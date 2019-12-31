6天63起中國漁船非法侵入經濟海域事件，印尼召見大使抗議

（中央社）印尼政府12月30日抗議中國漁船近期在印尼專屬經濟海域非法捕魚、侵犯印尼主權。印尼政府表示，中國對南海主權「九段線」的主張違反國際海洋法公約，印尼不會承認。

印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）指出，中國漁船近期在印尼北部納土納群島（Natuna islands）附近的印尼專屬經濟海域（EEZ）非法捕魚，中國海巡艦也進入海域，侵犯印尼主權。

印尼外交部今天召開跨部會會議，討論中國海巡艦及漁船在納土納群島海域的動態。費扎亞在會後的書面聲明指出，外交部已召見中國駐印尼大使肖千，就此表達強烈抗議，也提出正式的抗議信函。

印尼不是南海主權聲索國，但中國以「九段線」宣稱其南海主權範圍包括納土納群島海域，中國漁船也多次在該海域捕魚，引發兩國緊張。

費扎亞指出，專屬經濟海域是依聯合國海洋法公約（UNCLOS）劃定，中國是締約國，必須遵守；海牙國際常設仲裁法庭2016年認定中國的「九段線」主張違反國際海洋法公約，印尼不會承認中國這項主張。

費扎亞表示，外交部會持續與國軍、海洋事務及漁業部以及海事安全局（Bakamla）等單位合作，確保中國尊重印尼的專屬經濟海域。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，根據海事安全局紀錄，12月19日至24日間至少有63起中國漁船非法進入納土納海域非法捕魚事件，其中數十件中國海巡艦護衛漁船，印尼也出動艦艇巡邏該海域，海事安全局並要求印尼外交部對中國採取立即適當的外交行動。

Photo Credit：RT／達志影像 2016年，印尼總統佐科威登上軍艦「KRI Imam Bonjol 383」，首次前往視察納土納群島。

佐科威曾登上納土納群島宣示主權

根據中央社於2018年12月的報導，納土納群島所在的印尼專屬經濟海域，在2017年重新命名為「北納土納海」（North Natuna Sea），此舉被視為印尼和中國競奪南海主權的一大動作。

印尼政府為維護在該海域的主權領域，而在納土納群島新建一個軍事基地，當時印尼總統佐科威公開表示，納土納群島主權屬於印尼，如果任何人想要開戰，印尼奉陪，而佐科威更在2016年親率當時的國軍總司令卡鐸（Gatot Nurmantyo）和多名部會首長前往納土納群島，並登上印尼軍艦巡視納土納海域，宣示主權。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜