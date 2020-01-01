《我們在馬來西亞當志工》：我是真正的大馬人！用廣東話聊天的印度人這麼說

一說到馬來西亞，大家心中可能就會浮現「多元」這個詞。這群學生志工正式在七月到馬來西亞服務之前，我們從二月開始每周進行讀書會。我挑選幾篇可以快速了解馬來西亞社會、特別是馬來西亞華人社會的論文或文章，讓學生對即將服務的社會有個基本的了解。還記得第一年帶著一群大學生志工的時候，我犯了一個致命錯誤：我以為他們都知道。知道什麼呢？知道馬來西亞曾經被英國殖民、知道馬來西亞有三大族群、知道馬來西亞的華人除了會講中文，還會其他方言，例如福建話、廣東話、潮州話等等。

「雖然我是書卷獎，成績一直是數一數二的，但是在來馬來西亞之前，我不知道馬來西亞有華人。」這是我從其中一位「書卷獎」得主團員口中聽到的話。事實上，「缺乏國際觀」一直是台灣社會和教育界所關注的問題。如果沒有站在教育現場，我想很多人沒有辦法想像什麼是「沒有國際觀」。如果追根究柢，大家會說是「教育」的問題，是大學沒教？高中沒教？國中沒教？還是整個社會都不重視？

根據我多年對台灣社會的觀察，台灣社會不是沒有國際觀，而是「狹隘的國際觀」。所謂的國際觀，大致上是以美國、日本為主，再加上中國。可是世界上地方這麼多、文化這麼豐富，我們卻沒有機會將這些豐富多元的文化介紹給後代，我真心覺得可惜。幸好，現在一些大學生還有機會透過參加志工團，或其他類似的活動，來拓展國際觀。而我也很慶幸，有這樣的機會為他們搭建橋樑，讓他們認識多元的馬來西亞。

「今天我們遇到一個會講廣東話的印度人。」在清大人社系念書的溫茹，揮著汗向我報告這件事。儘管我生長在多元的馬來西亞，但我們也都很清楚，族群之間的關係仍然是馬來西亞社會最關鍵的議題。而族群的差異最簡單的表現，就是「什麼人講什麼話」。

我記得碩士班畢業時的最後一個暑假，我帶著當時的男友、現在的老公小史，到馬來西亞去longstay兩個月。坦白說，那是我精心安排的一場「相親」活動，只是相親的對象，不是人，而是我的故鄉馬來西亞。我當時想，如果未來我們要一起生活的話，讓他了解我的背景、我的家鄉是很重要的。畢竟很多夫妻吵架的原因是因為沒有互相了解嘛！果然，一下飛機，到客運站要轉車到吉隆坡市區，迎面走來一位面孔黝黑的售票員，劈頭就用中文問：「要去哪裡？」一時之間，小史困惑了。他還沒辦法分辨到底是馬來人還是印度人，可是眼前這一位「異族」售票員卻用中文在跟他說話。

這就是多元的馬來西亞給外人的第一印象：語言的多元。所以，當溫茹告訴我有一個印度人，會講廣東話時，我其實一點也不驚訝，倒是這些來自台灣的學生志工，因為不會講廣東話，所以面對這位印度人時，只能回歸到用英文單字和句子，以及明顯過於豐富的肢體動作來溝通。

「我們都是福建人啊，是福建會館的理事，但是我們開會都在講廣東話。哈哈哈！」婷婷是一位個性直爽的婦女，在務邊開了一間雜貨店，平時的休閒活動，就是跟一般朋友喝茶聊天，度過一個下午。今天的午後也不例外，在務邊一間茶餐室裡，幾位安哥安娣（uncle & aunty）就靠在塑膠椅上，用廣東話聊天嘻笑著。看到這些戴著草帽、留著汗水的學生志工，就趕緊招呼他們進去坐坐。

「熱」是所有人對馬來西亞的第一印象。每學期在開學的第一周，我必定會請來修馬來文和印尼文課的學生，寫下他們對馬來西亞或印尼的印象。結果全班五十幾個人寫的印象都大同小異，被我歸納成兩個字，那就是「熱」和「辣」。但是，這個「熱」是多熱？一定要親身體會才能真正了解。

在馬來西亞當文史資料收集的學生志工，工作內容不會太辛苦。唯一最辛苦的，應該就是午後的太陽了。所以，在務邊除了來自台灣的這群學生志工，幾乎沒有人會在大太陽下走來走去。大家能避就避，能躲就躲。所以午後要去哪裡找人做訪問呢？最好的地方就是茶餐室。一些茶餐室也叫作「kopitiam」，是當地人解決早、午、晚餐，甚至下午茶和宵夜的地方。在務邊這樣的小地方，茶餐室搖身一變，儼然是里民活動中心，桌上已擺著半滿的酒杯和空酒瓶。安哥一看到這一群戴著草帽、頭髮因為汗水而黏在頭皮上的大學生，馬上轉換成華話說：「來，一起喝！」這些大學生是來服務的，看到酒當然不自在，大夥兒矜持著，尷尬地笑說不會喝。但一旁的安娣，沒有要放過他們，舉起酒杯說：「這不是酒，是水啦！」

這群安哥安娣中，古瑪這位印度人特別顯眼，除了因為壯碩的體格外，也因為在華人圈裡，這位印度人顯得有點突兀。但是仔細聽，他們都在用廣東話在聊天呢。古瑪是道道地地的務邊人，身為印度人，他會淡米爾語（Tamil，印度的一種方言）、會英文；作為馬來西亞人，他當然會國語馬來語；作為一位生活在華人圈裡的務邊人，他自學了廣東話和客家話。「I am truly a Malaysian.」（我是真正的馬來西亞人。）個性幽默的古瑪，很快就和這些大學生打成一片，把馬來西亞人的熱情，實實在在地傳遞給他們。

Photo Credit：真文化出版 會說廣東話的印度人古瑪（右）和兒子感情很好。

語言在馬來西亞，不只是作為一種溝通的方式，更是對於文化身分的認同，也是在馬來西亞生存下來的必要條件。後來，我們有機會到一間華文小學辦活動，認識了幾位在裡頭念書的印度小孩。馬來西亞的小學很特別，基本上可按照教學主要語言分成馬來語、華語和淡米爾語小學，以馬來語作為教學語言的小學數量最多，學生來源亦比較多元，包含馬來人、華人和印度人。而以華語作為教學語言的學校，被稱為華文小學，通常是以華人子弟居多，有時候會有少數的印度人或馬來人。

「我媽媽覺得華語很重要，她希望我多學習關於華人的文化和知識，以後可能會有用。」文達是我們認識的第一個印度小孩，住在務邊的新咖啡山新村（New Kopisan）裡， 我們在新村裡巧遇他，他自告奮勇地說可以為我們做印度廟的導覽。我們當然求之不得，馬上跟著他的腳步，穿梭在新村的小路上，還到他的家去拜訪，因此認識了文達的媽媽佐蒂（Jothi）。佐蒂是一位獨立自主的女性。

佐蒂早上在巴剎賣花圈。買花圈的人通常是印度教徒，為了祭拜神而需要用到花圈。其實佐蒂是一名基督徒，婚後跟隨著丈夫的信仰，會帶著三個小孩去印度廟拜拜，但同時會在周日時帶著孩子上教堂。他們同時慶祝聖誕節，和排燈節，在他們家裡，不同的文化交錯流串，語言不是問題，信仰更不是問題！

看到佐蒂這一家，又想起古瑪，台灣來的學生志工，真正體認到多元語言、文化和宗教的最佳體現！如果不是這一趟，這個暑假到馬來西亞來，或許「多元」還只是一個課本上抽象又遙遠的名詞。

Photo Credit：真文化出版 負責拍攝古瑪的紀錄片團隊。

書籍介紹

本文摘錄自《我們在馬來西亞當志工：台灣大學生走入多元文化、看見自己的服務旅程》，真文化出版。

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內容簡介

深入馬來西亞日常生活，感受多元文化的趣味，了解自身的文化

◎收錄超過一百五十張全彩馬來西亞漁港、小鎮照片◎

三太子和印度神一同上街遊行

華人背部穿過許多鐵鉤向印度神還願

台灣有雙十節，馬來西亞小鎮有雙九節

為了燕窩採收，屋子不住人而是住燕子

華人馬來人共同組成的流行樂團

不顧政府的反對，三位伯伯蓋了間華人文物博物館

用佛教的紅蠟燭和鮮花水果祭拜聖母像

若要認識東南亞文化，馬來西亞是最好的一站！馬來西亞華人保留了傳統的文化，又受到馬來族、印度族、錫克族之間的文化相互影響，在馬來西亞可以體驗很不同的生活方式和價值觀。這群來自台灣各大學的志工，在馬來西亞三個純樸的小鎮裡，會遇到哪些看似熟悉、卻又陌生的人、事、物呢？

作者多年來帶領台灣各校大學生，深入馬來西亞小鎮當志工，蒐集當地文史資料和服務社區。這群學生志工必須深入在地生活、參與節慶、探索各種傳統產業，甚至採訪會說華語的印度人。這些都是課堂上無法體會到的多元文化衝擊和世界觀教育。

這不只是一趟國際志工服務，更像一堂透過助人、喚醒自己文化嗅覺的課程。接觸不同的國家、種族文化，開展了這群學生志工的世界觀，同時在多元文化的經驗裡，他們也更有意識地了解到自身的文化，許多學生回到台灣後，更積極參與、觀察家鄉的在地活動，奉獻自己的一份心力。

Photo Credit：真文化出版

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜