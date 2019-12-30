不及時評賞——從《大隻佬》看地方輪迴

系列前言：猶幸時空旅行未遂，世上大概沒有及時這回事。評賞的人，跟百態總離幾步；賞評的人，又晚了一步。光後留影，千頭萬緒，不要緊，慢慢逐一來賞。

時值千禧年左右，香港電影市道慘淡，票房失利，「香港電影已死」一說不脛而走。然而，過了十數年，香港電影還未死。（同樣地，由回歸前便有人講「香港已死」，香港基業縱被不斷消弭，但還未死。）那些年間的香港電影，帶有一種前途未卜的感覺。由《無間道》的梁朝偉、劉德華身分轉換至第三集《終極無間》中身分再轉換，到由《花樣年華》駛往《2046》那不變未來的列車，不談政治，卻滿滿的前途寓言。今日重看這個重新包裝的佛學故事，希望能跟大家一起反思片刻。

圖片來源：電影《大隻佬》劇照

《大隻佬》，可能是這段時間內最耐人尋味的電影。故事講述劉德華飾演的深山和尚跟香港警察李鳳儀的一連串故事。為票房需要，電影中設計了不少噱頭，有劉德華經特技化妝的大隻佬形象（當時我們還沒法想像，一個演員原來可以像張家輝在《激戰》中那樣地獄訓練成真實的大隻佬），也有打鬥、槍戰、鬧市追逐。然而就算撇開噱頭，大概也不會怎樣影響劇情。到底為甚麼和尚要還俗？為甚麼善良的李鳳儀註定要死？為甚麼後來會在山洞遇到另一個劉德華？

「日本兵不是李鳳儀，李鳳儀不是日本兵。只是日本兵殺了人，李鳳儀就要死，這是因果法則。」

到頭來探究的是因果法則，劉德華知道是公道的，但無法再做和尚。下世明明又是一個新人，卻要承受前世的業，還算公道嗎？「萬般帶不走，唯有業隨身。」了解李鳳儀後，他才感到善念至少可以改變下一世。前事總在鋪陳，來事總在光臨，當下還是可以改變的。執著於果報公道與否，是無法活出當下的善。

圖片來源：電影《一個字頭的誕生》劇照

這是韋家輝繼《一個字頭的誕生》、《和平飯店》後另一個都市寓言。一個人的輪迴，跟一個地方的輪迴大概沒有兩樣。每一代人，明明是善良的，沒犯甚麼大奸大惡，卻總要承受一些苦果。一個人作過的事，或正或邪，誰又知道會否影響下一世的自己？往日不可追，當下仍是可著力改變的。同理，就算往績光鮮亮麗，當下作惡，最後影響的也是自己。

社會學中有一個概念叫「自我認受性」（self-legitimacy）。跟常見的公權力認受性相對，它也可以描述公民或抗爭者的認受性。跟前者一樣──或者所有人都一樣──我們總有著某種力量和某些知識，也總認為自己是對的，很難認錯，就算作的分明是惡。撒謊、撒賴、毆打、辱罵，到頭來，誰來受這結果？作惡的人明明知道果報就在前方那兒，還是作惡了。或許更多人都方正善良卻執迷不悟，無法接受，甚至選擇視若無睹，寧願沉迷某種廉價的情感。大家彷彿都在一個業報的大觀園內，「彳亍而行，如酒醉者。」

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