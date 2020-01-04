當班機被取消，航空公司賠償旅客的「基本條件」有哪些？

想像一下，當你懷著興奮之情抵達機場，卻看到航班狀態版上，滿滿的紅字寫滿「取消」時，你會有什麼反應？是心情變得既焦慮又生氣？然後跑去櫃檯理論一番？還是趕快尋找其他航班，以準時抵達預定好的行程？

此時如果要求你冷靜以對，好像顯得過於矯情。然而當遇到航班被取消時並符合條件範圍，你是有機會向航空公司提出現金索賠的；但需要你盡可能將相關事證收集完整，才能順利獲得最高600歐元的賠償金。

好的，這樣你是不是冷靜一些了呢？讓我們告訴你該如何維護自身的權益吧。

首先，並非所有航班的取消情況，都違反歐盟法規261/2004規範的旅客權益。因此，請確認你所搭乘的航班被取消時，是否符合以下基本條件：

當航班的取消通知是於出發日14天前告知的，航空公司即可免責。另外，即使於14天內才告知航班取消，如有提供替代航班並達到規範標準，亦可免責。

請參考以下的整理：

圖片來源：作者提供

簡而言之，如果航班被取消時，航空公司未有以上處置時，即代表您具備申請現金索賠的權利。然而在不同的情況下，獲得的賠償金額也會有所不同。

相信看完上述說明後，多少還是會有些困惑。為了讓您更能理解，這裡提供一個實際狀況並且獲得現金理賠的案例，期望對您有所幫助。

實際案例一：D先生從法國巴黎（CDG）飛往台灣桃園（TPE）的航班被取消。 航空公司：Air France（法國航空）

航班：CDG—TPE／經濟艙

情況：出發前一晚，發現航班被取消並改簽至長榮航空（BR）的豪經艙，經荷蘭阿姆斯特丹轉機，返抵台灣時，已超過原始航班所預定時間的4小時。

航班飛行距離：超過3500公里 結論：D先生拿到600歐元的現金賠償，並且直接匯款至其提供的銀行帳戶裡。

本文經airConcur授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航