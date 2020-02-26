不要再有下一個「大埔」，跨黨派立委和環團齊聲反《國土計畫法》修法開「彈性後門」

今（26）日民進黨立委林淑芬、洪申翰和民眾黨立委蔡壁如、時代力量陳椒華和環團共同召開記者會，對行政院剛通過《國土計畫法》部分條文修正草案（以下簡稱國土法）表達不滿。行政院提出的2大修法重點包括將原訂這2年內要提出的縣市國土計畫、國土功能分區圖的作業時間，從「2年」改為「一定期限內」完成；另外增訂「國家重大建設計畫」得適時檢討變更，引發各界質疑，給了更多「彈性空間」，《國土法》的精神會被架空。

「一定期限內」可能變成「無期限」

《國土法》2015年底完成立法，2016年5月1日正式施行，本來依法施行2年內（2018年4月30日）應公告實施「全國國土計畫」；全國國土計畫實施2年內（2020年4月30日）應該公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；縣市國土計畫實施2年內（2022年4月30日）定出「國土功能分區」，全國土地的利用、規劃才算完成，管制也隨之正式上路。不過，進行中的縣市國土計畫，早在去年就傳出可能來不及完成，必須延後的消息。

內政部日前透過新聞稿表示，考量直轄市、縣市國土計畫是地方實質空間發展計畫，且國土功能分區的劃設影響土地使用實質管制界線及管制內容，影響層面複雜，而且攸關人民的財產權益，應給予地方政府更充分的調查及合理規劃期程，所以這次才會推出修正《國土法》第45條第2項，由內政部視實際規劃需要，另行指定直轄市、縣市國土計畫及國土功能分區圖應於「一定期限」內完成，這是給予地方合理的期程彈性。

不過對此林淑芬就直言，如果給中央2年、地方4年的期限，有窒礙難行之處，應該具體提出到底需要幾年才能完成國土計畫，而不是把法直接修成「空白授權」，要立法院直接讓行政機關自己決定，各地方想做多久就多久：「一定期限是多久？如果沒有訂出來，對地方政府來講當然是越久越好。」

時代力量昨天也已為此特別召開記者會強調反對修法，陳椒華表示，眾人所期盼的縣市國土計畫，一直訂不出來，就是因為縣市政府現在把農地改為工業區、產業園區土地或做開發。去年已經把縣市國土計畫的時程由原來2年，改為3年，但現在又要把3年改為「一定期限」，就像把農地工廠的「落日期限」無限期延長。

地球公民基金會的研究員吳其融也說，延長時程有助避免草率地審議，但行政院是否確實掌握縣市政府在審議過程所遭遇的困難？是實質審議不及還是刻意延宕時程，來逼迫內政部倉促接受草率的各縣市國土計劃？以民間團體長期參與中央到地方國土計畫審查的經驗來看，各縣市在審議過程中，普遍未實質評估開發量能與面對問題，一味透過「延期」來規避審議，也對於民間團體在公益性與必要性的質疑避重就輕，試圖「頭過身就過」。

吳其融強調，修正《國土法》條文前，必須先要求縣市政府提出檢討報告，釐清無法於今年4月30日前完成進度的原因，並且提出改善可能，而不是乾脆把期限拿掉。

「國家重大建設」可變更，環團立委質疑「開後門」

此次修法的另一個重點，則是因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時「檢討變更」各級國土計畫。

內政部透過新聞稿表示，現行國土計畫法規定，各級國土計畫除每10年或每5年應辦理一次通盤檢討作業外，只有特殊例外情況，包含面臨重大事變遭受損壞等情況下，才能辦理計畫變更作業。而考量政府因應國家整體發展需要和國際趨勢，提出的重大建設計畫，若與國土計畫內容不符，國土計畫又無法配合檢討變更時，將影響國家發展，因此修正《國土法》第15條第3項，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。

行政院政委張景森也認為，現行國土計畫法的問題是「僵化無彈性」，限制了中央政府10年內、地方政府5年內即便有重大建設，也不准辦理國土計畫檢討變更。這只是讓政府和人民想更多方法來違法、違規罷了，且「限時完成」後又不准政府及時檢討調整，可能發生問題。

但修法草案中，除了「須經行政院核定」外，並無清楚定義「重大建設」，林淑芬翻出資料指出，像過去就有BOT的旅館、度假村，甚至是後來變成蚊子館的「花蓮鳳林環保科學園區」等開發案，也都被當成「重大建設」。當年引發重大爭議和社會抗爭的「苗栗大埔張藥房迫遷案」就是馬英九政府時代所推動的國家重大計畫。當年因為竹科竹南園區擴大徵用張家土地，結果房子拆了，現在也沒做建設。

林淑芬質疑，重大建設的具體內涵和要件是什麼？為什麼不需走國土計畫法的制度？一個連定義都沒有的重大建設，為什麼「有特權走捷徑」？林淑芬認為，政府自己要以「重大建設」圈地開發，不該把人民拿出來當擋箭牌，因為在這些「重大建設」下，受害的常常就是第一線的在地人民，與破碎受污染的環境。

洪申翰則表示，國土計畫法的初衷，應該是要建立人民與政府雙方彼此可以互相信任的制度，但過去的國土計畫法有很多「失序」狀況，國家重大建設也缺乏審議與民眾參與機制，經常給人壞印象。國土計畫法立法重要推手，國民黨前立委邱文彥也說明，第八屆立委對國土計畫花了許多時間討論，當時原條文曾有「國家重大建設」，但後因過往國家重大建設往往都是開發破口，甚至破壞國土計畫的精神，所以沒有列入，現在不該再開此門。

台灣民眾黨立委蔡壁如也指出，在全民關注防疫的當下，行政院會通過此爭議法案，當時通過此法，就是只准通盤檢討，不准個案變更，現在行政院以「重大建設」為理由破壞國土計畫的安定性和環境永續發展，無法接受。如果真的想保護國土，《礦業法》怎麼不先處理？

內政部：最新的「大南方」計畫就需要彈性

今天也來到記者會現場的內政部政務次長花敬群則回應，國土有效管理和國家發展，這兩者都是政府要堅守的，他們也不樂見「圈地、炒地皮」等事情發生，會用最嚴格的標準審視行政院核定的重大建設。但是像現在政府要推動的「大南方」計劃，就沒有在之前的國土計畫內，給予一定彈性是合理的，他也承諾會加強公民團體審議機制。

不過針對修法允許地方政府可在「一定期限內」繳交國土計畫，現場沒有共識。花敬群表示，他們當然也不希望拖太久，但目前地方政府的計畫，目前2年的繳交期，看起來很多縣市都來不及，國土計畫牽涉問題廣泛，才希望能用較有彈性的一定期限。但林淑芬則當場反駁，現行法規內就有5年通盤檢討的時間，不需要一拖再拖。花敬群則回應，「委員這樣想太浪漫了，怎麼可能5年就能完成通盤檢討。」

內政部目前已將國土計畫法部分條文修正草案列立法院優先法案，行政院會通過後將送立法院審議。包括地球公民基金會、環境法律人協會、環境權保障基金會、等團體則共同呼籲：「行政院核定之國家重大建設」未有公益性、必要性標準、公開審議、民眾參與流程及實質利益揭露前，反對《國土計劃法》第15條加入該修正條文。另外要求未能如期完成縣市國土計畫的縣市政府提出檢討報告，釐清為何無法如期完成，並由中央政府就各點提出改善可能，並明訂一年年限，加速完成國土計畫之完備。

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核稿編輯：楊士範