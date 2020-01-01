台灣金頌第19集：讓「告別式」告別陳腔濫調，金讚！

文：許常德

告別式是個很好的標題，因為翻轉起來會很有效果。

記得我岳父過世後，我幫他辦的告別式，當天，在台北二殯的人都跑來我們的廳門外好奇著，因為我用黑布把整個廳包起來，而且在門口還打了一個超大黑色蝴蝶結。只要你有機會進到裡面去，就會有一種幸福感突然撲到你身上，整個廳是溫暖的燈光，明亮，綠色盆栽，點心，咖啡，茶，以及我剪的影片。現場播放的是世界音樂，我希望在告別的一刻，大家都是放鬆的、喜悅的、捨得的⋯⋯結果那天大家都是微笑地離開，時間很短，回味反而長了。

所以，「台灣金頌」告別式這一集，我可是抱胸看看會怎麼開展，因為這樣的題目如果傳統觀念包袱很重的製作，一定會讓我火冒三丈⋯⋯沒那個屁眼，為何要吃那麼多的瀉藥？

乱彈阿翔和浩子的組合意外地和諧，阿翔的自然與可愛的尷尬，浩子都接得住，這樣的調性會吸引熱愛音樂的年輕人，斜槓味的標題，自然的活動，深度的調侃⋯⋯會打動到流行音樂很核心的族群，這一群人會細膩地品嚐音樂，這些人會找到音樂裡要傳達的性格，或是創作者、歌者。

Photo Credit: 公視提供

這個主題從「選出自己的五首告別歌曲」、「人生終點前最想跟誰通電話」到「對於自己的告別式的理想音樂」，都是用很自然的形式去真情對話，特別來賓荒山亮和余佩真都用自己的音樂去點題，原來，大家都有一致的看法，就是不想要在人生的終點，給人陰森沈重悲傷的印象了，大家都想要留下有意思又感性的正能量。

Photo Credit: 公視提供 （左起）浩子、乱彈阿翔、余佩真、荒山亮

乱彈阿翔和荒山亮的尬歌，余佩真的創作曲開啟了另一種告別的氣質，製作人一定要留一些用心的痕跡，所以讓歌者用自己的筆跡和歌一起共舞，整集很流暢又自然地流動著，讓人在不知不覺中被說服了，如果是我，我一定會寫新歌，相信看了這集的瀕死的觀眾，也會趕緊開歌單，甚至期待那一天到來，如同參加最令他期待的演唱會一樣。

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然後，告別式就成了人生最後一次美好派對，想說的話都在歌詞，想要的風格都在編曲，死亡不再是恐怖的結束，而是華麗退場，無限懷念。這就是「台灣金頌」隱藏的彩蛋，讓你和音樂有哲學的層次享受。

台灣金頌第19集介紹

告別式歌單：荒山亮、余佩真

常常聽到告別式就會染上一股嚴肅的氣氛，但你有沒有想過自己的告別式是什麼樣子？或者希望自己的告別式播放什麼歌曲？台灣金頌第19集以輕鬆詼諧幽默的方式，來天馬行空的聊聊這個嚴肅的話題，並邀請到金曲歌王荒山亮及新生代精靈女聲余佩真，到節目裡和主持人一起聊聊他們心目中的告別式會是什麼樣子，以及告別式歌單，告別式在不同世代的人眼中會有什麼不同呢。

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節目資訊

主持人：浩子、乱彈阿翔

播映時間：自2019年12月1日起，每周日晚間8點於公視頻道首播

其餘平台： 公視台語台：12/7起，週六20：00首播（23:00及隔週六13：00重播） 公視3台：12/21起，每週六19:00-20:00播出

備註：本節目因歌曲版權關係將不提供網路播映服務。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航