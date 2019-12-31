澳洲野火燒不盡、不顧26萬人連署籲取消：雪梨跨年煙火照放

（中央社）澳洲新南威爾斯省（NSW）野火肆虐，首府雪梨仍照辦跨年煙火引發爭議。民間要求取消知名雪梨跨年煙火，並運用舉辦煙火秀的經費來對抗叢林野火的請願人數已經高達26萬，不過雪梨官員表示跨年煙火將照常施放。

澳洲各地野火狂燒形成的有毒煙霧，已經籠罩雪梨和其他主要城市數週。受到毀滅性烈焰摧殘，野火災情最慘重的新南威爾斯省境內多個市鎮全鎮已成廢墟，相當一整個比利時國土的面積化作灰燼，10人不幸喪命。接下來幾天預計將有一波熱浪橫掃新南威爾斯省部分地區，野火火勢預計將在31日惡化。

超過26萬人聯署呼籲：把煙火費用拿來救災

雪梨今年花費650萬澳元（約新台幣1億3850萬元）在煙火秀上。民間請願網站Change.org的請願書主張，這筆經費若用在支持義消和飽受嚴重旱災之苦的農民身上會比較好。

請願內容寫道，「空氣中的煙霧已經夠多了」，雪梨港上方的大型煙火秀「可能會傷害部分民眾」。請願書指出：「洪患和火災不斷，2019年對澳洲來說是災難性的一年。各省都應該向煙火說不。」

暖鋒正快速往新南威爾斯省（New South Wales）移動，氣溫預計在跨年夜達到最高點。數十萬人將聚集在雪梨（Sydney）四周觀看著名的跨年煙火秀。這個野火季目前在新南威爾斯省已燒毀近900間住宅，吞噬348萬公頃土地，並造成雪梨數星期來持續被煙霾壟罩。

雪梨市政府：錢已經花下去了

雪梨市發言人表示，當局很感激民眾反對在野火危機之下舉辦煙火秀，不過取消這項慶典「對受影響社群帶來的實際效益並不大」。

發言人透過聲明表示：「我們15個月前就展開跨年慶祝活動的準備和計畫工作，這表示用來維護群眾安全和清理作業的預算，大多都已經花下去了。取消活動會重創雪梨商家，也會毀了海內外數以萬計民眾為跨年活動安排好的飛機、住宿、用餐計畫。」

雪梨市議會補充說，市議會已經捐款62萬澳元來支援野火及乾旱應變措施，也會透過電視轉播煙火秀來宣傳紅十字會的一支救災基金。

雪梨市長摩爾（Clover Moore）為煙火辯護，表示斥資650萬美元的著名雪梨港煙火秀籌備已久。並說各地政府必須將這場野火危機視為「一記警鐘」，盡快採取行動因應氣候變遷。

《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）報導，不少民眾和政壇人士呼籲取消煙火秀，讓雪梨市府深感壓力。鄉村消防局（RFS）預測大雪梨地區今天野火威脅「嚴重」，宣布這個區域全面禁火，但昨晚同意跨年煙火照常舉行。

摩爾今天坦言，雪梨市議會和社區「非常關切」新南威爾斯省各地多起野火狀況，但她也說，

跨年慶祝活動早在15個月前就已開始計劃，許多人早已飛來，付了飯店和餐廳費用，從世界各地來這裡參加今晚的跨年夜活動。這會為新南威爾斯省經濟創造1億3000萬美元商機、帶動我們觀光業、創造就業機會並支撐無數小型商家生計。

不過摩爾也說：「這裡迫切的問題是氣候變遷。」她敦促省政府和聯邦政府加強行動以解決氣候危機，還說澳洲「這個地球上最乾燥的大陸，面對全球加速暖化首當其衝」。「現在發生的一切對我們各級政府來說是一記警鐘，必須開始為減少全球碳排做出有效的貢獻。」

新南威爾斯省省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）先前坦言，煙火秀是否取消的問題讓她感到五味雜陳。不過她和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）都呼應摩爾的說法，認為新南威爾斯省在安全考量允許下，可照常舉行雪梨港煙火秀。

但新南威爾斯省副省長巴里拉羅（John Barilaro）贊成取消煙火秀，29日推文說「風險太高，我們必須尊重那些精疲力竭的鄉村消防局義消」。

《法新社》報導，雪梨跨年預計施放10萬多發煙火，可照亮天際12分鐘，會有約100萬的各國觀眾湧向雪梨港周邊岸際與公園觀賞。但雪梨郊區巴拉馬塔（Parramatta）和坎貝爾坦（Campbelltown）等多處的地方議會都已取消煙火活動。

澳洲今年野火季已釀成10人死亡，包含2名義消；並已摧毀超過1000棟房屋，焚燒超過300萬公頃土地，面積比比利時國土還大。

這場危機也令人們將焦點轉向氣候變遷。科學家指出，氣候變遷正造成澳洲叢林野火季更長且火勢更猛。民眾因此走上街頭抗議，要求立刻採取行動因應全球暖化。

德國環保意識抬頭，多區取消煙火

煙火一直是跨年重頭戲，不過狂歡民眾紛紛在這場年度盛宴中各自施放煙火，不過基於安全、污染及對歷史建物造成破壞等考量，德國正在重新思考民間煙火施放活動。

德國首都柏林今年首度加入其他德國城市和社區行列，制定一項局部禁止施放民間煙火的禁令，柏林市區僅3處指定區域可以在跨年夜自由施放煙火。

根據德國聯邦環境部，新年慶祝活動後接下來幾天裡微粒排放量會激增，每年僅一天施放煙火所產生的排放量，竟然高達德國全年所有森林大火總微粒排放量的1/4。

德國媒體《RND》委託民調業者輿觀（YouGov）所做調查顯示，民眾對煙火禁令的態度亦有所變化，57%的受訪者表示他們認為禁令是一個正面的想法。輿觀去年做的另一項民調顯示，61%的受訪民眾認為市中心人口稠密地區應該禁止施放煙火，86%的人覺得這項傳統製造太多垃圾。

在德國現行法規下，商家可以在跨年日前3個工作天內販售煙火，不過德國兩大連鎖超市和一間家用五金公司日前宣布計畫將逐步停止或減少販售煙火。德國依法可在12月31日和元旦這天施放煙火，不過大城市在跨年的前後幾天裡就能聽見煙火施放的聲音。

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核稿編輯：羊正鈺