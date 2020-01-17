營養師解析「奇蹟飲食」：用這種方法減重有什麼風險？

注意：在開始前先提醒，執行奇蹟飲食 （ GM Diet ） 一定要有專業醫療人員在旁邊唷！

奇蹟飲食（GM Diet）透過特殊的飲食法，號稱在短時間內可以有效達到減肥效果。它的起源我這邊就不多加贅述了，大家可以在網路上面查到資料

今天營養師會針對它的飲食去做解析，討論到底會不會瘦，跟到底瘦下來會不會有什麼風險。而快速瘦下來短暫的成就感，需要付出更多的努力去維持，要不然只會有復胖這個結局。

奇蹟飲食（GM Diet）可以吃哪些食物？

奇蹟飲食主要是執行的7天內，限制你吃的食物種類。下面就是網路上有提供的GM Diet飲食種類，有幾點需要先注意的：

GM Diet是不能吃主食豆類（綠豆、蠶豆……）。 允許使用咖啡和綠茶，但不添加任何甜味劑。 不能喝任何含熱量的飲料（汽水，酒精和其他含糖飲料）。 您可以使用奶酪代替肉類，而使用豆漿取代普通牛奶。

禮拜一 只吃水果

香蕉不能吃

推薦吃瓜果類水果（香瓜、西瓜……） 8～12杯水／天 禮拜二 只吃蔬菜

早餐可以吃水煮馬鈴薯 8～12杯水／天 禮拜三 只吃任何類型的水果和蔬菜

香蕉和土豆外都不能吃

飲食沒有規定最大量。 8～12杯水／天 禮拜四 只吃香蕉和牛奶。

大約可吃8～12支香蕉。

3杯牛奶（脫脂） 8～12杯水／天 禮拜五 吃兩份10盎司（284克）的牛肉，雞肉或魚肉。

除了肉，你只能吃6個整個西紅柿。

素食者可以用糙米或奶酪代替肉類。 10～15杯水／天 禮拜六 只吃兩份10盎司（284克）的牛肉，雞肉或魚肉。

今天的飯菜可能包括無限量的蔬菜，但沒有馬鈴薯。

素食者可以用糙米或奶酪代替肉類。 10～15杯水／天 禮拜日 只吃糙米，水果，果汁和蔬菜。

沒有規定任何這些食物的最大量。 8～12杯水／天

營養師剖析GM Diet

接下來營養師會針對GM Diet一天一天的解析，讓大家知道為什麼會這樣吃。

第一天：全水果

因為是沒有限制的水果，所以能攝取很多的膳食纖維。水果的脂肪又極低，此時設計者又建議大家多吃瓜果類，根據食品營養成分資料庫（新版）會發現，瓜果類的含水量高達90％以上，所以又更容易達到飽足感，進而吃進比之前更少的熱量。

改變的第一天用甜甜的食物開始，是一個能讓大家比較好接受的飲食。

第二天：全蔬菜

蔬菜具有維持身體所需的所有營養。早餐馬鈴薯含有大量的醣類，蔬菜的膳食纖維能夠延長飽足感。

第三天：全蔬果

前三天的全蔬果日，除了補足人常不夠的膳食纖維，也因為第一天的全水果餐與第二天的全蔬菜餐互補，所以第三天蔬菜加水果的組合，可以提供綜合營養跟熱量。

第四天：香蕉牛奶

前三天無油、無肉日，在第四天藉由牛奶來當作一個蛋白質來源，搭配的是前三天都不能吃的香蕉，利用香蕉牛奶的高鉀、高鈣、優質蛋白質及脂肪來當作一個餐食的轉換。這天也是一種短暫節食後復食餐的概念，因為如果這時突然之間大量攝取食物，是有可能造成身體過度吸收熱量而造成反效果。這也就是我們說的溜溜球效應。

第五天：吃飯、吃肉、吃大番茄

糙米是一種優質的碳水化合物來源，富含纖維跟維生素、礦物質。重點是糙米相對於白米來說，造成血糖上升的速度又比較慢，所以是一個很不錯的食物來源。雞肉和魚類是優質的瘦肉來源，但要注意的是雞肉需要去皮。而魚因含有對身體有許多益處的的ω-3油，所以可以多選擇魚類。大番茄的茄紅素及纖維，也是有助於消化。

第六天：吃飯、吃肉、又吃菜

延續第五天的飲食。

最後一天：吃飯、吃菜、喝果汁

果汁增加了更多水分的攝取、再加上原本的8～12杯，完整的做了一個很好的Ending。

GM Diet效果真的這麼好嗎？

GM Diett具有以下缺點：

1. 飲食限制超多：就如同每一天能吃的東西都被限制了，能吃的東西少，對於某些地區或是特殊飲食習慣的朋友們是很難去做的。而且一天中只吃一類的食物，對於某些人來說是一件極痛苦的事情。

2. 沒有研究佐證：GM Diet其實大多都是一般人的實測影片，所以鮮少有人拿來做實驗。在研究報告上很難找到相關資料，所以對於其飲食的副作用也很難去衡量，這就是為什麼不建議一般人去嘗試的原因。

3. 缺乏營養素：每天只吃單一一種飲食，容易對特定營養素產生缺乏。就如同前三天基本上是屬於無油飲食，所以如果本身就有一些疾病的患者會很不利。

4. 導致肌肉損失：對於女性來說肌肉的累積是很困難的，有肌肉的保護，骨頭可以更安全。對於一些更年期女性來說骨質問題更是難以避免，如果這時候又沒有足夠的肌肉去保護，那很有可能一個跌倒就發生骨折的問題了。肌肉也是主要消耗熱量的地方，如果損失過多的肌肉，有可能導致你的基礎代謝率降低，使未來在停止此類飲食的時候，產生復胖的問題。

執行GM Diet之後，後續該怎麼辦？

其實GM Diet之後的復食才是最關鍵的時刻，如果沒有控制得當，容易造成復胖的問題。基本上GM Diet可以視為一種短暫極低熱量飲食法的減肥方式，利用低脂低熱量產生大量的熱量赤字，來達到有效減肥的效果。但也因為這種極端飲食，對於接下來的復食，需要花費更大心力。

營養師建議，連接GM Diet可以使用低碳飲食，一步一步的慢慢恢復到正常飲食的熱量，每天漸進式的增加熱量攝取，才是最好的方法。

最後要記住，做任何飲食調整前，都需要諮詢相關專業醫生或營養師再去執行，才會安全又有效喔。

本文經SuperFIT授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航