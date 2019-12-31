2018年席捲全台的「韓流」，是不是柯文哲旗下網軍打造的？

關西機場事件的爭議延燒，讓「網軍」成為日前的熱門話題。國民黨議員徐弘庭嗆要用網軍肉搜警察，更有人爆料柯文哲的網軍是「韓流」的啟動關鍵。綠黨桃園市議員王浩宇、專欄作家陸之駿指出，柯文哲旗下網軍曾經支援韓國瑜，打造2018年席捲全台的「韓流」，這項質疑驚悚，卻值得細究。

台灣究竟有沒有網軍？而網軍都在做什麼？筆者先前在粉專已經有簡單探討過。由於今日政治風氣尚未走到「能大方承認有網路部隊」的狀態，因此各個政治人物都會迴避此一話題。然而，網路部隊確實存在。

具規模的「網軍」始於2014年，從洪仲丘事件到太陽花運動的網路串聯，促進人人可鍵盤參政的風氣。同年的政治洗牌，出現大批自稱「婉君」的義勇軍，而柯文哲更是最早編制網路部隊打選戰的政治人物。

柯文哲初次參選時，攏絡了綠營背景的戴季全擔任網路部主任、社運背景的邱昱凱擔任文宣部主任，這兩位正是負責操盤網路、建立「柯網軍」的核心人物。柯文哲矢言改變台灣的政治文化，5年來不見有何改變，但柯文哲的政治操作模式，的確開啟了台灣「網軍常備化」、「選舉網路化」的現象。

2018年選舉結束後，各政黨競相投放資源，有規模地經營網路選戰；關西機場事件更使得各界對「網軍」議論紛紛。事件之中，楊蕙如雖有推文帶風向的嫌疑，製造謠言的源頭卻是「境外」，所以引發輿論譁然，社會大眾也沒有對楊蕙如遽下論斷。部分國民黨立委對這起事件見獵心喜，以及徐弘庭「網軍肉搜」的尖銳言詞，反而為國民黨惹來嚴重的民意反感。

在上週的衝突之中，輿論嚴厲批評了黃昭順、陳玉珍、陳宜民等人的荒謬行徑，但留心徐弘庭、柯文哲的言論，就能佐證有政黨在經營網軍。尤其在楊蕙如案爆發後，柯文哲陣營一度傾力攻擊綠營，卻被揭露楊蕙如近期最大宗金流來自北市府，讓柯文哲陣營嚇得噤聲。隨後，「柯網軍打造韓流」的爆料就出現了。

柯網軍究竟有沒有支援韓國瑜？柯文哲本人在電視訪談中極力撇清，堅稱自己「如果有網軍怎麼會天天挨打」，並把外界認定的柯網軍歸類為「義勇軍」，否認自己有花錢養網路部隊。

Photo Credit: 中央社 台北地檢署依侮辱公署罪起訴涉嫌利用網路論壇侮辱外交部大阪辦事處的「卡神」楊蕙如等人，台北市長柯文哲（圖）3日受訪時說，應追查誰出錢讓楊蕙如做這件事，又說「其實不用追，我也知道」。中央社記者郭日曉攝 108年12月3日

然而，以民眾黨的組織規模，以及柯文哲支持者的人口數來看，PTT上長期盤踞的大量挺柯言論非常異常。再者，每當不利於柯文哲的事件發生後，柯陣營的粉絲社團會立即滿佈口徑一致的說詞，若說背後無組織活動，難以令人信服。

另外看柯市府的人事佈局，當年輔選有功的戴季全被酬庸悠遊卡公司董事長（後因波多野結衣事件下台），另一位大將邱昱凱先是擔任市長室專員（關說兵役一度下台），在2018選舉後又轉任悠遊卡董事長特助。兩位柯網軍領頭人物都坐享高薪，並且持續為柯文哲操盤行銷。柯文哲否認自己有網軍，不過是玩文字遊戲，無網軍之名，而有網軍之實。

柯網軍馳援韓國瑜真的沒有證據嗎？攤開監察院的政治獻金會計報告書，韓國瑜在2018年直轄市市長選舉中，支出「黑潮政策與經濟發展顧問股份有限公司」4筆共480萬元，「流線傳媒股份有限公司」2筆共105萬元。前面提過的柯網軍大將戴季全，恰好是黑潮公司的董事與大股東，也是流線傳媒的創辦人暨社長。

Photo Credit: 監察院政治獻金公開查閱平台

儘管柯陣營很可能以「戴董的個人事業，與柯文哲或民眾黨無關」或者「楊蕙如是綠營背景的網軍」等論點反駁，然而戴季全與楊蕙如的案例相當不同。楊蕙如生意廣泛，十多年前加入民進黨謝長廷系統，但是事過境遷，謝系早已解散；戴季全2014年以後儼然是柯文哲人馬，甚至柯文哲著名的爆怒捶桌，也是為戴季全而怒。

Photo Credit: 監察院政治獻金公開查閱平台

柯戴兩人的關係既新且緊密，戴季全支援韓國瑜一事，自然不能用「個人事業」來撇清。此外，政治圈向來都知道，邱昱凱、戴季全兩人是柯網軍核心，基進黨更曾對此提出質疑。然而在粉絲政治當道的現在，筆者前述舉證恐淪為信者恆信之事，柯陣營也必然會想辦法糊弄柯韓之間的關係。

網路行銷業者要幫任何政治人物輔選，其實都合情合理。民眾對於「網軍」本身並沒有負面觀感，行銷團隊究竟做了什麼操作，才是社會大眾關心的事情。如果是真實的資訊、善意的推廣，網軍不過是新型態的行銷手段；但虛假、惡意的抹黑操弄，則被視為有道德上的問題。

柯為什麼要幫韓？簡言之，柯為了結盟農會系統，將北農資源交給韓國瑜打理，雙方共同對抗中央執政的民進黨。地方大選起跑後，柯文哲圖謀總統大位，因此想藉韓國瑜之手，削弱民進黨在中南部的民意基礎。孰料柯陣營「捧韓打綠」的如意算盤，最終令自己滅頂於親手打造的韓流之中。

那麼，柯陣營為何要極力撇清曾幫助韓國瑜的事實呢？前面提過，惡意的網軍有道德上的問題，一旦破功，就得面對輿論的審判。如今「韓國瑜是滿口謊言的邪惡草包」既然已成全民共識，那柯文哲自然要遠遠逃離，拚老命撇清自己打造韓流的責任了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航