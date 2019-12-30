即使我們不再震驚和憤怒，絕不代表那是正常

七年前，偽特首選舉的電視辯論中，唐英年為攻擊對手梁振英，指梁曾言「香港始終有一次要出動防暴隊和催淚彈對付示威人士」，梁振英急忙否認。如今，防暴警察成為了香城日常。

五年前，香港警察發射87枚催淚彈鎮壓抗爭者，全港嘩然。今年自六月以來，已發射過一萬六千枚催淚彈，過一萬發橡膠子彈。

今年6月12日，有警員辱罵市民「自由閪」（編按︰或「豬閪」）備受批評。如今，警員公然稱呼香港市民為「曱甴」，「曱甴」一詞已成他們的慣常用語。

今年6月12日，有警員揮棍攻擊商台記者，辱罵「記你老母」，打壓新聞自由。如今，警察可以隨意驅散記者，禁止記者採訪，以大光燈、胡椒噴霧和催淚彈主動攻擊記者，天天上演。印尼記者Veby Mega Indah更在9月底被橡膠子彈射盲右眼。

今年7月14日，香港警察闖入新城市廣場，10月7日，在保安阻撓下，強闖馬鞍山新港城中心。如今，香港警察已獲全城通行證，槍炮在手，香城任他闖。商場、酒吧、餐廳、民居，無所倖免。香城再無私人地方。

今年8月11日，銅鑼灣首次出現喬裝抗爭者的便衣警察突然攻擊及拘捕抗爭者。如今，一批又一批black bloc、暗藏武器、無任何身份辨認的秘密警察滿佈全港。

時間過得很快，2019年要結束了。

很多事情，曾經令我們震驚與憤怒。現在回想起來，可能都已經無法理解當初的震撼。

但記住記住，即使我們不再震驚與憤怒，絕不代表那是正常。

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