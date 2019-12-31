2019台灣網路報告出爐　數位落差、資安、電子支付議題受關注

財團法人台灣網路資訊中心（Taiwan Network Information Center, TWNIC）今年 12 月 26 日公布「2019年台灣網路報告」，並邀產官學研專家舉辦焦點座談。本調查經由公開徵求提案經評選後由第三方公正研究團隊「創市際市場研究顧問」執行，推估全國上網人數達 2,020 萬，首度突破 2 千萬大關，家戶上網比例更高達 90.1%。調查結果顯示台灣網路使用率已高度普及化，是一個即時隨處連網的便捷環境，並帶動經濟、社會、文化等各層面的發展。

在台灣上網率年年攀升、數位行動化社會成型之際，網路治理與數位落差等也成了必須更加重視的課題。本調查發現上網率增加的年齡層主要為 55 歲以上族群，但仍有一成民眾未上網，其中以 65 歲以上、南部地區民眾居多。總體而言，台灣有超過八成以上人口倚賴網路進行社交、娛樂、資訊、溝通等各種活動，民眾對網路詐騙及個資外洩等安全性威脅雖有概念，但在資安防護服務上並無太大付費意願，形成資安隱患。

網路治理》專家肯定台灣自由度與自治成果

Photo Credit : TWNIC 行政院政務委員唐鳳

此外，不少國家面臨不實或不當言論因網路發達快速散播的問題，通常採用政府立法、授權行政機構制裁的方式來處理，造成威脅言論自由的疑慮。對此，政務委員唐鳳在焦點座談中提到，台灣走的是「業者自律」模式，相較於亞洲各國普遍限縮網路言論空間，台灣的網路自由度很高，還能維持一定的秩序，表現相當優異。

唐鳳表示，各大社群平台幾乎都有制訂自己的自律規範，也提供民眾申訴的管道，由業者共同防堵爭議內容。目前政府既有的法律框架再加以強化，就能夠針對謠言傳播、不當資訊等進行規範或懲處，同時避免侵犯言論自由，適當防治。

TWNIC 董事長暨執行長黃勝雄也認為，網路自由度高是台灣的特色，過去沒有想到網路會達到如今的高度普及率與多元用途，未來不管是對極端言論或資訊安全的監管，都需要從多方利害關係來做進一步討論。他也期許科技的創新能為網路治理帶來更多可能性，例如可以透過演算法、機器學習來判斷關鍵字，輔助目前以人工為主的資訊審查等。

電子支付》提升消費者信心 首重便利性與安全性

Photo Credit : TWNIC TWNIC董事長暨執行長黃勝雄

此外，電子支付用戶與金融科技的快速成長，也是備受與會者關注的趨勢。東森購物網暨香港草莓網執行長楊俊元觀察，台灣的行動支付環境尚在發展中，有時消費者想嘗鮮，往往會遇到商家不支援、店員不熟悉操作，甚至必須下載各種 App 等麻煩事而打退堂鼓；若想建立民眾的使用習慣，店家的配合程度也要相輔相成才行。

黃勝雄則指出，除了便利性，電子支付的安全性也是重要課題，尤其是網路經濟服務的資安風險更高。他解釋，台灣大型企業、中小企業網站數量眾多，不一定每個系統都會經過嚴謹的檢測，外包商品質更是難以管控，因此可能存著各式各樣的基本漏洞，還有惡意的網路釣魚、詐騙等危機，在在都需要業者、民眾有意識地一起來協防，也考驗著政府與產業的發展策略。

Photo Credit : TWNIC 創市際市場研究顧問總監陳彥廷

創市際市場研究顧問總監陳彥廷則提到，行動支付市場競爭激烈，目前台灣市佔率前兩名都被國際品牌攻下，更坐擁大量消費數據，能透過運算分析優化營銷策略，究竟大者恆大的局面有沒有可能被打破呢？他認為虛實整合是致勝關鍵，以實體零售業的本土品牌全聯為例，就善用資料分析消費者的行為與樣貌，讓行銷更精準，值得本土業者借鑑。

黃勝雄表示，今年台灣數位經濟活絡，全民網購率雖未提升但含金量增加，其中更有四成來自社群導購。未來搭載 5G 技術，靈活運用社群媒體的力量，將為產業帶來新契機。若能發展更優質的購物體驗，擴增產值不是夢。

資安防護》國際認證台灣潛力 中小企業可借鏡政府經驗

Photo Credit : TWNIC 中華電信資安長暨業務執行副總馬宏燦

中華電信資安長暨業務執行副總馬宏燦表示，其實台灣不少新創企業的資安實力非常強，受到美國、以色列專家肯定，更吸引許多新南向國家來台參觀、採購，只是在國際上知名度不如以色列，若政府能協助做好人才培育及經驗傳承，未來潛力無窮。

楊俊元則透露，其實台灣各大購物網站都逃不過攻擊，但隨著經驗的累積，企業的資安防護能力也逐漸提升。只是這些都是成本，中小企業沒有足夠的經費投注，很容易被淘汰。他期待政府可以從既有的專業提供輔導，而不一定是以監管的角度來協助企業，例如警政單位在對付網路詐騙方面就有十分豐富的經驗可以分享，或許還能扮演整合性平台的角色，串聯業者一起來想辦法提升資安免疫力。

對此，唐鳳建議中小企業可試著參考行政院的「資通安全自主產品採購原則」作為判斷標準。雖然該原則以適用政府機關為主，但民間私人企業仍可藉此了解政府已驗證過的資通訊服務，不失為分攤成本的方法。

唐鳳更進一步呼籲，企業網路使用個資宜最小化。簡單來說，就是用不到的個資就不需取得，且使用結束後就主動刪除用戶個資。如此一來不僅省得麻煩，也不易成為駭客的攻擊對象。

數位落差》用科技找回人與人的連結 重塑社會信任

Photo Credit : TWNIC 中研院社會學研究所副所長吳齊殷

對於調查顯示不同年齡層間的數位落差，中研院社會學研究所副所長吳齊殷樂觀看待，認為隨著民眾年齡遞增，未來台灣上網率可達百分百。他更關注的是，原先人們期待網路普及能夠讓社會更為平等，結果反而造成不同意見團體間兩極化的衝突現象。必須思考如何重新透過網路科技，彌合各同溫層的斷裂，找出彼此訴求的共識，才能為推動數位經濟與行動化社會打下堅實的信任基礎。或許 5G 大頻寬的來臨，會是打破同溫層、重新建構社會連結的關鍵。

馬宏燦則分享中華電信在改善偏鄉網路頻寬上所做的努力，計畫未來達到偏鄉國小都有 100M 下載速度、所有部落都可以連上 Wi-Fi 的目標。他認為，若業者能不斷創新、開發出更好的應用服務，就能觸及到更多原先與科技脫軌的族群。希望一步步弭平數位落差問題，讓台灣的未來越走越好。

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