非當成工作。

Photo Credit: 蔡育琳 獸醫余國睿介紹獸醫室現況

採訪當天，有小志工提到食蛇龜、柴棺龜的差異，因為他們有實際照顧也有所認知，余國睿笑說自己念獸醫系的時候都不知道，「從小朋友口裡聽到這些，其實我很感動，這是一個很值得推廣的生命教育，而不是只帶小孩去動物園繞一圈，沒多久就忘了。」他也是從小就喜歡動物，曾經因為家裡沒有第四台，吵著到表哥家看動物頻道，如果當時有機會幫忙照顧動物，他一定會開心得不得了。

從周一到周五，獸醫為動物做的醫療救傷，周六日就要靠志工來延續，否則動物的情況很可能惡化（若有緊急狀況，志工會通知獸醫來處理）。要承擔這些繁瑣的基礎工作，除了喜愛動物更需耐心與毅力，有些志工還沒全部學會就離開了，因此余國睿對於醫療志工是求精不求多，希望他們至少能待一年，成為資深志工後，再帶領新進志工。

從志工到員工

獸醫助理李曜辰原本也是醫療志工，他說常有民眾撿到受傷動物送來，但獸醫室無法全部接收，如果是非保育類的雛鳥，志工有能力的話，就會帶回家幫忙照顧。他曾因此收下一隻麻雀雛鳥，幸而活了下來，長大後野放。由於政府編制的問題，動物園無法增加員工名額，2018年一位技工離職而有了空缺，李曜辰應徵上後，成為園內有史以來第一位正式的獸醫助理。

之前的獸醫助理都是臨時性質，包括替代役和志工等，而李曜辰有熱誠又有經驗，不只在醫療上提供助力，也負責志工隊的經營。為了鼓勵志工，他們設定了積分獎勵的制度，只要達標就可得到小禮物，李曜辰當志工時就得過好幾次小禮物，都是獸醫余國睿自掏腰包購買的。現在情況有好轉一些，志工們得到的小禮物，是余國睿與李曜辰一起自掏腰包購買的。

Photo Credit: 蔡育琳 技工許淑玫、梁竣傑也常協助小朋友的動物醫療及照護工作

指導老師黃靜慧有時因忙碌無法參與，就由動物園技工（動物照養員）許淑玫、梁竣傑來指導小朋友。許淑玫說一般小孩是看卡通片來了解動物，而這群小志工的表現很難得，「那麼小就想接觸動物，像我女兒都不敢，覺得排泄物很髒很臭。」她認為是因為黃老師有跟孩子溝通、引導、協助與陪伴，家長也認同志工的服務內容，只要孩子敢嘗試，久了就會習慣了。

「他們會分工合作，互相幫忙，有人負責處理食物，有人負責處理藥物，培養團隊工作的觀念，靠近動物的時候更會互相提醒。如果有一些事情大家都想要做，那就輪流做。」梁竣傑觀察到小志工的團隊運作模式，此外他也覺得，童年是學習的重要階段，可以對動物建立正確觀念，有些大人的觀念卻不容易改變。

老師帶領 家長支持

黃靜慧是一位忙碌的國小導師，還在校內成立動保社團「生活你我牠」，自己編寫教材，讓學生認識各種動物處境。黃靜慧原本所學並非動物相關科系，而是在近幾年來開始投入，包括到台大、清大、屏科大學習動物相關課程，更成為新竹動物園獸醫室的志工。過去一年多來，她從自身的班級和社團、小志工的夥伴們之中尋找適合的學生，取得家長同意和支持，引導學生來擔任醫療志工。

Photo Credit: 蔡育琳 指導老師黃靜慧正在向小志工說明工作內容

黃靜慧對小志工們有一個「十年計畫」，家長和孩子也都有意願，期盼從小學一路做志工到大學。鄭妙純有兩個孩子在此當志工，她跟孩子說過，來這邊就是要做事情，不是來玩的，「希望他們多了解幫助弱小動物的工作，這對他們人生的經歷會留下很重要的一篇。」

另一位家長張雅緣說，這是孩子有興趣的事情，所以他們會主動想來，她認為：「這也是一個學習，現在的教育比較多元，如果單純只有上課，我覺得不夠。」當孩子對動物懂得越來越多，做完志工後，回家還會幫媽媽上課。

家長蔡雅芳說，一開始是想要讓孩子多接觸，透過訓練更有耐心和愛心，用正確的方法對待動物。「並非只是看到表面的可愛，照顧過程才是日常要做的，未來自己養寵物也要全權負責。」如果孩子在過程中受了傷，她認為是孩子有所輕忽，不過也是很好的經驗，「對我們來說，動物園有小志工訓練是很棒的學習機會，希望這個團體能持續傳承，並能協助動物園更多。」

孩子們到動物園，看見自己喜歡的動物，拍幾張合照應該就很開心了，但黃靜慧發掘了更多可能性，原來孩子可以做到的，遠超乎大人的想像。「希望動物們過得舒服，希望自己能盡一份力，這些孩子就是抱著這樣的想法。」黃靜慧說，孩子在課堂上可能注意力不集中，但在獸醫室做志工不一樣，因為實際操作時要注意很多細節與步驟，「當小志工們覺得自己把動物照顧好了，準備的食物有被動物吃掉了，他們得到的快樂是最直接的。」

動物園的四大功能為教育、研究、保育及遊憩，其中教育常常被忽略，反而以遊憩為重點。而新竹動物園的小志工們，經過學習、訓練與服務，在照顧動物的過程中，真正落實了動保教育。這些孩子長大後未必會從事跟動物相關的工作，但只要能學到尊重生命，並願意為動物付出心力，相信已是最大的收穫，而這份愛也將以各種形式散播出去。

本文經關懷生命協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航