印尼、馬來西亞穆斯林赴中國大使館前示威，要求中國停止迫害維吾爾人

（中央社）印尼強硬派伊斯蘭團體「伊斯蘭防衛者陣線」等組織27日動員上千民眾到中國駐印尼大使館抗議，民眾高舉「拯救維吾爾人」標語，要求北京當局停止在新疆迫害穆斯林。

抗議是由「伊斯蘭防衛者陣線」及近年以捍衛伊斯蘭為名集結的「212運動」、「捍衛伊斯蘭教士聯合會教令」等激進伊斯蘭組織發起。抗議民眾隔著拒馬及警方人龍向中國駐印尼大使館喊話，要求與大使館代表會談，討論維吾爾族議題。

群眾的各式標語包括印尼支持維吾爾族、要求中國釋放維吾爾族穆斯林、呼籲各界杯葛中國、拒絕與中國往來等，指揮車上也掛著指控中國是恐怖分子的布條。

印尼「聲音報」（Suara）報導，伊斯蘭防衛者陣線成員法魯羅茲（Fahrurrozi Ishaq）受訪時說，全世界的穆斯林是生命共同體，新疆維吾爾族穆斯林受到迫害，印尼的穆斯林也感到難過，中國必須停止迫害新疆穆斯林。

法魯羅茲說，「穆斯林如果不關心受到迫害的穆斯林，就稱不上是穆斯林」，印尼多數人口是穆斯林，總統佐科威（Joko Widodo）、副總統安明（Ma'ruf Amin）都是穆斯林，印尼自然該對維吾爾族穆斯林的處境感到憤怒。

印尼總統府幕僚長穆爾多科（Moeldoko）、政治、法律與安全事務統籌部長馬福 （Mahfud MD）近期都就新疆議題與中國駐印尼大使會晤，關切維吾爾人處境，但兩人都說，印尼不會介入中國內政。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，外交部長勒特諾（Retno Marsudi）今天受訪時說，維吾爾人的議題已經很久了，印尼政府一直與中國政府溝通，例如她12月16日與中國外交部長王毅會面時，提到尊重宗教自由的重要性。外界認為印尼沒在這個議題上努力，這樣的說法不正確。

Photo Credit: 中央社 印尼強硬派伊斯蘭團體「伊斯蘭防衛者陣線」等組織27日動員上千民眾到雅加達中國駐印尼大使館抗議，要求

北京當局停止在新疆迫害穆斯林。

馬來西亞穆斯林不滿中國打壓維族

同樣在12月27日，在馬來西亞首都吉隆坡也有多名馬來裔穆斯林赴中國駐馬國大使館前示威，抗議北京當局對維吾爾族的打壓。

馬國媒體《當今大馬》報導，逾500名以上的穆斯林27日下午聚集中國駐馬中國大使館附近抗議，當中的組織來自伊斯蘭青年運動（ABIM）、全國伊斯蘭學生協會（PKPIM）、全球和平行動組織（GPM）、伊斯蘭解放組織（Hizbut Tahrir）等組織的成員，他們在集會時喊著「維吾爾萬歲」、 「關心維吾爾」、 「讓維吾爾和平（Damai Uighur）」、「消滅共產主義」、 「捍衛哈里發（Tegak Khilafah）」、「伊斯蘭萬歲」等口號。

報導指出，中國大使館並未派人出面接領抗議者代表呈交的備忘錄，抗議者代表唯有將備忘錄放進大使館信箱，接著返回到大使館附近的空地發表演講。

ABIM總秘書法吉爾（Muhammad Fazril Salleh）在演講時呼籲中國政府傾聽馬國人民的聲音，應坦誠地會面溝通與停止不實宣傳，他說「請停止宣傳說，新疆教育營只是要正常化（維吾爾人），說裡頭沒有發生殘暴或不當行為，我們不是笨蛋。」

此外，伊斯蘭解放組織發言人阿都哈金則在集會上呼籲馬國政府應與中方斷絕外交、經濟往來，以施壓中國停止虐待維吾爾人，而他已將相關訴求的備忘錄呈交給首相署。

對於上述團體的抗議，中國大使館在當日旁晚致函給馬國各家媒體，再次重申有關中國打壓維吾爾人乃不實指控的立場。大使館發言人唐塘指出，新疆問題乃是中國內政，而且不是人權、民族或宗教問題，「而是反暴恐、反分裂和去極端化問題。」

唐塘稱太多有關新疆的假新聞蔽了大眾的眼睛，他說「我歡迎馬來西亞朋友，特別是穆斯林朋友們，去新疆旅遊，用自己的雙眼去發現一個真實、美麗、和平、繁榮的新疆。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜