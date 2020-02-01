「吃蘿蔔」該怎麼辦？手指挫傷最忌諱不停搓揉

文：Scott Yu

醫學審稿：Dr. Stephen Lai

運動傷害百百種，不管哪一項都會造成相當的困擾。以大朋友、小朋友都愛的籃球為例，「吃蘿蔔」大概是可以排入最常發生的籃球運動傷害前3名。因此，本文將帶您了解手指為什麼會變成蘿蔔，以及吃蘿蔔之後該如何保護手指，盡快恢復正常。

什麼是「吃蘿蔔」？

吃蘿蔔其實就是手指挫傷（Bone bruise）的俗稱，名稱可能來自受傷的手指，變得腫脹且瘀血染紫，看起來就像一塊發青的蘿蔔。而打籃球之所以特別容易發生吃蘿蔔的情形，主要是因為在傳接球的時候，可能因為球速太快或是注意力不夠，導致手指尖端直接撞擊到球面，造成手指挫傷。

若經過透視觀察手指內部，您會發現包裹關節的韌帶可能有撕裂的狀況，導致血液和組織液從韌帶裡流出，讓整隻手指呈現紫黑色。

手指其實沒有肌肉

有些人可能會誤會，認為吃蘿蔔是因為手指內的肌肉受傷而導致，但是手指內其實不存在任何肌肉。這時問題就來了，少了肌肉，手指為什麼能夠自由的伸展和彎曲呢？這得歸功於連結手指與前手臂肌肉的肌腱。肌腱是連結肌肉與骨頭的橋樑，透過它的幫助，手指骨頭才能順利的被前臂的肌肉帶動。

吃蘿蔔最忌搓揉

吃蘿蔔後，腫脹和發紫等症狀，會伴隨著疼痛襲來。一般來說，我們都知道受傷的部位不要任意碰觸，但是可能是受到瘀血的影響，有些人會認為，搓揉一下吃蘿蔔的部位，可能可以將瘀血推開，讓手指恢復正常。

但是仔細想一下，這種行為儀時只會延遲手指挫傷的痊癒時間。因為在韌帶受傷的情況下，加以揉搓只會讓傷口變得更大，不僅疼痛無法減低，也無法阻止血液和組織液流出。

吃蘿蔔的4種治療方式

在正確且妥善的照顧下，大部分的蘿蔔都能自行消腫。不過挫傷如果太嚴重，也有可能出現手指變形的骨折情形。根據受傷程度的不同，治療方式可分成以下4種：

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航