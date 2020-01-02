中國又一次「土地改革」，地方政府仍無法跳脫「土地財政依賴症」陷阱

最近中國政府頒布新修正《土地管理法》，並於2020年1月1日起施行。此次「土地改革」衝擊層面頗大龐雜，改變既往過度傾向政府、傾向於城市資本的畸形發展及分配模式。一般評估，主要影響效應如下：

降低土地財政依賴症，改變傳統通過低價強制徵收農村土地，再將徵收之地高價出讓以獲取巨大利潤之徵收模式 減少土地徵收腐敗現象，地方政府強制徵收農村土地，在徵收、出讓開發過程易孳生權力尋租及腐敗 降低土地徵收維權抗爭，提高農村、農民土地徵收補償費，改善財富分配不均問題 激活經濟發展，將釋放數十兆美元土地財富等效應。換言之，外界對於此次「土地改革」抱持極大期待與設想。

依據新修改《土地管理法》，中國政府將結束對農村土地的強行徵收，既往向農民徵地受到以「公共利益」為用途的限制，被徵收土地不再按土地年產值一定倍數補償，而需要綜合考慮未來發展增值空間、制訂區片綜合地價，以及被徵地農民的社會保障。這意味著農村集體土地將成為供應土地的新主體，在三分之二村民同意的基礎上，可自行出租、出讓農村集體經營性建設用地，並可以轉讓、贈予、抵押使用權，實現農村集體土地將與國有土地處於「同地同權，同權同價」平等地位。本文旨在分析中國地方政府的土地財政依賴症，及其投資衝動與超常規土地開發行為關聯性，及地方政府在土地徵收角色變革問題。

中國地方政府之土地財政依賴症

2018年全中國土地出讓金收入達6.5萬億元（人民幣），同期地方一般公共預算收入約9.8萬億元，2018年地方賣地收入相當於地方本級財政的三分之二。部分地方「土地財政依賴度」更高，2018年浙江省以超7700億元的土地出讓收入排名第一；四川省賣地收入為3431億元，同比上年增長48.1%；福建省賣地收入2423億元，同比增長31.7%。土地財政依賴度隨之提高，甚至湖北省、重慶市2018年賣地收入佔地方一般公共預算收入比重在95%左右，即賣地收入與地方本級財政收入相差不多；江蘇省、四川省、福建省的這項比例在80%以上。

依據《中國主要城市土地財政依賴度排行》，杭州、佛山、南京成為近三年對土地財政依賴度最高的三個城市。2018年杭州賣地收入高達2442.9億元，成為全中國唯一破2000億元賣地之王。2018年中國地方政府性基金預算本級收入7兆1372億元，同比增長23.8%；其中土地使用權出讓收入6兆5096億元，同比增長25%。從土地使用權出讓收入／地方政府性基金預算本級收入的比值來看，呈現不斷上升態勢。2015-2018年該比值分別為85%、88%、90%和91%，此說明中國地方政府的「土地財政依賴症」持續日益加深。這誘發許多地方政府超出常規的土地開發行為，往往成為徵地糾紛與農民維權抗爭的主因。

「土地財政」係指地方政府的財政收入，主要依靠土地運作增加收益，其特徵為獲取高額「土地出讓金」。土地出讓金收取係針對40年或70年累計的地租採取一次即完全徵納的方式，地方政府冀圖在經營性或商業性用地上以較高價格出讓土地以充實地方財政資源，改善公共服務和城市基礎設施；同時在工業性用地上採取「低價」甚至「零地價」方式，藉由土地優惠增加招商引資誘因。

「土地財政」主要由四部分收入所構成，包括：

土地出讓金 地方政府為招商引資對工業用地採取低價、甚至零成本方式，獲得企業進入後的稅收 城市擴張、房地產開發帶來的稅收 以土地抵押做融資工具獲取的銀行貸款

因而藉由土地徵收所產生的土地財政，其實主要是指地方政府在面臨財政困境時利用土地換取財政收入的一種短期行為，許多地方政府本身更是土地違法主體。

許多中國地方政府無法成為土地管理政策的積極推動者與執行者，反而越來越成為中國國家政策推動或改革的「抵制者」或權力「截留者」。根據2016年中國澎湃新聞搜索94份狀告省政府的案例中，一半以上涉及土地徵收、拆遷安置等問題。大部分公眾認為地方政府在土地徵收或拆遷補償存在違法問題，向省級政府申請行政複議，申請被駁回後提起行政訴訟，冀望撤銷省、市政府不當的行政行為。

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中國地方政府投資衝動與超常規土地開發

雖然中國政府宣稱執行「世界上最嚴格的土地管理政策」，然卻無法約束地方政府官員的土地違法行為與遏制土地腐敗問題。處於轉型期中國社會所爆發的「群體性事件」其發生頻率、參與人數、規模均呈現不斷成長趨勢，且暴力傾向日趨明顯，衝擊社會穩定。這些集體維權抗爭事件中，尤以土地徵用及環境保護事件造成的社會衝突最為突顯，群體性事件抗爭不斷，且規模似有越來越大的趨勢。

許多中國地方政府的投資衝動，往往導致有效耕地面積遽減的問題。回顧統計1987-2001期間非農建設佔用耕地226.4萬公頃，此為依法審批佔用數，並不包括突破指標、違法徵地數量，違法佔地數量一般達用地總量的20-30%，有的地方高達80%。中國國土資源部調查指出，2003年底全國各級各類開發區計3837個，國務院批准232個佔6%、省級批准1019家佔266%、其他2586家均為省級以下開發區占67.4%。至2006年開發區計6015個，佔地面積3.54萬平方公里，面積超過現有城鎮用地面積，僅山東省就多達900多個、浙江省為758個，短短三年開發區數量增加一倍。

此外交通建設亦大量佔用耕地，2003年高速公路建成里程2.51萬公里，比1998年增加1.9倍。許多縣市人均耕地面積已低於0.8畝國際警戒線，即使2003年實行國家最嚴格耕地保護政策全年仍淨減少253.7萬畝。上述有效耕地面積的逐漸減少，實源自地方政府以GDP增長為導向的政績考核體系，其本身即具有強烈的投資衝動傾向。這種投資衝動進一步推動宏觀經濟過熱，中國經濟投資過熱的真正源頭實為各級地方政府，許多「化整為零」的新投資項目大都是由地方政府所審批，不少開發區亦為其所設置。在一項調查中，大約2／3以上的開發區，皆由地市或縣級政府擅自審批。

地方政府非常規土地徵收行為誘發農民維權抗爭，從而衝擊社會穩定。隨城鎮化發展，導致徵地和拆遷衍生問題大量出現，土地強徵和暴力拆遷往往在地方官員的縱容和支持下進行；與此相關的上訪和截訪、毆打虐待、拘留、勞教、黑監獄和傷亡等事件頻發生。截至統計至2011年大陸失地農民總量已達4000－5000萬人左右，每年約300萬人速度遞增，預估2030年將增至1.1億人左右。抗爭地方政府的這種強制徵地行為往往又藉助於運用合法暴力、甚至黑惡勢力，更是激發農民的維權抗爭，嚴重衝擊社會穩定。

這些集體抗爭事件中以土地徵用造成的社會衝突最為突顯，對社會與政治穩定衝擊愈來愈大，尤其若干地方政府官員運用黑惡勢力協助土地徵收，導致地方政府治理行為充滿「類蘇丹化」現象非常明顯。

這些著名土地衝突案件包括：

2004年10月四川漢源事件

2005年4月浙江東陽事件

2006年7月遼寧凌源警民衝突

2006年9月海南樂東警民衝突

2006年11月廣東省順德市三洲村萬名農民包圍官員

2007年1月廣東佛山重大警民衝突

2007年3月四川自貢市政府、開發商用黑社會人員強暴徵地

2007年2月廣東潮州市饒平縣所城鎮雇用黑惡勢力介入徵地

2007年7月鄭州農民與開發商暴力衝突

其中尤以2005年6月河北定州事件及2005年12月廣東汕頭東洲警民暴力最為嚴重。

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轉換地方政府在土地徵收過程中雙重角色

儘管中國地方政府「土地財政依賴」，也有其正向功能，包括滿足地方財政支出需求、提供地方城鎮化財政基礎、充實基礎設施以利招商引資等等；但也有其後遺症包括，形成不具穩定性的財政收入、政府行為短期化、降低土地資源使用效率等，甚至政府財政風險與企業財務風險轉化為金融風險。中國政府採取嚴格土地管制措施，但在抑制地方政府違法徵地行為其成效似乎十分有限。

中國地方政府採行「土地財政」的城市經營策略，其實是一種不可持續的發展策略，難以避免「土地財政依賴」的產生。可以說，地方政府的土地治理行為，這是在財政壓力、地方競爭及政治錦標賽的驅動下所採取的「無奈之舉」與「理性行為」。地方政府這種看似理性行為，其實並非是可持續發展模式，易陷入惡性循環無法避免「寅吃卯糧」及「掘澤而漁」的治理危機與政策困境。「土地財政」雖在一定程度上緩解地方財政壓力且促進城市基礎公共建設，但當地方政府選擇以土地財政作為經營城市之策略時，這種短期化的機會主義其實是欠缺永續發展。

中國地方政府作為城市經營與治理主體，扮演著規劃與設計角色，運用產權模糊、軟預算約束、行為短期化、權力尋租與設租、官員腐敗等，降低城市經營效率、損害社會公平及可持續性發展，幾乎全國80%的違法用地是源自地方政府強制徵收行為。換言之，地方政府的土地治理角色混淆，既是運動員又是裁判員。在土地財政機制運作過程中，地方政府往往與房地產商、開發商建立「合謀」關係結構，除增加其財政收入外，也可能導致官員尋租及腐敗行為產生。

矛盾弔詭的是，地方政府角色扮演兼具集「買者」／「賣者」、「運動員」／「裁判員」、「監管者」／「利益相關者」於一身的「人格分裂」特性，模糊化規則的「制訂者」、「實施者」和糾紛「裁決者」間之角色分際。地方政府既擔任「法律規則」的制訂者，又充當公共利益的「解釋者」；擁有徵地程序的「設定權」，也對土地補償、安置爭議具「裁決權」；同時是徵地政策的制訂者，也是土地徵收之執行者。土地市場上收購者也是供應者，地方政府操控徵地的數量與價格，雖代表國家行使代理角色，但事實上卻擁有絕對的土地控制操縱權，土地徵收的法律成為地方政府創收的「制度保障」。

因此，若要改變地方政府「土地依賴症」的弊端，應要強化地方政府的監管者身份，改變地方政府追逐土地收益的「局中人」角色，應在土地轉讓過程中扮演公正的「中介者」角色；應改變同時扮演土地徵收決策者、地產交易當事人及土地宏觀管理者多重角色，跳脫與分離土地徵收的「執行者」及徵收爭議的「裁判者」角色，不應該同時既當裁判員也當運動員。

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就此而論，中國地方政府治理角色宜由投資型或建設型政府逐漸轉向為服務型政府，政府職能從「掠奪之手」轉變為「援助之手」。從土地徵收獲得善治的目標來說，政府組織不宜獨自承擔一切事項，運作參與主體應擴大為「多中心」模式，讓政府以外的第三部門、私人機構、公民個人皆可廣泛參與。

換言之，中國土地徵收的主體應由絕對受益的主體轉變成多個利益共享主體，地方政府不可擁有土地徵收的壟斷權及獨享土地財政收益，必須建立中央層級政府、地方層級政府、農民、企業開發商、房地產商共同參與及共享成果的平等協商機制基礎上。就此而論，2020年新實施《土地管理法》提高農民集體協商地位，改變地方政府是唯一土地徵收與出讓的壟斷者角色，這利於地方政府治理角色也必須調整成為監督、仲裁角色。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航