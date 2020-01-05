《個人品牌》：館長是「努力人」，鍾明軒是「意外人」，你該如何打造個人IP？

文：何則文

建構個人IP

IP 是智慧財產權（ Intellectual Property ）的縮寫，在中文維基百科的定義是：「人類智慧創造出來的無形的財產，主要涉及版權、專利、商標等領域。」然而這個詞彙在中國大陸與網路結合，產生了新的意思，就是對網路上的「原創性內容」的占有權及其產生的周邊效益。

中國大陸的 IP 現象，最早是指一些網路原創小說比如《鬼吹燈》、《盜墓筆記》等，先在線上引發關注，匯聚大量粉絲後開始改編成電視劇、電影、桌遊等系列周邊，產生龐大的經濟效益。在台灣，或許可以說網路發跡的作家九把刀，他將小說改拍成電影等周邊，就是一種 IP 。

什麼是個人IP？

進一步說，所謂的個人 IP 就是個人對某種成果的占有權。在網路時代，依照百度，它可以是一個符號、一種價值觀、一個共同特徵的群體，也可以是一部自帶流量的故事。另外，個人 IP 就是指以個人為中心出發的 IP 概念。

在對岸的出版論述中，個人品牌跟個人 IP 互為體用，兩者緊密掛鉤，但個人 IP 的範疇又比個人品牌更為大。個人品牌是人家如何知道跟認識你，而個人 IP 則是進一步涉及一些內部的價值，例如「你是誰？」「你有什麼特殊價值？」「你的個人經歷有怎樣的故事性？」

例如，在中國大陸網紅跟 IP 是兩個分開的概念。網紅代表的僅僅是在網路這個平台上很多人認識，或許擁有大量粉絲而產生流量經濟，透過各種議題抓住大眾的眼球。但是 IP 卻是具有持續影響力的魅力體，對大眾的心智造成影響。

所以網紅只觸及受眾的眼睛， IP 卻是進到心裡。網路上有許多搞笑網紅，大家看過以後笑笑，可能隔天就忘了；又或者帥哥美女型的 IG 網紅，每天 PO 一些風花雪月或者身材照，點讚人數上萬，但對他們的喜愛僅止於外貌。相形之下， 另一個中國知名 IP 《羅輯思維》創辦人羅振宇也相當火紅， 但是大家看他的影片，並不是單純為了看他的臉，而是為了追求知識，拜倒於他的個人魅力。聽完他的音頻後，還會把他的知識理論內化到自己心中，甚至願意付費收看，買票進場聽他演講，這樣就是一個厲害的個人 IP 。

好的個人IP才有好的個人品牌

那到底怎樣才能塑造出好的個人 IP 呢？中國知名的網路行銷專家，武漢工程大學副教授秋葉，對於個人 IP 塑造給出四個具體方向來衡量：

1. 內容值：只要追蹤人數夠多就可以說自己是網紅，可是要打造個人 IP 一定要有「內涵」。這個內涵是可以賦能他人的知識、技術，還有屬於自身的「故事」，也就是回到前面說的，自己必須先成為一個領域的專家，才能把正確的知識、技術傳播給其他人。打造個人 IP ，不是追求多少人點讚、認同自己而已，而是自己可以為多少人帶來正面影響與改變。

2. 人格化：一個好的 IP ，必須要有鮮明的人格跟「故事性」。這可以從個人風格、標籤、傳播平台來塑造。簡單的說就是要有特色，走出自己的路，讓自己有辨識度。如果一味模仿其他大咖，就像很多模仿歌手，即便把林俊傑、蕭敬騰的歌唱的真假難辨，但世界上早已經有一個真的林俊傑、蕭敬騰，市場不需要複製品。我們也不可能複製他們的生命歷程跟個人故事。

3. 影響力：很多人在經營個人品牌時，往往會用直觀的量化數字去評量成效，亦即直接看粉絲、點閱率來判斷。但那是評判網紅的方式，一個成功的個人 IP ，更著重的是「質」而不是「量」。比起有十萬粉絲點讚追隨的網紅， 一個能讓讀者掏腰包賣出一萬本書的作家，更有社會影響力。簡單的說，與其要 100 萬的殭屍粉，不如 10 個行業頂尖專家的認同。

4. 次文化：而好的 IP ，甚至會形成特殊的次文化。很多偶像、政治人物都會形成一個粉絲生態，這些某某粉，會有一個內部的語言與認同。

把專業轉換成IP

講到這裡，若還有人搞不清楚 IP 是什麼，我們可以用以下問答句來理解。「這世界上產生最多收益的遊戲 IP 是什麼呢？」「是寶可夢 （Pokemon） ！」這樣有沒有稍微理解呢？

在台灣，英語網路教學最知名的 IP ，可以說是「阿滴英文」了。阿滴英文經營到現在，許多的粉絲不只是想學英文才看阿滴的影片、購買他的書籍跟雜誌，而是出於一個類似對偶像的崇拜心理。這就是個人 IP 經營的成功。阿滴代表的不只是英語教學，而是一個年輕人的性格跟精神寄託。他能產生的效益不只是英語教學，而是 IP 化的個人品牌形象。

那我們要怎樣建構個人 IP 呢？最重要的是要能輸出訊息價值，同時要傳遞出一個高識別度的形象。阿滴的形象在於他年輕溫和的風範，給許多學生親近感，同時跟滴妹的互動也塑造出「妹控」的性格。這讓他的專業「英語教學」轉化成一個活生生的 IP 。這就是我們在上面提過的人格化效應。

說好故事就能有好IP

台灣說故事大師許榮哲老師在他的暢銷著作《故事課： 3 分鐘說 18 萬個故事，打造影響力》一書提到兩個公式能在一分鐘內說好故事，分別是「努力人」跟「意外人」，這兩者的公式分別是：

努力人 意外人 目標→阻礙→努力→結果 目標→意外→轉彎→結局

他提到，努力人跟意外人在敘事結構上的區別在於「垂直」跟「水平」的思考。努力人就是深挖，目標設定後努力達到；意外人則是讓自己的目標轉移到新的地方。我把自己的故事套入這兩個公式給大家看看：

努力人 意外人 目 標 何則文從小就喜歡寫作，希望有天可以成為一個作家。 目 標 何則文家境貧困，為了穩定賺錢養家想成為公務人員。 阻 礙 他投稿了許多媒體平台，一開始卻被不斷打槍，收到無數的無聲卡。 意 外 他找到了一個公家機關的約聘職，邊準備高考，卻發現公務員生活不是他想要的人生。 努 力 但他仍不放棄，規定自己每天要寫兩千字文章，不斷產出， 期待有天被看見。 轉 彎 他偶然在臉書上看到在海外工作的學姊，有報考經濟部國企班，他也考上去讀。 結 果 最後開始成為專欄作家，收到許多出版邀約，出的每本書都多次再刷了。 結 局 讀完以後真的派駐海外，收入還是公務人員的好幾倍！發大財了！

這兩種模式還可以融合成為靶心人公式，來說更長更完整的故事：

目標→阻礙→努力→結果→意外→轉彎→結局

本書並不是教你怎麼講故事的一本書。這裡的重點是， 有故事才能建立鮮明的個人 IP ，任何小說、戲劇、電玩，都是用不同的媒介來「說故事」而已。故事能使一個人的形象立體化。個人品牌也是，你要先有故事，才有被討論性。

同時我們也會發現，一個精彩的故事一定會有一個轉折， 那個轉折就會是高潮點。我們來看看兩個百萬網紅的故事， 館長跟鍾明軒，他們都有大批的粉絲支持。當然鮮明的個人風格跟時事評論是他們的共通點，但他們之所以能匯聚大量追隨者支持，更重要的是他們的故事。

館長一開始是靠著專業的健身影片在網路露面，但讓他真正爆紅的關鍵，還是在於他的故事。他出身單親家庭，從小備受欺凌，後來進入海軍陸戰隊當職業軍人，也因為軍中不公平待遇而自請退伍，又曾混過黑道，人生起起伏伏直到 40 歲開健身房才穩定。這樣的故事就很符合「努力人」的架構。

至於鍾明軒，小時候就熱愛表演，一直希望出道當歌手， 國中時候以一首破音的《煎熬》在網路引起關注，卻也被網友嘲笑霸凌。他家人反對他的明星夢，而他母親不幸輕生。他沒有循著藝人模式出道，反而是經營自己的頻道成為網紅， 出書更大賣，意外成為暢銷作家。鍾明軒的故事是突如其來的意外，雖然沒有成為原本想當的歌手，但也成功塑造個人 IP ，這就類似「意外人」的故事情節。

沒有矛盾就沒有故事性

假設從努力人跟意外人的架構來思考，你是哪種人呢？ 又或者，你的故事是兩者兼而有之？我們也會發現，故事之所以精彩，是因為中間的曲折離奇，以及最後的峰迴路轉。所以我們可以思考：在我們的人生裡，有怎樣的不可思議在其中？你過去的挫敗跟黑歷史，或許都能成為你塑造個人 IP 很好的敘事養分唷。

試著把自己的故事說出來，搭配出你能賦能大眾的專業技能，這就能成為你個人 IP 的亮點。如果審視自己人生，發現萬事一帆風順，那也別擔心，你可以試著脫離舒適圈，自找苦吃一下，自己去碰撞出意外跟阻礙，這些都將讓你成為更好、更立體、更圓滿的人。

那些不現身的個人IP

在網路的個人品牌經營中，有些情況下不會使用本名， 比如知名的理財部落客艾爾文、崴爺跟蕾咪，他們都是使用藝名行走網路。不過他們仍是以本人真面貌示人，也就是在街上遇到你還是能認出他們。

可是，有許多網路上的個人品牌則是神秘到完全沒有真人照片或者姓名。比如怪奇事物所、厭世哲學家、偽菜鳥公務員等。這樣塑造出來的網路形象，雖然讓人摸不著邊際， 有時更給人一種神祕感，但也不乏許多成功典範。這種模式能夠有效建立防火牆，區隔「網路身份」與「實際身份」， 即便網路的身份出了事情，也不會影響本人太多，因為大多數匿名的網路個人品牌只有身邊的人知道他是誰。

在這裡就說說其中一個從線上虛擬形象轉型成全方位服務的典範「出版魯蛇」。出版魯蛇是在出版圈一個有名的粉絲頁，全稱是「出版魯蛇碎碎念」。魯蛇當過許多家出版社的行銷，原本這個粉絲頁只是好玩，以幽默風趣口吻分享一些出版業的酸甜苦辣。想不到卻引發許多相關從業工作者以及對出版業好奇的朋友共鳴，不斷累積粉絲跟聲量。

就這樣不斷發展之下，出版魯蛇成為追蹤人數萬餘人的粉絲團，也開始與許多出版社合作書籍推廣，組織線下活動， 比如出版人小聚、與作家面對面活動等，成為出版圈的樞紐型個人品牌，從事版權經紀等具有附加價值的事情。同時， 出版魯蛇本身也變成一個品牌，由於其匿名性，還可以號召同好加入成為團隊，達到永續經營的概念。

從出版魯蛇我們可以看到，有時候經營網路上的個人品牌，不一定要用真名真姓，甚至不需要露面，同樣可以成為領域權威。在網路平台上也的確有許多專業的匿名網路形象， 也創造出許多價值。這不失為經營個人品牌的另一個方向。

書籍介紹

本文摘錄自《個人品牌：斜槓時代成就非凡的7個自品牌經營守則》，遠流出版

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作者：何則文

第一本在地觀點出發，自品牌經營全攻略！

在這個連阿公阿嬤都滑著手機，

擁有社群帳號的年代，

數位形象就是每個人的第二分身，

個人品牌化已成為時代趨勢。

不管你是要找工作、申請大學，

還是想要拓展商務機會，

考核者與潛在客戶都將在網路上搜尋你的訊息，

了解你的過往以及你的成就。

該如何塑造個人品牌，

從中創造價值與機會，

就成為當代所有年齡層朋友們共同的課題。

未來時代，

不先定義自己的成功，

率先找到自己的方向，

就可能被他人定義。

本書作者以多年外派經驗，

結合全球500強企業人資整合行銷主管的實戰觀察，

以系統化理論化全面解析個人品牌塑造方法，

透過獨創的個人品牌PRADA黃金法則：

專業成就（Professional achievement）

聲譽管理（Reputation management）

人脈連結（Association）

傳播計畫（Dissemination plan）

危機預防（Accident Prevention）

一步一步的引導你正確的方法，

找到屬於自己的品牌藍海。

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：