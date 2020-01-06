過年大掃除，噴嚏打不停？別輕忽四散灰塵誘發過敏的機會

文：陳敬哲（NOW健康）

爆竹一聲除舊歲，不管新曆年或農曆年，很多人都想把家裡好好整理一番，希望去除家裡塵埃舊物，把不好的運氣都留在過去。但是如果太心急大掃除，沒有做好先前準備，小心引起結膜炎、氣喘、皮膚過敏等疾病。醫生建議，打掃前最好穿戴口罩、護目鏡、手套、長袖衣褲，才能避免傷害。

呼吸道症狀：清理角落老舊灰塵，噴嚏打不完

Photo Credit：NOW健康 打掃戴上口罩，才能隔絕角落灰塵與被子床單塵螨，以免呼吸道過敏。（圖／NOW健康製作）

新光醫院家醫科兼任醫師柳朋馳表示，台灣人常見的過敏源是灰塵和塵蟎。年末打掃除時，因為大多數人都會仔細清理家裡，特別是清理角落的積灰，如果使用掃把處理，容易把灰揚起。再加上部分人可能有習慣，會在垃圾桶上抖動掃把，要想把附著的灰處理掉，飄散空氣的灰塵量一大，就有可能誘發過敏。

另外，柳朋馳提醒，很多人也會趁著大掃除將床單床被拿出來曬，希望藉著陽光，把附著的塵蟎去除，接著拍打床單床被。雖然髒汙被拍打出來，卻不會馬上掉在地上，而是飄散在空氣中，吸到呼吸道同樣容易發生氣喘。如果戴著口罩清理，就能避免呼吸道進入過敏源，氣喘風險也跟著減少。

皮膚症狀：接觸性刺激，皮膚紅腫乾癢痛樣樣來

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國泰醫院皮膚科主治醫師俞佑表示，太刺激物質的清潔劑，例如強酸、強鹼，或個人特定過敏物質，就很有可能誘發皮膚病症。類似病患在年末春節前相當常見，主要不適包含皮膚發紅、發癢、刺痛、紅疹等。如果嚴重一點，可能會引起水泡。

俞佑建議，大掃除清理家裡使用清潔劑，一定要做好皮膚防護，最好戴上手套，避免雙手皮膚與清潔劑直接碰觸，才能減少皮膚疾病風險。如果出現乾癢等不適症狀，千萬不要自行處置，門診曾有患者自己用痱子粉，反而讓症狀更嚴重。尋求醫生協助，使用正確藥物，才能有效緩解不適。

其實只要反覆碰水，對手就有可能傷害。林口長庚紀念醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，當雙手反覆溼了又乾、乾了又溼，對皮膚角質就有傷害，打掃時雙手不斷接觸水，皮膚就可能有損傷，如果加上富貴手體質，傷害就會更重。

黃毓惠解釋，富貴手體質容易長期溼疹發炎，皮膚容易乾裂疼痛，如果雙手接觸到水或清潔劑，都容易加重病症。所以富貴手患者打掃時一定要做好保護措施，最好戴兩層手套，內層用純棉手套吸汗，外層用隔水手套，不讓水和清潔劑接觸到手，內層純棉手套可以適時替換。

眼睛症狀：過敏性結膜炎發作，千萬不要用手揉

Photo Credit：NOW健康 眼睛也容易因髒汙過敏，大掃除最好戴上護目鏡，假使紅腫發癢千萬不要用手揉。（圖／NOW健康製作）

眼睛是靈魂之窗，同樣容易在大掃除受傷害。書田診所眼科主任醫師廖昶斌表示，打掃時揚起的塵螨、灰塵、動物毛屑等髒汙，如果接觸到眼睛，有可能促發過敏性結膜炎，讓眼睛紅腫與癢。民眾可能會下意識揉眼睛，但由於雙手不乾淨，雖然暫時舒緩一下，反而讓病徵更嚴重。

廖昶斌提醒，就像戴口罩阻擋灰塵吸入呼吸道，打掃時也可以戴著護目鏡，減少髒汙接觸到眼睛的機會，也能排除尖銳物傷害眼睛風險。假使覺得眼睛癢，一定不可以用手揉，最好先用冰塊敷眼睛，暫時舒緩眼睛不適感；接著再到醫療院所經由眼科醫師檢查，開立合適治療藥物。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航