颱風巴逢重演強颱海燕路徑，重創菲律賓中部致47死

（2019年12月30日 更新：杜晉軒，核稿：楊之瑜）

《CNN》報導，菲律賓當局在30日更新颱風巴逢造成的死亡人數已上升至47人，另有9人失踪。

報導指出，颱風巴逢相當於一級颶風，每小時持續風速為150公里，陣風為195公里/小時。菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）週一指出，總共有近200萬人受到影響，超過378,000所房屋受到破壞，以及143人受傷，颱風巴逢給菲律賓的基礎設施和農業造成了約2,130萬美元的損失。

（以下新聞原刊於2019年12月29日）

（中央社）颱風巴逢（Phanfone）耶誕假期重創菲律賓中部，造成41人喪生、28人受傷，12人仍失蹤，累計經濟損失達10億披索（約新台幣5億9220萬元）。

巴逢於24日平安夜和25日耶誕節夾帶強風豪雨侵襲菲國中部維薩亞斯群島（Visayas），數以千計民眾的耶誕假期因此泡湯，造成嚴重傷亡和經濟損失。

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）官員今天說，西維薩亞斯區傷亡最嚴重，20人喪生；其次為東維薩亞斯區，13人身亡；民馬羅巴區（Mimaropa）和中維薩亞斯區分別有7人和1人喪生。

災難風險縮減暨管理委員會發言人提姆巴爾（Mark Timbal）說，多數罹難者溺水身亡，其他死因包括遭倒塌樹木壓死、觸電身亡，還有車禍和心搏驟停。

他說，當局有必要採取更嚴格的疏散方案，例如風暴來襲時下達禁酒令並要求民眾待在室內等。

災難風險縮減暨管理委員會官員說，維薩亞斯群島、民馬羅巴區、畢科爾區（Bicol）因巴逢造成的基礎建設和農業損失約10億披索。

菲律賓中部雷伊泰省（Leyte）、阿克蘭省（Aklan）、東薩馬省（Eastern Samar）、東明多羅省（Oriental Mindoro）數省宣布進入災難狀態，供地方政府取得急難救助基金援助耶誕假期湧入避難所的災民。

巴逢雖然威力較小，但行進路線與強烈颱風海燕（Haiyan）相似。2013年的海燕是歷來在菲律賓造成死傷最慘重的颱風，至少6300人罹難。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜