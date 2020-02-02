盡可能的擁抱、安撫嬰兒有多重要？從一則殘忍的兇殺案說起

文：鋅鋰師拔麻的「小小額葉養成手札」

直到今日，我時不時還是會聽到長輩、親友發表高見：「哭了不用抱，孩子哭久了知道哭沒用，就會安靜了」、「不要抱太多，這樣會累死自己、寵壞孩子！」、「你就是抱太多，孩子才_____（自行填空）。」

我以為「盡可能滿足嬰幼兒的需求，特別是在出生頭一年」應該是全民常識，但實際上卻大大相反。在缺乏大腦發展的知識下，傳統的育兒方式、甚至許多家長遵循的百歲醫師育兒法可能會導致哪些嚴重的後果？我們從一則真實的兇殺案說起。

培理博士（Bruce D. Perry）是美國非常知名的兒童精神科醫師，他擅長以神經科學、兒童發展的角度探討童年創傷對往後的影響。同時他曾擔任許多知名兒童重大創傷或相關案件的顧問／專家證人。

有一回，他收到了某律師的邀請，為一名罪犯出庭作證，而他的證詞將幫助法庭決定判處罪犯無期徒刑或是死刑。

「這名叫里昂的罪犯，在16歲時喪心病狂的謀殺兩位年僅12歲的少女並且姦屍。」

培理博士與里昂談論事發案件時，對眼前這位男孩表現出的冷血感到震驚不已，事實上，里昂在姦屍完後還曾氣憤的踐踏屍體。會談過程中，絲毫不見他的悔恨，他對於自己的作為輕描淡寫，卻將所有責任都歸咎在兩位受害者身上：「那是意外，我只想嚇唬她們，但那兩個愚蠢的賤貨就是不閉嘴」、「我沒有踢她們，我是被屍體絆倒，你也知道，我喝了一點酒」，男孩用一貫「不屑」的態度談論著兇殺案。離開前，培理博士忍不住詢問他：「如果事情重來一次，你會怎麼做？」里昂想了一下，回答：「不知道，也許會將靴子丟掉吧，就是靴子上的鞋印和血跡害我被抓的！」

面談結束後，培理博士翻閱里昂的智力測驗，發現里昂的操作智力相當高，語言智商卻低於平均，他自私自利、擅長利用他人、沒有同理心，但是在解讀社會情境或理解他人意圖方面的表現卻相當出眾。雖然基因似乎會影響大腦牽涉同理心的系統，但根據培理博士的過去研究，以及智力測驗異常差異的表現，懷疑里昂如此極端的行為，很可能在幼年曾遭遇某種情感與生理剝奪。

此外，了解里昂家族史並沒有發現任何一位家族成員過往有暴力攻擊記錄，而里昂的親哥哥與他至少有一半相同的基因，卻是個事業有成的商人，結婚有兩位小孩且與鄰里關係良好。因此，若單從基因角度解釋里昂的殘酷行為似乎說不過去，直到培理博士與里昂的父母、哥哥會談後，找到了問題的根源。

里昂的父母對於他犯下的罪行痛心萬分，他們看上去與一般的父母沒兩樣，為孩子做了許多的努力、付出與改變，但完全想不通為何孩子仍犯下這種罪行。會談過程，培理博士漸漸發現里昂的媽媽似乎有智力問題。她15歲便從高中輟學，18歲時與當時20歲的里昂父親結婚，很快就懷孕了。里昂的哥哥出生時，雙方家族都非常開心，當時里昂的父母與雙方長輩住隔壁或相隔一條街的距離。哥哥出生後，得到親友相當大的支援與協助，每當孩子哭鬧讓里昂媽媽受不了時，總有人在旁協助照顧孩子，讓她有喘息的時間。但好景不常，兩年後里昂的父親失業了，失業半年後總算找到了新工作，只是這份工作離原本的住處遙遠，必須搬家，但他們別無選擇。

里昂父母帶著當時三歲的哥哥搬到了城市裡的貧民區，很快地，里昂媽媽懷了里昂，但這次與懷第一胎的情況迥然不同，過去她身邊的親人、鄰居、幫忙照顧孩子的婆婆媽媽們全都沒有了，她從沒有獨立扶養小孩的經驗，這次卻得一個人面對索求無度的新生兒。

里昂出生才四週時，他的母親就開始像之前一樣每天帶著四歲的大兒子外出散步，常常一出去就是半天、一天，她讓還在襁褓中的嬰兒長時間獨自一人待在陰暗的公寓，她說：「里昂是個很難帶的孩子，特別愛哭鬧；自從我帶哥哥外出散步，放他一人在家，他後來就不怎麼哭鬧了。」她以為自己的方式奏效，為此沾沾自喜，卻不知自己的無知，剝奪了剛出生的孩子賴以建立和維持健康人際關係的必要經驗。

「習得無助」是里昂嬰兒時期學會的第一件事，起初他會嚎啕大哭的表達需求，但他很快了解到，哭再大聲也不會有人來照顧他，因此他不哭了。他躺在床上孤單一人、沒人呵護、沒人與他說話，學會翻身或爬動也沒人稱讚。很多時候，他聽不到別人說話，看不到新奇的東西，也沒有得到任何關心。里昂缺少必要的刺激以發展調節壓力的腦部區域，他無法將愉悅舒適與他人的陪伴作連結。

大腦需要固定的、重複的刺激才能適當發展。處於恐懼、孤獨、不安、警戒，不知何時有人來解救的狀態，會使嬰兒的壓力系統隨時警戒。里昂的恐懼與需求沒有得到一致的關愛回應，無法發展出經由人際接觸解除壓力反應的正常連結。他只學到一件事：唯一可以靠的是自己。

自小習得無助的里昂長大後對父母的管教，不論是懲罰或讚美，總是無動於衷。里昂不在意任何人或任何事情，他只在乎自己。正常人際互動的回饋和結果，像是讓父母感到驕傲、讓朋友開心、傷害親愛的人會難過等，他一點也不為所動，直到成為殺人兇手。

故事分享到這裡，腦中想起了幾年前台灣那位捷運無差別殺人的惡魔，同里昂一樣的冷血、一樣的毫無悔意，最終，他在人神共憤下被槍決。但是，比起死刑，我更想知道一樣看似生長在「正常」家庭的他，是不是又是一個從幼年被疏忽照顧、習得無助的孩子？可惜，沒有人會知道了，我們充滿正義血氣的社會除了急著判他死刑外，似乎也不是太關心造成這些悲劇的根源。

忽略嬰兒需求將招致嚴重的後果：當你以「讓嬰兒哭鬧幾天不理，他就會閉嘴好照顧」的方式回應孩子時，你的無知正在傷害孩子的大腦與未來。

故事出自《遍體鱗傷長大的孩子，會自己恢復正常嗎？》一書

感謝培理博士的分享，讓我在與個案或家屬衡鑑、會談時，更著重他們嬰幼兒期的經驗

延伸閱讀

本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九