《苦無機會，是你唯一的委屈》：你在學校鍍上的那層金身，出了校門就必須脫下

文：王小毛

你可能只是擅長考試，而非真的優秀

當年大學畢業後的第一份實習工作，是去中國丹東一家建築公司的專案組做預算管理專員。預算管理專員只是職稱，實際工作內容是跟著技術組織管理人員打雜。我們那個專案組，當時有一位年輕的技術組織管理人員，他過來工作的時候，順便把自己的女朋友帶在身邊。

對於那個女孩，我至今仍印象深刻。那是一個特別聰慧、熱情、俊俏的女孩，因為家中經濟條件不好，早早輟學，後來去蛋糕店從學徒做起，慢慢成長為可以獨當一面的烘焙員工。我們當時負責的那個項目位置很偏僻，吃住條件都不好，女孩擔心男友難以適應，就辭了蛋糕店的工作來陪他。當時，他們兩個人從宿舍裡搬出來，在附近的居民那裡租了一間房子，架起鍋灶就開啟他們的小日子。女孩每天給男友做飯、洗衣，日子久了也很無聊，於是就天天跑到工地玩。

起初，我和她男友算是一個小組，經常配合著用水準儀、經緯儀等儀器測量資料。女孩來工地後，我慢慢發現，她的男友更喜歡和她配合，經常把我晾在一邊。

時間一久，我就有種被「架空」的不舒爽感。於是找她的男友談：我才是這個項目組的正式員工，你的女友只是家屬，而且還不具備專業知識，你怎麼能讓她來做我的工作呢？他點起一支菸，嘿嘿笑了笑，直接表示：「說實話，別看你學歷比她高，但她可比你聰明多了，有些東西我教你需要3天，教她只需要1個小時，我的女朋友，我隨便培養培養，就能取代你。」

我發誓，那是我這輩子最有挫敗感的時候。以至於10年後再回想起這件事，我都會隔著時空為當時的幼稚和無知感到羞愧。

那時我大學剛畢業，正處於趾高氣昂的時候，我和我的同學一樣，都覺得自己是個人才。我們去找工作時，姿態非常昂揚，都喜歡形容自己「有發展潛力」、「學習能力強」，都覺得研究生畢業就該去做研究生的工作，本科系畢業就該去做本科生的工作。這個世界，學歷可以把階層固化，人人都該去過與自己階層相匹配的生活。

然而，有個人忽然跳出來告訴我，一個國中沒畢業的小女孩，把我的工作做到得心應手，根本就是不需要花幾分鐘的事。

而事實也確實如此。我時常茫然無措地看著他們兩個人，在一起配合著測量資料，女孩調平水平儀的速度比我快很多，我從笨手笨腳變成礙手礙腳，存在感慢慢消失，於是，不得不逃離。

離開前那個晚上，女孩和她男友請我吃飯。他們告訴我，專案經理已經同意讓女孩接替我的工作。我酸溜溜地說：「你真的好棒，學得這麼快。」那個女孩一臉不諳世事，說：「姐，我當初只是覺得很好玩，再說一點都不難，比學做蛋糕簡單多了！」

我真的差點噴出一口血，無地自容。

在回瀋陽的路上，我一直在反省，更多的是惶恐，因為我隱隱感覺到，現實並不是我所想像的那樣，現實不存在固化的層次，也沒有所謂的等級秩序，不管我們對自己有什麼樣的定位，只要打開現實這扇大門並打算走進去，就必須要面對這樣的事實：現實不是連線題，你在未來尋不到對應的答案，並不是你覺得自己應該匹配某種生活，就能過上某種生活；你在學校裡鍍上的那層金身，出了校門，必須脫下。

在後來的工作經歷中，我不斷與不同的人接觸，其中有高學歷、低學歷、沒學歷的，有名校出身、也有三流學校出身的，面對條件比我好或者比我差的人，我無一例外隱匿了曾經有的那種可笑優越感，「學歷」甚至一度成為我的桎梏和難以啟齒的痛點，讓我變得更加自卑。

我怎麼能不自卑呢？曾經我覺得自己很優秀，在那麼艱辛的環境中，咬牙堅持下來，考上了高中、大學，走出家鄉，改變自己的命運，聽起來多麼勵志啊！按照這個方向，我應該一路高歌，一步一步往上爬，直至爬上人生巔峰，我的生活、工作、婚姻、配偶、子女、消費水準、夥伴、同事等，都應該與我的人生發展態勢相匹配；但現實告訴我，我其實不具備匹配這種生活的資質。

我之所以會產生這種錯覺、欲望，完全是因為讀了一所大學；能進大學校門又能說明什麼？說明在求學的那些年，我一關一關闖過來，考得比別人好；考得比別人好，又能說明什麼？我比別人聰明嗎？然而現在看來，我和那個女孩對新知識的接受速度存在明顯差異，足以說明我只是有機會參與篩選、比別人擅長應對考試而已。

某天，我在微博上看到這樣一條消息，某名校曾針對近十年的學生發展情況做了調查，發現那些萬中挑一的好學生，在日後的發展中，多數表現出每況愈下的狀況，看似高分菁英，實則資質平庸，根本就是來錯了地方，佔用了自己配不上的教育資源。

想想便可明白其中的道理，促使他們當年邁過高門檻的高分是怎麼得來的？是透過「題海戰術、押題策略、埋頭苦學、老師引導」等途徑。現實中，那些升學率很高的名校，他們在讓學生們拿到高分這方面，都特別有一套。

於是，如果你不「上進」，資質反倒變成並不是那麼重要的東西，直到大家進入社會後，徹底現出原形。現實會親手撕掉那些華麗的包裝，你該是什麼樣的、就是什麼樣的，誰還管你是否有地方安放那些高高在上的優越感呢？

這些年，我與很多人共事，越感覺到自己的平庸與普通，我在接受教育方面花費的精力，我家人在這方面花費的成本，並不是特別有用的籌碼；所以，我再也沒有愚蠢地說出這樣的話，或者說連這樣的念頭都不敢有：「我學歷比你高，憑什麼賺的錢還沒有你多？」

直到有一天，我和新同事一起等公車，她在公車站憤憤地對我說出這樣的話。

我笑著反問她：「為什麼你覺得自己學歷比我高，就一定要賺得比我多？」

她不屑地看著我，說：「我可是某師大的碩士啊！」

確實是好學校、好學歷，可以把我看低。我不再與她爭論，因為再說下去，她一定會覺得我在嫉妒她。

我的這位新同事，從小到大一路順遂，讀的都是當地的一流學校，最高學歷是某師大心理學碩士，她是我們部門學歷最高的員工，但也是我們部門收入最低的員工。

原因？很簡單，人資招聘的時候會看看學歷，正式工作時主管只會看能力。公司每天在非常現實的市場中參與競爭，效益決定生死，層層考驗之下，市場會因為你是高學歷的員工就對你手下留情嗎？

況且，在日常接觸中，大家都發現，這位員工真的太糟糕了。不僅能力與學歷不符，人品與所受教育更是不匹配。對外，她的優越感太強，不太肯去適應專案中所處角色，沒有為客戶服務的意識，她對每一個客戶都充滿了不滿和抱怨，覺得自己工作不順的原因都是因為客戶太差勁；對內，她眼高於頂，不屑於與我們平等相處，她只在有求於人的時候，才會主動與別人溝通，而且求人姿態很高，總是能把我們對她的幫助變成我們的榮幸。

她與我同空間，閒暇時間負責找話題、調和氣氛的人，一直是我，而她永遠都是低頭玩著手機，順便給我一些「嗯嗯啊啊」的應答；只有在需要我的時候，比如帶早餐、求指導，她才肯抬起頭，將目光飄向遠處，主動與我說話。

每一天，她都表現得像一隻誤入雞群的仙鶴。我也實在想不通，既然總覺得那麼委屈，為什麼不去讓自己不委屈的地方一展英才呢？

答案誰都清楚，但是誰都不忍心戳破。如果她自己不肯正視現實，誰都沒有必要去強迫她。

其實從一開始，對於我們的同事情誼，她就是拒絕、瞧不上的態度。但導致我們關係破裂的，其實是一張試算表。

那段時間，公司調整薪資計算方案，主任把方案範本上傳到公用群組的共用檔中，並要求我們自己下載填寫。等我填好自己的那份後，這位同事讓我把下載完畢的範本也傳給她一份，她說她找不到，後來我才知道，她只是不會下載而已。

我說：「你稍等，我幫你下載一張空白表格。」

我下載之後傳給她，她沒有接收，反而問我：「你為什麼不能把你做好的那張傳給我呢？」

這種要求讓我瞠目結舌，我做好的表格上，填的都是我自己的薪資資訊，先不談這是個人隱私，公司也不允許員工之間互通薪資內容。我再次拒絕，她竟然直接爆發，覺得我小氣，但還是接收了那張我傳給她的空白表格。

直到後來我才知道，她想要我做好的表格並不是想窺探我的隱私，而是因為她不會用Excel！因此，她所有的操作，都是自己用計算機一個一個算出來的。被主管發現後，她非但不低下頭來求教，反而給出這樣的解釋：「我喜歡這樣算，習慣了。」

那一刻，我覺得此人太不可思議，遂又想起，在我主動與她交好的日子裡，她從未停止對我的打擊和嘲弄：她瞧不起我出身農村，話裡話外盡是嘲諷；她在我提起自己母校時忍不住撇嘴，只差沒在額頭寫上「垃圾學校」4個字；她發現我處理稿件的速度比她快時，常當著我和主管的面，說只求速度就是不負責任，會砸了我們公司在業內的招牌；直到她自己連續兩本稿件檢核不合格，才肯噤聲。

某天，她把自己看不下去的書稿推給了主管，主管也看不慣她的問題，又推了回去；後來，主管把一本看起來很有深度的書稿分給她，這次，她直接推給了我。

當著我和主管的面，說這樣的書稿她看得很辛苦，而且處理不好、檢核不合格還會被罰錢，她不想白費工夫，覺得她需要緩一緩，想要看點簡單、錯誤率低的書稿。

主管被這種直白、不要臉的話，搞得一時語塞，畢竟職場上很難見到這種類型的員工，最後只好問我的意見，讓我收下那本書稿，不然怎麼辦？

當時我是什麼狀況呢？懷孕31週，每天都非常不舒服，並且準備處理完手頭上的事務就開始休產假。在懷孕期間，我一直一如既往地工作，從不奢望誰來照顧我，平等對待總可以吧？但我這位一向自命不凡、自視甚高的同事，就這樣把砸到她頭上的大麻煩，輕易地丟給我這個孕婦，並且理直氣壯，毫無愧疚之心。

公司請她來，不是為了解決問題，原來是為了製造新問題呀！

從那以後，我覺得她不是能力有問題，根本就是人品有問題。有時候，做事的差距，就是做人的差距。

那一刻，我彷彿回到10年前。當年那個小女孩給我帶來的挫敗感，如今全部變成了優越感。挫敗感源於我曾經對自己的錯誤認知和定位，讓我開始重新審視自己、認識自己，肯腳踏實地，重新上路；而優越感源自於我從這位同事的身上，看到自己的成長和成熟，至少，我可以保證，以後無論我去哪裡工作，都不會變成如她一般的笑話。

其實很多人都有這樣的共識，在如今的社會環境中，還單單把學歷拿出來說嘴或突顯自己，真的太不合時宜。如今，若再把一切優越感建立在自己的學歷之上，更是不堪一擊。在高學歷的人群中，不乏真正有能力、有智慧、有品行的人，但他們終究只是表裡如一的少數人。很大一部分，其實是透過有效應對考試的方法和途徑，才擁有金光閃閃的高學歷，在「那條製造高分產品的線上」，「產品們」最終拿到的只是一塊敲門磚，並不是受用終身的鐵布衫！

我的那位同事，一直在偷偷找工作，她原本就是抱著騎驢找馬的心態來與我們共事。其實，我特別衷心地希望她能早日找到如意歸宿，不必再這般終日委屈自己，順便給旁人添麻煩。在這個過程中，但願能有她肯放進眼裡的人，好心規勸她一句：「先把Excel表格的操作及運算方式，好好熟悉一下吧！整理十幾個資料，勉強可以用計算機代勞；若要整理成千上萬的資料，還用計算機處理，真的一點都不好玩啊。」

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書籍介紹

《苦無機會，是你唯一的委屈》，方言文化出版

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作者：王小毛

心理勵志暢銷作家王小毛告訴你，你絕對有能力讓自己距離「理想生活」更近一點，你所欠缺的，只是展現能力的「機會」。

能力不錯卻「苦無機會」？與其等待不如「主動創造」！人生苦短，想吃就吃、想玩就玩，這樣順著本能活著，確實是最容易、最不費力的事情，也似乎是消除種種「無奈」的最佳解方。然而，面對生活中的挫折，若只是「慣性逃避」，那麼永遠都不會有改變、突破的可能，更別說還想要揮別總是感到「委屈」的自己。

當改變不了環境的時候，自怨自艾絕非唯一選擇。何不試著改變，為自己創造機會──暫時放下驕傲，學習他人長處，無論做任何事都全力以赴，從一次次突破磨練的過程，來凸顯自身的價值。也就是說，今天你所做的每一個努力，都會累積成未來的能量！

Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航