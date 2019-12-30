2019/12/30, 政治
香港警察Facebook偷圖，可以用《版權條例》「處理緊急事務」條文豁免？
圖為總警司謝振中於8月26日警方記者會手持當時未經傳媒授權使用的照片，詳見《蘋果日報》報導，香港警察Facebook影片截圖
我們想讓你知道的是
警方早前在未有徵求攝影師同意下，取用其作品在Facebook專頁發文，其後回應傳媒查詢時引用《版權條例》第54A條，否認侵犯版權。但警隊帖文的內容，看似未符合條文提及的「緊急事務」定義。
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警察早前在其Facebook專頁出圖，圖中可見身穿聖誕服飾的小女孩正與防暴警員合照，更以「君子所見無不善」為題，似是諷刺大眾對警暴「害人哋嘅仔女」的批評，但貼文並無註明圖片來源。[1] USP United Social Press 社媒隨即發聲明指出，有關圖片版權屬該媒體攝影師擁有，警察不問自取，毫不尊重知識產權。[2]
警方回應《蘋果日報》記者查詢時，引用香港法例第528章《版權條例》第54A條，指政府如為有效率地處理緊急事務的目的，而公平處理任何作品，即不屬侵犯該作品的版權，否認非法盜用社媒的相片。[3]
《版權條例》第54A條本身並無為「政府…為有效率地處理緊急事務」一詞提供特定定義。法院直至目前為止亦從未試過須於法律訴訟中解釋「緊急事務」的概念。
然而，第54A條是《2006年版權(修訂)條例》加入《版權條例》的新增條文。政府當局曾於立法會《2006年版權(修訂)條例草案》委員會席前承諾，「當局會採用“緊急”的簡單及常用涵義(即必需立刻處理)。」 [4]
就此，政府就如何實施擬議第54A條提供了若干可能會視作「緊急事務」的例子，即防止「引起公眾恐慌」及便利區議會討論一個即將於「當日晚上舉行」的重要公眾活動的籌備手法。[5]
純粹空泛地為了保護警隊的名聲處理受版權保障的作品，明顯無關任何「必需立刻處理」的事務，不符《版權條例》第54A條規定的豁免條件。
資料來源︰
- 香港警察Facebook專頁帖文
- USP United Social Press 社媒Facebook專頁帖文
- 【抗暴之戰】警fb偷圖借聖誕小女孩自我漂白 社媒譴責嘲淪落偷「黑記」相（蘋果日報）
- 立法會秘書處，《〈2006年版權(修訂)條例草案〉委員會第七次會議紀要》（2006年7月20日）立法會CB(1)1984/05-06號文件，第10段（業經政府當局審閱）。另參見立法會秘書處，《 〈2006年版權(修訂)條例草案〉委員會報告》（2007年 6月 25日）CB(1)1980/06-07號文件，第100段。
- 知識產權署，《〈2006年版權(修訂)條例草案〉- 為教育及公共行政目的而作公平處理的條文》（2006年7月4日）立法會CB(1)1913/05-06(01)文件，第15段。
本文獲授權轉載，原文見法夢Facebook專頁。
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責任編輯︰Kayue
核稿編輯︰Alvin