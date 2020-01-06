《在家CEO，賺進後半輩子從家開始》：掌握五大重點，成為不可取代的一人品牌

文：林黛羚

在家CEO≠SOHO，差別在「不可取代」

做自己的策略長，寫一份企畫書給自己！

一人品牌的在家CEO與SOHO雖然都是在家工作，但差別在於，在家CEO有品牌性及不可取代性，以「公司」角度經營。而SOHO則是比較像生產線或代工的其中一環，就像零件一樣，是容易被取代的。

POINT1：給客戶一個非你不可的理由

小琪是一位專接居家雜誌外稿的自由工作者，她所撰寫的內容多為設計案。設計師付廣告費給雜誌後，雜誌派小琪去採訪設計師的作品，並且針對作品寫出動人的廣告文案，並搭配攝影師美美的圖，以便吸引讀者致電設計師詢問。由於小琪已經發展出一套設計案撰寫公式，交稿速度非常快，相對的、文章看起來較千篇一律。

另外一位外稿佳佳則不然。她的交稿速度中等，但她在採訪設計師之前，習慣仔細看各個空間圖、並對照相對位置，採訪時，她時而用屋主的角度來發問、時而從設計師的角度來思考，她甚至會替設計師冠上專屬的形容詞或風格，讓設計師有自己的定位、更容易吸引讀者致電。因為效果卓著，開始有設計師指名佳佳撰寫，甚至請佳佳企劃一整本作品集。

在設計師們的口碑相傳下，佳佳在撰寫設計案這塊領域成為一種品牌。而小琪雖然交稿速度快、配合度高，對設計師來說，卻也不是非她不可的文案人選，相較於佳佳，小琪的被取代性就高很多。

當你打算成為一人品牌的在家CEO時，不是只靠專長、技術就好，還要慎重規畫自己的品牌性，找出客戶非要你不可的理由。

Photo Credit: 原點出版

POINT2：從「想要的生活」回推你的經營模式

想當初離職時，我心中暗暗發誓，「再怎麼苦，我都不要回去上班的生活了。」主因是無止盡的開會讓人厭倦。當時我腦海中的想法是，「我不要再過無意義的開會生活、我不要再聽任何八卦廢話。」

有趣的是，離職後我還是常開會，只是變得很有效率，討論重點、最多兩小時內結束。你想要的生活，是以你的價值觀建構而成，有了價值觀，才可以形塑目標、進而回推你的經營模式。

一、確認事業的價值觀：

價值觀是你成就事業的動力，它結合理智、道德觀、信念及自我實現 於一體，是你行動與表現的化身，它的地位甚至高於你對利潤的追求。

這也是為什麼、消費者傾向購買帶有價值觀的產品與服務。例如，一 杯咖啡，冠上「公平貿易」或「自然農法」後，消費者會願意付出更高價格來購買。把你的價值觀展現在你的產品上，就可吸引你的消費者。

二、找出能為你帶來收入的技能：

如果把市場比喻為戰場，那你所熟練的技能將是你的劍、你的武士刀。藉由它來開疆闢土、以便讓價值觀付諸實現。光有熱血、沒有技能只會導向失敗；有一技在身並專注其中，反而有機會培養出真材實料的熱情。

三、確認你馬上可推出的服務或產品：

確認市場技能後，思考你馬上可推出的產品與服務有什麼？越單一、越明確越好，它將是你經營策略的主力。譬如一位家具木職人，他的價值觀是「製作無毒又防蟲的木家具，讓消費者安心使用六十年。」由於他的技能是木作，馬上就可以推出的是無毒又量身訂製的木家具。

Photo Credit: 原點出版

POINT3：從「想要的生活」回推工作量及收費

講到自由工作者，傳統觀念是要夠拼、要想辦法賺的比以往更多，然而這反而容易造成自我消耗的悲劇。在家CEO是對自己負責，沒有股東、不用養上百名員工。在家CEO講究的不是規模、而是「夠了就好」， 它更偏重在生活與工作的質感上，而不是拼死拼活為工作賣命、失去自己初衷。

推拿師老徐，平均花一個半小時幫一位客戶推拿。他的價值觀與經營 策略是「以中醫穴道知識為基礎，幫客戶進行無痛又有效的按摩」，因技術了得、加上收費等同市價，他在離職前都趁週末執業，累積許多客戶，經過兩年確認案量無虞、技術純熟後，鼓起勇氣離職。

創業初期、客人捧場，一個月只休四天，收入比上班時還高出三倍。但每天密集的推拿，造成指節腫脹與手腕肌腱發炎。於是緊急暫停營業，想搞清楚發生什麼事、為什麼原本滿心期待、卻落得滿身職業病？

反省結果，老徐發現他在「工作量」及「收費」失去平衡，收費低廉、工作爆量。所以他把收費提高一倍，漲價後，客戶量減少約八成，但對老徐而言仍划算，現在服務一位客人，過往要服務兩個，才能收到同等價格。能接受價位的客人，也會幫他介紹同質客，優質客源會慢慢補回。

他決定一週放三天假，兩天好好休息、順便進修知識，一天完全放空，帶狗去郊外踏青、 或者回老家陪伴爸媽。雖然賺得比以往少，但能有更多休息、換來健康及自我時間。對老徐而言，讓身心與體力維持在最佳狀態、享有平靜的生活節奏，才是當初他離職創業的初衷。

每人每天就24小時，在家CEO與一般量產店不同，不是以量取勝，重質不重量是基本原則。

POINT4：客源不求多，但必須穩定優質

在家CEO在乎的是事業要更好、而不是規模更大、或者快速擴張導致泡沫。在家CEO在乎的是客源穩定、讓客戶極度滿意，滿意的客戶自然會帶動口碑、介紹新的客人。

在《絕對續訂》一書中提到，讓客戶一再回頭消費的關鍵在於，你的服務或產品能讓「客戶獲得價值、讓客戶成功」。讓客戶獲得幸福感、受到啟發以及得到療癒，都是成功的一種。

慎選客戶是一種自保機制，當遇到潛在客源時，緩一緩想一想：

一、是機會還是陷阱？

評估利弊後再決定要不要接，有些機會是裹著糖衣的毒藥，未知數太多的、抽成佔比 不均的、要你共體時艱的、給的報酬是市價的好幾倍但有不利於你的條件……只要心裡面有疙瘩、最好婉拒，若不確定，可找同業 前輩或親友討論。

二、與其「雜食」不如「挑食」

別陷入有案就接、有約就赴的盲點，反而讓自己陷入沒有意義的窮忙中。我認識的一位前輩只挑「對自己有益的、還人情債的、社會公益性質的」案子或邀約。此外只要是她認同的社會公益專案，即使是無償付出她也願意。

Photo Credit: 原點出版

POINT5：基本收入之外，思考「延伸收入」與「被動收入」

基本收入是用自己的技術、體力及時間換取而得，佔初始創業者的收入的主要比例。延伸收入是從主打服務延伸出來的副產品或次服務。被動收入則是在初期付出時間勞力，之後只要定期維護，就能長期且定期的獲得收入。

一、 延伸收入

延伸收入通常來自於消費者對銷售者的信任與認同，進而購買主產品之外的東西。

例如客戶在髮型設計師的推薦下，願意購買高單位的洗髮精或護髮乳。在某些狀況下，延伸收入甚至會逐漸高於基本收入，彼此的消長一旦出現，就得思考兩者投注的時間，彈性調整。

像是「非喵布可」經營者葉慈慧老師，在創業初始以拼布創作與設計為主，後來經營拼布教室。除教學外、也幫學員代購工具、器材及布料，曾有一段期間，教學帶來的收益，還遠超過原本的拼布產品收益。

十多年來，拼布DIY逐漸退流行，新一代主婦習慣買現成品，慈慧老師又把事業重心從教學移回到布藝創作，她主打日系版型服裝接力訂製及寵物療癒商品，並透過粉專定期舉辦活動，增加消費者的參與感。

二、 被動收入

被動收入的特徵是，一開始要花時間、體力與金錢，製作某樣產品或服務，但它一旦完成了，只需偶爾的維護、不需再多做什麼， 就可以持續有收入進來。

線上課程、付費型文章、書籍出版都可帶來被動收入，端看與銷售者之間的綁定。葉慈慧老師除了教學與裁縫外，也出版了五本剪裁、縫紉的相關書籍，其中暢銷書〈我的縫紉筆記〉還改版更新兩次。 只要她有在教學、有販售商品，所有的書就有機會被看見、被購買， 讓版稅成為她的被動收入來源之一。

書籍介紹

本文摘錄自《在家CEO，賺進後半輩子從家開始：30、40、50世代，找出陪自己到老的工作與收入》，原點出版

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作者：林黛羚

又住又賺，後半輩子要收入也要自在

從35歲起跑，為後半輩子打底！

我們想擁有的是………

減半的工作時間、足量生活收入、大大的生活品質！

人生轉場，大約落在35~50歲。雖然工作穩定，但每個人內心各有各的打算。有人是對職場感到倦怠、有人是因年紀而感到職場的不友善、更多人是準備要一圓人生的志業。

我們已經漸漸來到即使到老，也不太可能停下來不工作、沒收入的時代，既然如此，何不預先準備，就讓這第二人生以快樂形態接續下去，讓自己賺到錢也能賺到自在？

只是，要如何開始？如何檢視自己是否有「離巢」的能力？

如何透過漸進式的轉場策略，起步向前？

作者林黛羚熟年新書，告訴你從35歲之後，越要有所體悟，人生不只有體制內這項選擇，同時也要有成為獨行俠的能力，生命的上半場學會了與他人合作，生命的下半場，還要能單打獨鬥。

成為自己的CEO，而不是為人代工的SOHO，是關鍵。

將自我的專長、興趣、價值重新清點，創造個人品牌是目標。

然而，在這單打獨鬥的過程中、在這種種的理想之下，有一個關鍵會是你的最佳支持力！那就是每個人原有的，家空間！

就有這麼一群人以家為起點，無論是自宅，或是租屋，透過空間的重整規畫，開展不同的產業。

像是利用樓中樓小房，樓下做為寵物療癒工作室，樓上則是私人空間；或是重整頂樓、加上外梯，就是一個獨立進出的瑜伽教室，甚至還有將前後陽台與四個窗台規畫出居家植物園，在家開設綠植課的園藝師！即便是10坪、14坪的小空間，做為住家之用之外，還同時經營攝影課、茶道教學等種種工作型態……

書中，除了走訪不同「在家CEO」的操作、獲利模式、業內生態，還告訴你如何又住又賺，省卻了多一筆創業花費，只需小幅調整空間、動線、收納，以及明確的公私生活區分，就可開張！因為有了這層支持，讓人可以更放心地去貪心，貪心於後半輩子，同時賺取收入、職志、成就感，以及自我實現。

Photo Credit: 原點出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航