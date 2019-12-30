立陶宛十字架山紀念抗爭義士，先人十字架卻被塗「願曱甴早日安息」

文：梁啟智

黃藍是政見，人品是良知。帶團來到立陶宛十字架山，不幸見到「藍絲」把他們在香港的腦殘行為帶到這兒。

Photo Credit: 作者提供

先說一說歷史。十字架山是一個宗教聖地，也是一個抗爭地標。第一代的十字架山來自1831年立陶宛人對俄羅斯的反抗，村民紀念陣亡的義士，十字架山成為身分認同的寄託。到了蘇聯時代，當地政權在六七十年代最少三次清除這些十字架，村民之後又會重新架起，不屈不撓。來到今天，立陶宛已重新獨立，十字架山成為此國最重要的地標之一，估計有超過十萬個十字架架設在此。

很多遊人來到這兒都會參與其中，通過架設十字架來紀念先人或感謝天恩。因為這處的抗爭歷史，也會有人架設寫上政治訴求的十字架。近半年來，就有不少寫上「光復香港 時代革命」的十字架出現。

Photo Credit: 作者提供 很多遊人來到這兒都會參與其中，通過架設十字架來紀念先人或感謝天恩。因為這處的抗爭歷史，也會有人架設寫上政治訴求的十字架。近半年來，就有不少寫上「光復香港 時代革命」的十字架出現。

意想不到的，是今天早上來到，發現在一個紀念先人的十字架上，被人寫上「願曱甴早日安息 願香港早日回復平靜」的字句。

Photo Credit: 作者提供

見到這字句，我怒憤難平。

第一，你有東西要發表，你自己可以豎立另一個十字架，門口紀念品店有售，兩尺高的也只賣8歐羅。在紀念一位與香港不相關的先人的十字架上寫上這樣的字句，是對先人的大不敬。

第二，十字架山的存在是紀念立陶宛人的反抗歷史。把對香港抗爭者的仇恨帶到這兒，是對這段歷史和抗爭精神的大不敬。

第三，神愛世人，十字架本身也代表為信念犧牲。在十字架上寫上仇恨言論是對宗教的大不敬。

第四，立陶宛是納粹屠殺猶太人的其中一個主要地點，附近的考努斯就有五萬名猶太人被殺。在立陶宛的地標寫上「曱甴」一詞，是對人文精神和普世價值的大不敬。

身為一名香港人，請容許我在此向立陶宛人致歉，我們的政治爭議讓這位腦殘「藍絲」染污了你們的地方。可惜我趕著離開，希望下一批有機會來到這兒的香港人可以幫忙和管理人員溝通，以作妥善處理。

（12月29日更新：事件已被熱心網友推上立陶宛媒體，當地警方表示會跟進調查。）

文章獲作者授權轉載，作者Facebook。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex