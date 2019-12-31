讓世人重新認識香港的2019年

2019年，香港人不會忘記。

2019年，香港終於配得上做國際城市，而不是被「大灣區化」後光芒漸失的東方之珠。

2019年，「香港人」這名字，重新為世界所認識，看NBA的美國觀眾也曉得。更重要是，她有了不一樣的內涵，connect世上其他感受到／不忿於強權壓迫的人。「香港人」的性格特點，不再以投機功利為先，而是敢於對抗極權，犧牲小我，成全大我，「港女」也在幾個月間急速進化，勇武起來。

這樣說不是要FF，大家都知道，這樣異乎尋常的「升呢」背負著多大的傷痛和代價，而擺在面前很可能是更「惡頂」的日子、更難過的命運。

教育局局長楊潤雄表明，會政治干預教育界，取消他認為不勝任的校長資格；像醫管局高層習染中國官場陋習，專業要求讓路給國家指令，更無處不在。只是要阻止香港腐敗下去，已非常困難，犧牲巨大。香港人的聲音和訴求，注定不會被認真看待，以至有一些人死了心要和中國脫離任何關連。當權者視之為眼中釘，要除之而後快。

鬥死所有異類，降服所有有自己想法的人，令所有人跪在地上乞求黨的恩賜，歌頌偉大領導的功勞，這絕非香港人所認同、接受的一國兩制初衷，亦非國際社會敢信賴的高度自治。當外國人不再相信香港有足夠自主性保護其留在此地的人民和投資，不再相信香港有法治和自由體系，敢向中共說不，自然就會用腳投票，離開這個所謂國際城市。

香港人奮力阻止事態往這方向發展，盼望安居樂業，起碼剎停近幾年越來越猖狂的鐵腕管治路線，這其實對經濟下行中的中國也是有利的。無奈領導人的面子無法放得下，亦沒有足夠的信心放開手，生怕管少一點便全局失控，再加上地方官員弄權，以鬥爭為樂或作為自己升官、為官之道，香港人的未來——假如有的話——便須先通過一個巨大政治風暴的考驗，經歷更慘烈的痛，才看得見曙光。

祝香港人有足夠的戰意和運氣。

參考資料︰

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責任編輯︰Kayue

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