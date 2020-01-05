愛滋治療「U=U國際共識」：六個月以上測不到病毒，等於「不具傳染力」

測不到愛滋病毒等於沒有傳染力。小薇感染愛滋逾10年，後來遇見的男友沒有排斥她，甚至陪伴她吃藥、回診，病情控制穩定，兩人產下愛的結晶，寶寶和先生都沒有感染愛滋。在2019世界愛滋日前夕，部立桃園醫院發表台灣首部女性感染者真實故事的愛滋微電影。部立桃園醫院感染科主任鄭健禹表示，目前愛滋病藥物只要一天一顆，平均3個月就測不到病毒，且此狀況超過六個月就沒傳染力。

U=U國際共識，測不到病毒不傳染愛滋

鄭健禹表示，2016年疾病管制署開始推動診斷即刻服藥、並把複方單顆藥物納入第一線處方，感染者服藥從以前的一天多次、一次多顆，到現在已有最新的一天一顆，且副作用低的抗愛滋藥物。提高服藥順從性，感染者的生活品質也越來越有保障。

根據2019年8月30日美國疾病管制署公布的一份文件指出，抗病毒藥物、預防性投藥、保險套，已經是預防愛滋病毒傳染的三大重要策略。且經過國際大型的研究發現，愛滋感染者接受治療，血液中測不到病毒量且穩定長達6個月以上時，能100％預防，不會透過性行為的途徑傳染給他人。也就是「測不到等於不具傳染力」，U=U（undetectable= untransmittable），此為國際U=U共識。

影片中，小薇服藥控制病情，並產下健康寶寶，就是U=U跟治療即預防的最佳實證。鄭健禹提到，目前愛滋病已如慢性病，好好控制是很安全的，不會傳染給其他人，也可預防免疫系統被破壞，避免未來發病。

Photo Credit：健康醫療網 部立桃園醫院感染科主任鄭健禹表示，目前愛滋病藥物只要一天一顆，平均3個月就測不到病毒，且此狀況超過6個月就沒傳染力。

愛滋歧視仍嚴重，成病友治療阻礙之一

「愛滋病的歧視仍然很嚴重，造成許多病友怕被發現而不敢治療。」桃園醫院愛滋病照護中心個管師林媚慧指出，也有另一名女性懷孕後發現感染愛滋，但在配合治療下，順利產下健康的新生兒。U=U帶來的改變，絕非只有感染者，還包括身邊的伴侶，是開啟感染者幸福的通關密碼。

不過，許多感染者都知道U=U，但仍有感染者因諸多原因不敢跟醫師討論自己的健康狀態，忍受不適合的抗愛滋藥物，反而無法順從服藥。台灣感染誌協會理事鄭孝忱鼓勵病友，感染者應積極跟醫師討論適合自己的治療方式，若治療期間有副作用，都要勇敢反應給醫師，找尋最適合藥物。

U=U已為國際共識，也是打破愛滋歧視的重要關鍵，鄭健禹主任、林媚慧個管師、鄭孝忱理事齊聲呼籲，政府跟社會大眾支持U=U，並鼓勵病友檢測後，盡快治療控制病情，並每3個月定期回診。

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責任編輯：朱家儀

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