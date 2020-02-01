「吃蘿蔔」該怎麼辦？手指挫傷最忌諱不停搓揉
我們想讓你知道的是
在正確且妥善的照顧下，大部分的蘿蔔都能自行消腫。不過挫傷如果太嚴重，也有可能出現手指變形的骨折情形。根據受傷程度的不同，治療方式可分成以下4種。
文：Scott Yu
醫學審稿：Dr. Stephen Lai
運動傷害百百種，不管哪一項都會造成相當的困擾。以大朋友、小朋友都愛的籃球為例，「吃蘿蔔」大概是可以排入最常發生的籃球運動傷害前3名。因此，本文將帶您了解手指為什麼會變成蘿蔔，以及吃蘿蔔之後該如何保護手指，盡快恢復正常。
什麼是「吃蘿蔔」？
吃蘿蔔其實就是手指挫傷（Bone bruise）的俗稱，名稱可能來自受傷的手指，變得腫脹且瘀血染紫，看起來就像一塊發青的蘿蔔。而打籃球之所以特別容易發生吃蘿蔔的情形，主要是因為在傳接球的時候，可能因為球速太快或是注意力不夠，導致手指尖端直接撞擊到球面，造成手指挫傷。
若經過透視觀察手指內部，您會發現包裹關節的韌帶可能有撕裂的狀況，導致血液和組織液從韌帶裡流出，讓整隻手指呈現紫黑色。
手指其實沒有肌肉
有些人可能會誤會，認為吃蘿蔔是因為手指內的肌肉受傷而導致，但是手指內其實不存在任何肌肉。這時問題就來了，少了肌肉，手指為什麼能夠自由的伸展和彎曲呢？這得歸功於連結手指與前手臂肌肉的肌腱。肌腱是連結肌肉與骨頭的橋樑，透過它的幫助，手指骨頭才能順利的被前臂的肌肉帶動。
吃蘿蔔最忌搓揉
吃蘿蔔後，腫脹和發紫等症狀，會伴隨著疼痛襲來。一般來說，我們都知道受傷的部位不要任意碰觸，但是可能是受到瘀血的影響，有些人會認為，搓揉一下吃蘿蔔的部位，可能可以將瘀血推開，讓手指恢復正常。
但是仔細想一下，這種行為儀時只會延遲手指挫傷的痊癒時間。因為在韌帶受傷的情況下，加以揉搓只會讓傷口變得更大，不僅疼痛無法減低，也無法阻止血液和組織液流出。
吃蘿蔔的4種治療方式
在正確且妥善的照顧下，大部分的蘿蔔都能自行消腫。不過挫傷如果太嚴重，也有可能出現手指變形的骨折情形。根據受傷程度的不同，治療方式可分成以下4種：
- 冰敷：絕大多數的運動傷害發生後，立即進行冰敷幾乎是每個人都應該具備的常識了，吃蘿蔔也不例外，根據曾提出RICE運動傷害處理流程的蓋伯．米爾金博士（Dr. Gabe Mirkin）的建議，應在受傷後6小時內冰敷，而且冰敷10分鐘後，要休息20分鐘，持續1~2次即可。冰敷過久或患處已經脫離急性期之後冰敷，反而可能延緩傷口的痊癒速度。
- 止痛消炎藥：可以購買含有布洛芬（Ibuprofen）成分的非類固醇消炎止痛藥，能夠有效減緩疼痛，減輕不適感。
- 固定患部：如果發現手指有變形的狀況，建議直接就診，醫生可能會用X光診斷是否有骨折的情況。若有必要，醫師可能需要用夾板固定手指，或是將患部與鄰近的手指綑綁固定，以免造成進一步的傷害。
- 手術：吃蘿蔔的嚴重程度，其實也能從受傷手指的活動度來看，如果仍能進行一定程度伸展或彎曲，通常不算太嚴重。但如果韌帶或肌腱完全斷裂，或是有骨裂的情況，手指可能會完全喪失活動能力，難以自行痊癒，這時就可能需要進行手術治療。
- Hello Health Group並不提供醫療建議、診斷或治療。
- 原文標題：手指頭吃蘿蔔？不停搓揉是大忌
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航