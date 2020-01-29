別拿眼睛做實驗：配戴隱形眼鏡前，你知道自己的眼球弧度嗎？

報導：黃慧玫

諮詢專家：鄭惠川（中華民國眼科醫學會隱形眼鏡及角膜塑型組召集人暨馬偕醫院眼科資深主治醫師）、賴裕源（台灣眼視光學學會理事長）、廖思婷（台灣眼視光學學會秘書長）

圖片設計：Kato

台灣是近視王國，近視人口高居世界第一。據統計，全台配戴隱形眼鏡人口超過百萬，普及率高。然而馬偕醫院眼科資深主治醫師鄭惠川表示，從診間觀察，許多隱眼族對自己的眼睛並未能透徹了解，常購入不適合的隱形眼鏡。

台灣眼視光學學會理事長賴裕源指出，與配眼鏡相比，多數人購買隱形眼鏡缺乏與驗光人員的諮詢互動，忽略驗光、試戴後評估的重要性。

調查發現，僅半數受試者有在1年內重新驗光，甚至近3成隱眼族，錯以眼鏡度數推估隱形眼鏡度數；且高達93％隱眼族不知道自身眼球弧度，顯示大眾長期忽略「驗光」檢查的重要性。

胡亂購買隱形眼鏡，成為冤大頭得不償失

此外，平時買生活用品前，民眾會試鞋子、西裝或貼身內衣，但緊貼眼睛的隱形眼鏡，卻不到5成的人在購買前進行「試戴」評估，顯示隱眼族的眼睛衛教觀念亟需建立。

鄭惠川表示，在台灣，隱形眼鏡屬醫療器材，然而許多隱眼族沒有經過專業人員的評估與驗光，就將隱形眼鏡當作日用品「黑白買」，忽略了隱形眼鏡不是開架彩妝品，即便相同度數、不同品牌的隱形眼鏡，也會有誤差。

根據波仕特市調公司進行「隱形眼鏡認知調查」發現，近8成隱眼族都曾買過「不適合」自己的隱形眼鏡，選擇直接丟垃圾桶或堆放家中，花錢當冤大頭；或4成自行更換其他隱形眼鏡品牌，拿眼睛當實驗品，非常可怕。

配戴不適合的隱眼，恐造成眼睛不可逆傷害

台灣眼視光學學會秘書長廖思婷強調，配戴不適合自己的隱形眼鏡時，當下不一定會立即出現病徵。但若不解決，長期下來，可能對眼睛帶來不可逆的傷害，不可不慎。

為守護全台灣百萬隱眼族的眼睛健康，中華民國眼科醫學會和台灣眼視光學學會共同推動「隱形眼鏡驗配5步驟：問、驗、推、戴、追」，制定隱形眼鏡驗配的基準，希望越來越多民眾不僅找到合適的隱形眼鏡，也能養成定期檢查眼睛的良好習慣。

鄭惠川補充說明，診間常見因自來路不明管道購買隱形眼鏡，以便利、價廉、美觀為首選，卻未能考慮適合度、舒適度，而大幅提升不當配戴隱形眼鏡所產生症狀。現在可透過驗光人員專業把關，期待能大幅降低配戴隱眼不適患者。

驗光人員可經由「問」、「驗」、「推」步驟，改善隱眼族眼睛乾澀問題。透過了解平常配戴習慣、配戴時間；使用儀器了解眼球弧度、檢查淚液狀況；推薦適合的隱形眼鏡，就算是久戴也能保持濕潤與舒適。

眼球弧度也是常被忽略的問題。因每個人眼球弧度不同，隱形眼鏡也有分。太鬆，可能導致鏡片滑動，產生異物感；太緊，則拔不下來，產生「過緊症候群」，出現不規則散光、角膜充血、淚液無法正常交換等，恐影響視力健康。

透過完善的隱形眼鏡驗配5步驟，與驗光人員的專業服務把關，幫助國人認識健康配戴的重要性，可大幅降低民眾不當配戴隱形眼鏡的併發症風險。

隱形眼鏡驗配五步驟：問、驗、推、戴、追

步驟1 「問」：詢問

迷思：隱形眼鏡不可連續戴超過8小時？

隨著現代人用眼習慣改變，配戴超過8小時已是常態，可透過驗光人員諮詢，了解日常生活習慣、配戴需求和眼睛狀況。依據使用狀況，如需要長時間使用螢幕、出差、加班、聚會等，提出隱形眼鏡配戴建議，滿足現代人渴望舒適配戴隱眼超過12小時。

步驟2 「驗」：驗光

迷思：驗光就是驗度數？

驗光除了驗屈光度數，還包含眼睛外部檢查、角膜弧度、眨眼檢查及淚液質與量等。可藉由非侵入性的淚液品質檢查──淚膜破裂時間來了解，使用角膜地圖儀測量，持續張開眼瞼，計算淚膜即將破裂時間。正常值應大於10秒，小於5秒則表示淚膜不穩定。

步驟3 「推」：評估與推薦

迷思：選網路上好評，或朋友推薦的品牌？

切記！別人適合的品牌未必適合你。透過驗光人員依據「問」和「驗」結果，推薦適合的隱形眼鏡，舒適又健康。若有淚膜破裂時間提早的問題，建議選擇對淚膜友善，不妨考慮使用可配戴12小時以上的隱形眼鏡。而隱形眼鏡有分不同弧度，根據驗光角度，驗光師會推薦符合角膜弧度的隱形眼鏡。

步驟4 「戴」：試戴評估

迷思：家人、朋友的隱形眼鏡，度數一樣就可以交換配戴？

即便度數相同，不一定適合每個人，建議經由驗光人員指導後試戴，並評估確認配戴後是否有任何不適的問題。驗光人員透過裂隙燈來檢查試戴後鏡片在眼睛內的滑動現象，確認鏡片的置中性和鬆緊度，確認是否適合。太鬆，可能導致鏡片滑動，產生異物感；太緊，則拔不下來，產生「過緊症候群」，出現不規則散光、角膜充血、淚液無法正常交換等，恐影響視力健康。

步驟5 「追」：追蹤

迷思：隱形眼鏡度數跟美觀比較重要，保養跟清潔有做就好？

找到合適的鏡片後，需要由驗光人員作衛教及追蹤檢查。診間常發現不按照正確使用方式的人，例如：未按照使用期限拋棄，日拋當周拋用；或是未使用隱形眼鏡專用保養液清潔等。透過驗光人員定期追蹤，就能第一時間發現並加以提醒。

鄭惠川強調，自2016年《驗光人員法》上路後，已有上萬人通過國家考試認證，轉型成為專業醫療人員，能與眼科醫師專業分工，共同為國人眼睛健康雙重把關，減少不當配戴隱形眼鏡所發生的併發症。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航