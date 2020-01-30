德國租房大不易：絕不要預付費用，否則很容易遇到「慣房東」

德國租房確實不易，就因為是這樣，很多人看到空房，就沒多加考慮的租了，卻常常在不知自己權益的情況下，當了冤大頭，甚而被丟包門外。

同病相憐的德國朋友

2019年11月底，住在我們城市交出住房鑰匙而被掃出住處門外的台灣房客，之後來我家與我的德國人先生用英文談他的退房經歷。我先生心有所感地談了他自己的租房經歷，情境跟他很接近。住處交屋時，我先生之前的房東就說他沒有將傳送暖氣的鐵管上白漆，挑東挑西，擺明了就是不想退押金。我先生因為忙新屋整修，不想再和房東爭執，就沒再追究討回兩個月的押金1000馬克，相當現在500歐元。台灣房客聽了即使是德國人也當了冤大頭，心有戚戚焉地安慰自己似地說了「my friend」，因為他真們還真是一對天涯淪落人同病相憐的倒楣房客。

法律規範眉角多

在德國每年至少有27萬件租屋的法律爭議。即使是律師也不見得對每個眉角都熟悉。在德國確實房東可以把押金暫時保留，但必須在三到六個月的時間內結算年度所有附加費用的帳，及其他損壞或交屋時欠缺施作的費用，並有義務告知房客，扣除超支後，退還剩餘押金給房客。房客是否需上漆及何處上漆都必須在租約上註明。如果租屋前狀況就不是完整的修繕後的狀態，房東就不能要求房客整修完繕的狀態交屋。

別預繳租金，小心遇慣房東

許多房東經常藉機挑剔搬出的房客，以便霸佔押金。德國法律也規定押金最多拿3個月，可以分期付，但必須在入住時把押金繳足，在法律中也規定，房東要把押金放在特別放押金的帳戶中生利息。如果退還時，房東也要連利息一起還房客。而大多房客不想和房東爭，也就容易養成惡明昭彰的慣房東。

我先生回想二十年前自己當傻子的往事，心有不甘地憤憤不平地嗆說，早知道房東會這樣不退押金，就應該心狠一些，提前兩個月就不給他付房租。他說他最近看了一則新聞，房東在兩個月收不到房租的情況下，把一家人丟包門外。他想，這樣就不會有要不回押金的問題。但律師不建議房客如此做，法律規定：房客有義務交足交滿房租，刻意不交房租會使房東要脅更高的律師費用及賠償。說真的，在德國也有苦房東常常要不到房租，也趕不走房客，互相不信任對方的結果，大家都會心中有詐。

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法律諮商

後來在我的陪伴下，台灣房客再次去法律諮詢。一進門這位法律諮商顧問很高興他有懂德文的我陪伴。她含笑似是挖苦這位老實的台灣房客說，他是我們的「問題兒童」。我一時還反應不過來，這位台灣房客聽懂關鍵字，跟著苦笑。法律諮商顧問看他笑，就把重點說了三次，因為很重要。她說，「無論如何，請大家千萬不要做預付費用的事，因為錢出去要再討回來，實務上都是困難重重。」

原來台灣房客為了省麻煩，他很乾脆，在開始租房時，就一次付了六個月的房租到12月底。後來他想在11月底退租，房東除應允之外，也找到12月要入住他房間的房客。而就在11月底之前的住宿期間，他知道房東的怪誕行徑，言行可能會不一，自己不懂德文，就請法律諮顧問先寫了白紙黑字的信給房東，說明台灣房客的繳租到12月底，因要回台灣之故，所以沒有德國帳戶，請房東退現金12月的暖租費400歐元及一個月暖租的押金400歐元，總共800歐元。

這個出租的公寓，連房東共住四人。如果每房的水電瓦斯的附加費用都一人收200歐，一個月此公寓口附加的水電瓦斯及上網費用是800歐。一個公寓4人住的水電瓦斯加上網的附加費用，在德國平均是250到400歐就足足有餘了。房東沒有什麼理由要每人負擔到200歐的水電瓦斯及上網費用。

當初這位台灣房客就是經人介紹，輕易地就得到在實習的奧迪公司附近空房，所以未多做考慮就租了。沒想到，容易租到的住處，卻成了前房客要趕快找下個房客來脫身的可能。因為住處不好找，很多房客就會先跳進容易到手的住處陷阱，而慣房東就常藏在這魔鬼的細節中。

法律諮商顧問在了解詳情後，評估台灣房客要到錢的機率不大。主要是因為他要回台灣，人不在德國，房東可以用各種理由推托而置之不理。為了能順利取得押金及租金，我只好借自己帳戶給台灣房客，讓他房東方便匯款。

法律諮商師當天答允再寫信給房東，再次要求房東除保留100歐元作為結算外，應於14日內退款其餘的700歐。如果房東三個月都沒動作，再請台灣房客找律師出庭。此台灣房客還好有保司法險，在歷經房東的乖張行徑之後，至少有法律顧問可諮詢，代他寫信爭取權益。很多沒保司法險的人，大多是和我先生一樣花錢消災。

在國外生活，房東與房客各自都有權益及遵守立訂的契約規範。德國是法治國家，無論是來自哪國人租房或出租房，每個人都可以為自己爭取權益，這也是我們台灣人在德國必須學習，不能被別人打趴的起手式。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航