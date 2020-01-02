二十大倒數計時卻不見「儲君」，誰是習近平的接班人？

文：李福鐘（政治大學台灣史研究所副教授）

2018年3月，中國全國人大通過修憲案，將原本《中華人民共和國憲法》第七十九條第三項有關國家主席、副主席「連續任職不得超過兩屆」的條文刪除，當時台灣媒體幾乎都以習近平準備當「終身主席」或甚至用「稱帝」來形容。

然而依照中共體制，國家主席（即國家元首）並不真正掌握實權，中國共產黨的實際權力掌握在政治局七名常委手裡，其中又以總書記擁有召集會議和決策裁奪權，成為事實上最高領導人。當然，能夠號令解放軍的中央軍委會主席是另一個指標性職位，也因此近三十年來，絕大多數時間中共總書記總是身兼軍委主席。所以說，就算未來習近平真的成為終身國家主席，頂多就是經常出席外交高峰會，卻不表示他能夠繼續壟斷中共黨、政、軍最高領導權。

習近平未來會不會學毛澤東，搞個人獨裁，至死方休，真正的關鍵在於2022年下半年召開的中共二十大，屆時他會不會交出總書記和中央軍委主席這兩個位子。自1992年中共十四大以來，中南海權力接班的潛規則有兩條：一是同一人最多擔任兩屆中央委員會總書記，江澤民1989年臨危受命出任總書記，其實是承接趙紫陽在十三大的任期，從1992年至2002年（十四屆及十五屆中央委員會）是江澤民自己的任期。

胡錦濤的總書記任期屬於中共十六屆及十七屆中央委員會，2012年十八大之後交班給習近平。按照這一慣例，習近平應該在2022年中共第二十次黨代表大會選出新一屆中央委員會之後，交棒給新一任的總書記。因此兩年又九個月之後的中共二十大，將是檢驗習近平是否打算壟斷權力成為「終身總書記」的關鍵時刻。

中南海的第二個潛規則是政治局成員退休年齡的「七上八下」規定，若召開全國黨代表大會時該員年齡在67歲以下，原則上可以留任；若年齡已滿68歲或以上，則一律退休。自2002年中共十六大以來，還沒有人違反這一慣例。習近平1953年6月生，到2022年秋天召開中共二十大時，他已經屆滿69歲，按照「七上八下」的原則，他應該退休回家養老。

然而習近平會遵守上面兩項規定嗎？自他2012年上台以來，不只清理上海幫成員、薄熙來餘黨，同時還安插自己的親信到中央與地方的關鍵職位，筆者相信中共黨內高層對他迭有怨言之人比比皆是。加上習近平放棄了鄧小平「韜光養晦」的訓示，開始高唱「強國夢」、「中國夢」，以經濟實力為後盾在國際上耀武揚威，直接的後果是川普（Donald Trump）上台後加緊對中國在經貿和政治上的壓制。

這種外交上的躁進策略，究竟在中共黨內是否獲得其他派系的支持，亦不無疑問。再加上對香港的控制在2019年出現危機，習近平過去七年來不管對內對外諸多強硬手段，或許在中南海內部已經招致不少私下的批評。只不過，批評是一回事，真要策動「倒習」行動，則將犯下中共黨內大忌，這是「分裂黨」的嚴重罪名，近者如薄熙來和周永康，遠者如1950年代的高崗、饒漱石，下場皆十分慘烈，足資殷鑑。

既然再過兩年多就要召開第二十屆黨代表大會，筆者相信中共黨內厭惡習、或者企圖倒習的勢力，寧可再忍耐一下，馬上有機會可以讓習近平告老還鄉。

只不過，中共二十大原本應該上演的「換屆」大戲，目前已出現若干不尋常的變數，值得仔細推敲。

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首先，既然理論上2022年秋天政治局常委需要換屆，那麼下一任的總書記人選——所謂「儲君」，早就該浮出檯面了。1989年天安門事件之後，鄧小平特地挑選胡錦濤作為江澤民未來的接班人，因此胡錦濤從1992年進入政治局，足足在常委會蹲了十年才坐上總書記的位置。習近平作為2012年的接班梯隊，他和李克強在2007年10月中共十七大雙雙進入政治局常委會開始實習，以便五年後的十八大正式接班。

但是，距離中共二十大已經倒數計時，何以目前政治局常委會內的七名巨頭，竟沒有一個表現出儲君的態勢，中南海政局顯得有些詭譎離奇。

立馬檢查一下目前七名政治局常委的年紀：習近平目前66歲，二十大召開時他已屆滿69歲，如上分析，他理應交棒。李克強64歲，2022年秋天他67歲，按「七上八下」的原則，是有留任的藉口，只是，屆時他勢必成為排名第一的政治局常委，出身共青團的他，素被認為是「團派」當前在政治局內的代表人物，難道會成為下一任總書記人選？嚴格來說，團派並非中共高層最具實力的派系，屆時其他派系難道願意接受一位團派出身的領導人？這一點不無疑問。

更何況，如果李克強在2022年接班總書記，那麼到2027年中共二十一大時，李克強將高齡72歲，如果依慣例續任一屆，到2032年時他77歲，將成為文革結束以來年紀最大的中共在位領導人，委實難以想像。

接下來是目前排名第三的人大委員長栗戰書，他比習近平還大三歲，勢必會在2022年二十大後退休。至於排名第四的政協主席汪洋，與李克強同年，而且也是團派出身，是目前政治局內另一位團派代表人物。2022年就算汪洋不退休，按理也不會超車李克強，所以不可能是未來的總書記人選。

排名第五的王滬寧，復旦大學教授出身，曾經是江澤民時代的外交策士，他在中共十九大突然破格拔擢進入政治局常委會，頗出人意料。筆者相信，他應該是習近平和江澤民之間妥協的結果，二十大之後會離開政治局。

至於排名第六的趙樂際現年62歲，是目前政治局七位常委中年紀最輕的。他在2000年以前長期在青海省工作，2012年習近平當上總書記，趙樂際被委任為中央組織部長，主管黨內人事，這是接受習近平收編的重要訊號，因為組織部長一職向來就是總書記的當然心腹，例如江澤民時代的曾慶紅，或是胡錦濤時代的李源潮。

因為趙樂際是旗幟鮮明的習派人馬，筆者認為他在2022年接班總書記的可能性最高，這樣就算習近平卸任，仍然可以垂簾聽政，一如2002年之後的江澤民。只不過，這樣一來李克強和汪洋這兩位該如何安排出路？如果叫李、汪二人以67歲的年紀離開政治局，那麼團派是否心服口服？這些疑難雜症，或許是習近平和其他派系之間正在討價還價的主題。

筆者以上的分析，主要仍從中共高層派系的設想出發，以過去30年權力交接的慣例所作推論。如果這一推論最後驗證屬實，那麼將證明中共目前的權力生態確實為派系共治。當然，派系消長有起有落，再強大的派系如叱咤20年的上海幫，也有後繼無人的時候，例如目前的政治局七巨頭，只有65歲的韓正出身上海幫，而且注定2022年將下台一鞠躬。那麼，中共二十大之後政治局內還有多少上海幫人馬，不無疑問。

總之，派系共治的生態會是未來中共高層權力平衡的最佳劇本，也是1989年天安門事件之後中南海相對穩定的權力分配模式。如果按照這個劇本走，習近平不會上演「稱帝」的戲碼，而是學習20年前江澤民垂簾聽政的模式，隱身幕後擔任影武者。

當然，這樣的劇本對北京來說是代價最低的權力接班方式，可以維持中共高層政治的相對穩定；只不過對於臺灣，以及太平洋彼岸的華府來說，如何與相對穩定的北京高層打交道，必定是極具挑戰性的難題。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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