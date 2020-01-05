《個人品牌》：館長是「努力人」，鍾明軒是「意外人」，你該如何打造個人IP？
我們想讓你知道的是
所謂的個人IP就是個人對某種成果的占有權。在網路時代，依照百度，它可以是一個符號、一種價值觀、一個共同特徵的群體，也可以是一部自帶流量的故事。另外，個人IP就是指以個人為中心出發的IP概念。
文：何則文
建構個人IP
IP是智慧財產權（Intellectual Property）的縮寫，在中文維基百科的定義是：「人類智慧創造出來的無形的財產，主要涉及版權、專利、商標等領域。」然而這個詞彙在中國大陸與網路結合，產生了新的意思，就是對網路上的「原創性內容」的占有權及其產生的周邊效益。
中國大陸的IP現象，最早是指一些網路原創小說比如《鬼吹燈》、《盜墓筆記》等，先在線上引發關注，匯聚大量粉絲後開始改編成電視劇、電影、桌遊等系列周邊，產生龐大的經濟效益。在台灣，或許可以說網路發跡的作家九把刀，他將小說改拍成電影等周邊，就是一種IP。
什麼是個人IP？
進一步說，所謂的個人IP就是個人對某種成果的占有權。在網路時代，依照百度，它可以是一個符號、一種價值觀、一個共同特徵的群體，也可以是一部自帶流量的故事。另外，個人IP就是指以個人為中心出發的IP概念。
在對岸的出版論述中，個人品牌跟個人IP互為體用，兩者緊密掛鉤，但個人IP的範疇又比個人品牌更為大。個人品牌是人家如何知道跟認識你，而個人IP則是進一步涉及一些內部的價值，例如「你是誰？」「你有什麼特殊價值？」「你的個人經歷有怎樣的故事性？」
例如，在中國大陸網紅跟IP是兩個分開的概念。網紅代表的僅僅是在網路這個平台上很多人認識，或許擁有大量粉絲而產生流量經濟，透過各種議題抓住大眾的眼球。但是IP卻是具有持續影響力的魅力體，對大眾的心智造成影響。
所以網紅只觸及受眾的眼睛，IP卻是進到心裡。網路上有許多搞笑網紅，大家看過以後笑笑，可能隔天就忘了；又或者帥哥美女型的IG網紅，每天PO一些風花雪月或者身材照，點讚人數上萬，但對他們的喜愛僅止於外貌。相形之下， 另一個中國知名IP《羅輯思維》創辦人羅振宇也相當火紅， 但是大家看他的影片，並不是單純為了看他的臉，而是為了追求知識，拜倒於他的個人魅力。聽完他的音頻後，還會把他的知識理論內化到自己心中，甚至願意付費收看，買票進場聽他演講，這樣就是一個厲害的個人IP。
好的個人IP才有好的個人品牌
那到底怎樣才能塑造出好的個人IP呢？中國知名的網路行銷專家，武漢工程大學副教授秋葉，對於個人IP塑造給出四個具體方向來衡量：
1. 內容值：只要追蹤人數夠多就可以說自己是網紅，可是要打造個人IP一定要有「內涵」。這個內涵是可以賦能他人的知識、技術，還有屬於自身的「故事」，也就是回到前面說的，自己必須先成為一個領域的專家，才能把正確的知識、技術傳播給其他人。打造個人IP，不是追求多少人點讚、認同自己而已，而是自己可以為多少人帶來正面影響與改變。
2. 人格化：一個好的IP，必須要有鮮明的人格跟「故事性」。這可以從個人風格、標籤、傳播平台來塑造。簡單的說就是要有特色，走出自己的路，讓自己有辨識度。如果一味模仿其他大咖，就像很多模仿歌手，即便把林俊傑、蕭敬騰的歌唱的真假難辨，但世界上早已經有一個真的林俊傑、蕭敬騰，市場不需要複製品。我們也不可能複製他們的生命歷程跟個人故事。
3. 影響力：很多人在經營個人品牌時，往往會用直觀的量化數字去評量成效，亦即直接看粉絲、點閱率來判斷。但那是評判網紅的方式，一個成功的個人IP，更著重的是「質」而不是「量」。比起有十萬粉絲點讚追隨的網紅， 一個能讓讀者掏腰包賣出一萬本書的作家，更有社會影響力。簡單的說，與其要100 萬的殭屍粉，不如10 個行業頂尖專家的認同。
4. 次文化：而好的IP，甚至會形成特殊的次文化。很多偶像、政治人物都會形成一個粉絲生態，這些某某粉，會有一個內部的語言與認同。
把專業轉換成IP
講到這裡，若還有人搞不清楚IP是什麼，我們可以用以下問答句來理解。「這世界上產生最多收益的遊戲IP是什麼呢？」「是寶可夢（Pokemon）！」這樣有沒有稍微理解呢？
在台灣，英語網路教學最知名的IP，可以說是「阿滴英文」了。阿滴英文經營到現在，許多的粉絲不只是想學英文才看阿滴的影片、購買他的書籍跟雜誌，而是出於一個類似對偶像的崇拜心理。這就是個人IP經營的成功。阿滴代表的不只是英語教學，而是一個年輕人的性格跟精神寄託。他能產生的效益不只是英語教學，而是IP化的個人品牌形象。
那我們要怎樣建構個人IP呢？最重要的是要能輸出訊息價值，同時要傳遞出一個高識別度的形象。阿滴的形象在於他年輕溫和的風範，給許多學生親近感，同時跟滴妹的互動也塑造出「妹控」的性格。這讓他的專業「英語教學」轉化成一個活生生的IP。這就是我們在上面提過的人格化效應。
說好故事就能有好IP
台灣說故事大師許榮哲老師在他的暢銷著作《故事課：3分鐘說18萬個故事，打造影響力》一書提到兩個公式能在一分鐘內說好故事，分別是「努力人」跟「意外人」，這兩者的公式分別是：
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努力人
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意外人
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目標→阻礙→努力→結果
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目標→意外→轉彎→結局
他提到，努力人跟意外人在敘事結構上的區別在於「垂直」跟「水平」的思考。努力人就是深挖，目標設定後努力達到；意外人則是讓自己的目標轉移到新的地方。我把自己的故事套入這兩個公式給大家看看：
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努力人
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意外人
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目
標
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何則文從小就喜歡寫作，希望有天可以成為一個作家。
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目
標
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何則文家境貧困，為了穩定賺錢養家想成為公務人員。
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阻
礙
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他投稿了許多媒體平台，一開始卻被不斷打槍，收到無數的無聲卡。
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意
外
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他找到了一個公家機關的約聘職，邊準備高考，卻發現公務員生活不是他想要的人生。
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努
力
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但他仍不放棄，規定自己每天要寫兩千字文章，不斷產出， 期待有天被看見。
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轉
彎
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他偶然在臉書上看到在海外工作的學姊，有報考經濟部國企班，他也考上去讀。
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結
果
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最後開始成為專欄作家，收到許多出版邀約，出的每本書都多次再刷了。
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結
局
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讀完以後真的派駐海外，收入還是公務人員的好幾倍！發大財了！
這兩種模式還可以融合成為靶心人公式，來說更長更完整的故事：
目標→阻礙→努力→結果→意外→轉彎→結局
本書並不是教你怎麼講故事的一本書。這裡的重點是， 有故事才能建立鮮明的個人IP，任何小說、戲劇、電玩，都是用不同的媒介來「說故事」而已。故事能使一個人的形象立體化。個人品牌也是，你要先有故事，才有被討論性。
同時我們也會發現，一個精彩的故事一定會有一個轉折， 那個轉折就會是高潮點。我們來看看兩個百萬網紅的故事， 館長跟鍾明軒，他們都有大批的粉絲支持。當然鮮明的個人風格跟時事評論是他們的共通點，但他們之所以能匯聚大量追隨者支持，更重要的是他們的故事。
館長一開始是靠著專業的健身影片在網路露面，但讓他真正爆紅的關鍵，還是在於他的故事。他出身單親家庭，從小備受欺凌，後來進入海軍陸戰隊當職業軍人，也因為軍中不公平待遇而自請退伍，又曾混過黑道，人生起起伏伏直到40 歲開健身房才穩定。這樣的故事就很符合「努力人」的架構。
至於鍾明軒，小時候就熱愛表演，一直希望出道當歌手， 國中時候以一首破音的《煎熬》在網路引起關注，卻也被網友嘲笑霸凌。他家人反對他的明星夢，而他母親不幸輕生。他沒有循著藝人模式出道，反而是經營自己的頻道成為網紅， 出書更大賣，意外成為暢銷作家。鍾明軒的故事是突如其來的意外，雖然沒有成為原本想當的歌手，但也成功塑造個人IP，這就類似「意外人」的故事情節。
沒有矛盾就沒有故事性
假設從努力人跟意外人的架構來思考，你是哪種人呢？ 又或者，你的故事是兩者兼而有之？我們也會發現，故事之所以精彩，是因為中間的曲折離奇，以及最後的峰迴路轉。所以我們可以思考：在我們的人生裡，有怎樣的不可思議在其中？你過去的挫敗跟黑歷史，或許都能成為你塑造個人IP很好的敘事養分唷。
試著把自己的故事說出來，搭配出你能賦能大眾的專業技能，這就能成為你個人IP的亮點。如果審視自己人生，發現萬事一帆風順，那也別擔心，你可以試著脫離舒適圈，自找苦吃一下，自己去碰撞出意外跟阻礙，這些都將讓你成為更好、更立體、更圓滿的人。
那些不現身的個人IP
在網路的個人品牌經營中，有些情況下不會使用本名， 比如知名的理財部落客艾爾文、崴爺跟蕾咪，他們都是使用藝名行走網路。不過他們仍是以本人真面貌示人，也就是在街上遇到你還是能認出他們。
可是，有許多網路上的個人品牌則是神秘到完全沒有真人照片或者姓名。比如怪奇事物所、厭世哲學家、偽菜鳥公務員等。這樣塑造出來的網路形象，雖然讓人摸不著邊際， 有時更給人一種神祕感，但也不乏許多成功典範。這種模式能夠有效建立防火牆，區隔「網路身份」與「實際身份」， 即便網路的身份出了事情，也不會影響本人太多，因為大多數匿名的網路個人品牌只有身邊的人知道他是誰。
在這裡就說說其中一個從線上虛擬形象轉型成全方位服務的典範「出版魯蛇」。出版魯蛇是在出版圈一個有名的粉絲頁，全稱是「出版魯蛇碎碎念」。魯蛇當過許多家出版社的行銷，原本這個粉絲頁只是好玩，以幽默風趣口吻分享一些出版業的酸甜苦辣。想不到卻引發許多相關從業工作者以及對出版業好奇的朋友共鳴，不斷累積粉絲跟聲量。
就這樣不斷發展之下，出版魯蛇成為追蹤人數萬餘人的粉絲團，也開始與許多出版社合作書籍推廣，組織線下活動， 比如出版人小聚、與作家面對面活動等，成為出版圈的樞紐型個人品牌，從事版權經紀等具有附加價值的事情。同時， 出版魯蛇本身也變成一個品牌，由於其匿名性，還可以號召同好加入成為團隊，達到永續經營的概念。
從出版魯蛇我們可以看到，有時候經營網路上的個人品牌，不一定要用真名真姓，甚至不需要露面，同樣可以成為領域權威。在網路平台上也的確有許多專業的匿名網路形象， 也創造出許多價值。這不失為經營個人品牌的另一個方向。
書籍介紹
本文摘錄自《個人品牌：斜槓時代成就非凡的7個自品牌經營守則》，遠流出版
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作者：何則文
第一本在地觀點出發，自品牌經營全攻略！
在這個連阿公阿嬤都滑著手機，
擁有社群帳號的年代，
數位形象就是每個人的第二分身，
個人品牌化已成為時代趨勢。
不管你是要找工作、申請大學，
還是想要拓展商務機會，
考核者與潛在客戶都將在網路上搜尋你的訊息，
了解你的過往以及你的成就。
該如何塑造個人品牌，
從中創造價值與機會，
就成為當代所有年齡層朋友們共同的課題。
未來時代，
不先定義自己的成功，
率先找到自己的方向，
就可能被他人定義。
本書作者以多年外派經驗，
結合全球500強企業人資整合行銷主管的實戰觀察，
以系統化理論化全面解析個人品牌塑造方法，
透過獨創的個人品牌PRADA黃金法則：
- 專業成就（Professional achievement）
- 聲譽管理（Reputation management）
- 人脈連結（Association）
- 傳播計畫（Dissemination plan）
- 危機預防（Accident Prevention）
一步一步的引導你正確的方法，
找到屬於自己的品牌藍海。
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