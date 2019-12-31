F1賽車碳排放量全球來看微不足道，為何仍要減碳？

最近世界一級方程式（簡稱F1）賽車當局宣布1推行大膽的可持續方案，執行一連串措施，務求2030年F1賽事達到整體零二氧化碳排放（簡稱「零碳」）！據估計2018年F1賽事的碳排放約26萬公噸1，是全球排放量約十萬分之三。

大家對一級方程式就環保的印象恐怕不出「嘥油」和「浪費」，但是這項涉及全球巨大商業利益的賽事，竟然公開表態十年之內做到「零碳」，大家是否十分驚奇？為甚麼他們不像不少香港商人一樣強調「在商言商」，不管公司運作製造的社會或環境問題？

我們必須認識：世界變了，全球消費者對自然環境的關注遠比以前高，商人不能只顧自己或股東的金錢利益，正如世界F1六屆冠軍車手咸美頓（Lewis Hamilton）說：「如果我們的碳足印不是最少的，我們很難得到外界接納......我們必須向全世界發出正面信息。」2說到底，F1當局擔心，不盡快採取減少排放二氧化碳（簡稱「減碳」）措施向全世界表明關心危險氣候變化的凶險，則無論賽事多刺激多好看也終被觀眾唾棄，不能再辦下去。

從全球角度看，F1賽事的碳排放量其實微不足道，但是重點不在量而在態度。氣候變化源於全球所有人每人每天排放少量二氧化碳累積而成的重大後果，所以解決問題必須全地球的人都每天減少一些可能微不足道的二氧化碳排放，透過累積成就重大的減碳，阻止全球氣候變化惡化下去。

對香港人講減碳，有時會遇到以下的回應：「香港地方細，人口少，只有幾百萬，怎會影響全球？」我請大家注意：香港人口七百多萬，約為地球人口千分之一，實在不算少，更不幸的是：把我們輸入的貨物在外地製造時排放的二氧化碳計算在內，香港人的總排放量約為全球千分之四，即是約250分之一3。在造成氣候變化方面，香港有很大減碳責任！

危險氣候變化將臨，欲挽狂瀾於既倒，香港政府、市民、商界、非政府組織等必須拿出勇氣和承擔，制訂策略和行動起來，使香港盡快邁向零碳時代，2030辦不到也務必於2050把事辦成，這樣香港才有臉立足於地球之上。

連一級方程式都講2030年零碳排放，香港無藉口逃避責任。

註：

1 F1, 12 January, 2019; Formula 1 announces plan to be Net Zero Carbon by 2030.

2 BBC, 12 November 2019; Formula 1 launches a plan to become carbon neutral by 2030.

3 《草雲居》，2016年3月29日：全球氣候暖化香港要負250分之一責任

標題為編輯所擬，原標題為「連一級方程式都講2030年零碳排放，香港無藉口逃避責任」。

文章獲作者授權轉載，作者網誌。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex