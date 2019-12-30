香港警察Facebook偷圖，可以用《版權條例》「處理緊急事務」條文豁免？

警察早前在其Facebook專頁出圖，圖中可見身穿聖誕服飾的小女孩正與防暴警員合照，更以「君子所見無不善」為題，似是諷刺大眾對警暴「害人哋嘅仔女」的批評，但貼文並無註明圖片來源。[1] USP United Social Press 社媒​隨即發聲明指出，有關圖片版權屬該媒體攝影師擁有，警察不問自取，毫不尊重知識產權。[2]

警方回應《蘋果日報》記者查詢時，引用香港法例第528章《版權條例》第54A條，指政府如為有效率地處理緊急事務的目的，而公平處理任何作品，即不屬侵犯該作品的版權，否認非法盜用社媒的相片。[3]

《版權條例》第54A條本身並無為「政府…為有效率地處理緊急事務」一詞提供特定定義。法院直至目前為止亦從未試過須於法律訴訟中解釋「緊急事務」的概念。

然而，第54A條是《2006年版權(修訂)條例》加入《版權條例》的新增條文。政府當局曾於立法會《2006年版權(修訂)條例草案》委員會席前承諾，「當局會採用“緊急”的簡單及常用涵義(即必需立刻處理)。」 [4]

就此，政府就如何實施擬議第54A條提供了若干可能會視作「緊急事務」的例子，即防止「引起公眾恐慌」及便利區議會討論一個即將於「當日晚上舉行」的重要公眾活動的籌備手法。[5]

純粹空泛地為了保護警隊的名聲處理受版權保障的作品，明顯無關任何「必需立刻處理」的事務，不符《版權條例》第54A條規定的豁免條件。

資料來源︰

本文獲授權轉載，原文見法夢Facebook專頁。

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