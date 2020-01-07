《苦無機會，是你唯一的委屈》：人要到什麼境界，才稱得上真正的「成熟」？

文：王小毛

所謂成熟，是懂別人的世故，自己卻不世故

500公克櫻桃要價500多元，讓新婚不久的佩佩開始懷疑人生。那日吃過外賣，她哀號著把飯盒扔進垃圾桶，長嘆一聲：「結婚真沒意思啊！」

頓時，辦公室內八卦心驟起。大家放棄午休，皆探出頭來，欲知詳情。

事情是這樣的。不久前，佩佩老公小楊的公司發了點新婚福利，是一張消費額度為4000多元的購物卡。上週末，兩人打算用這張購物卡去超市買點生活用品。結果，走到生鮮區的時候，佩佩一眼瞥見擺在冷藏櫃中的進口櫻桃，賣相極佳，越看越想吃，便嘟著嘴，拉住小楊的手搖晃了一番。

在戀愛期間，每當佩佩藉由撒嬌「尋求滿足」，小楊總會想辦法順了她的心願。聽說，小楊曾為了佩佩愛吃的火燒（北京平民小吃），從市區跑到郊區；也曾為了安撫忽然懷舊的佩佩，大雨天專門跑到她的母校食堂，只為打包一份拌飯。然而，曾經願意為佩佩肝腦塗地的小楊，在看到進口櫻桃的價格時，直接表示不能買。

「當時在超市裡，你們知道小楊是怎麼說我嗎？」佩佩看起來很生氣的樣子，拍著桌子：「他說那不是幾顆水果，那是一台烤餅機！你們說說看，有這樣比較的嗎？當時好幾個人都聽到了，他們看過來的眼神，我這輩子都忘不了！」

既然都能用錢來購買，好像還真有可對照性。在佩佩的眼裡，500多元能買幾顆櫻桃，但在「會過日子」的小楊眼裡，那不僅可以是一台烤餅機，還可以是一套刀具、半台電磁爐、三分之一的電鍋、四分之一的烤箱，或是兩天的生活費。

至於結果，佩佩自然沒能如願，全程噘著嘴，看著小楊買了一車的零零碎碎用品，什麼保鮮膜、十三香調味料、浴廁清潔用品、衛生紙、大豆沙拉油、四件套床包組……最令佩佩感到驚奇的是，小楊邊買邊算，最後結帳時，刷光購物卡，竟然只補了幾塊錢。

出了超市大門，佩佩更加不痛快，看見小楊吃力地提著4個大袋子也不肯去幫忙。他們家距超市不算很遠，所以小楊沒有叫車，看那架勢，是打算步行回去。佩佩望著前面那個走幾步就要停下來歇息的小楊，感覺未來生活都是灰暗的。最讓佩佩受不了的，他們在半路經過一家水果店，小楊特地去裡面看了看，出來時，告訴佩佩這家的櫻桃500公克300多元，如果她很想吃，可以買點，但只買她一個人的份就好，他不吃。

「真的，他那樣說，讓我特別焦慮，他從前不是這樣的。」佩佩說著，眼眶有些泛紅。她被爸媽從小寵到大，又被小楊從小女孩寵成小妻子，哪知道婚姻生活還長著呢，以後多得是柴米油鹽要經營，在家庭責任下，要價500多元的500公克櫻桃，都成了奢侈品，要等到明年夏天本土大櫻桃變成當季水果時，才能隨便吃。

看著佩佩，我們這些已在婚姻中翻滾多年的大姐姐，皆無話可說。想批評她太造作，卻也知道她會難過；除了心懷不滿與迷茫，更多的是對小楊的體諒與心疼；想自揭面具，讓她看看我們這些上有老下有小的人過的是什麼日子，又怕嚇到她，畢竟她的婚姻生活才剛剛開始。

成年人的世界裡，大都是表面光鮮亮麗，私底下則有著不能明說的落魄與無奈。在我們看來，小楊已經做得很好了，他只說與其買櫻桃，不如買一台烤餅機實用，還沒有把要還30年的房貸、源源不絕的人情往來、失業的風險、幾年後的生育計畫、孩子的教育、雙方晚年生活依靠等通通搬出來呢，這些事項，平凡如我們，必然要去面對，不知到那時，佩佩會是怎麼樣的面貌。

佩佩當然沒有去買300多元的櫻桃，因為覺得如果她買了，她吃他看，就背棄與小楊同甘共苦的婚禮誓言。說到這裡，她忽然笑了：「哎呀，怎麼搞的日子好像過不下去一樣。其實再貴也買得起，我只是覺得不應該買。」

聽她這樣說，我們都笑了，忽然覺得人間百態中，少不了她這種的。

很久以前，我去逛商場，遇見一對母女。媽媽衣著極其樸素，讓我想起遠在農村老家的媽媽。那個女兒把媽媽領進一家賣羊絨衫的專櫃，讓媽媽自己挑，媽媽選了件紫色的。但是，當銷售人員結帳時，媽媽被那將近4000元的價格驚到，堅決不要。女兒說一口流利的普通話，媽媽操著一口方言，兩個人就在那家專櫃前，因為要不要買這件羊絨衫產生爭執。

我看得出來女兒有點窘，一再讓她的媽媽小聲點。附近那幾個銷售人員遠遠地看熱鬧，眼神中藏著一絲鄙夷。只有那位羊絨衫的專櫃銷售人員，全程真誠地微笑著，等著母女倆做決定；當確認她們不買時，銷售人員說的是：「女兒孝順，想給媽媽買件好衣服，但老人家不捨得，那還是算了吧。我媽也是這樣的，辛苦一輩子，什麼都捨不得，節約慣了，能理解。」

這大概就是普通人的生活面目吧。未到山窮水盡，唯恐不能細水長流。哪有什麼天生愛算計，不過就是缺乏安全感。事實也是如此，就算吃得起500多元的櫻桃，穿得起4000元的羊絨衫，但在這世上，總有享受不起的物質。你買房子的時候，會遇到買不起的房子；你買車子的時候，會遇到買不起的車子；你給孩子選學校的時候，也一定會遇上進不去也進不起的學校，那時該怎麼辦？賭氣和硬撐解決不了實際問題，且仍會有外人用「將就」定義你的決定，用「可憐」形容你的生活。

如果你是個女性，他們多半就會把這種譴責刺向你的丈夫。那時，你該明白的是，不管這些超出我們承受能力的事物，以何種姿態、何等價碼闖入我們的生活，它都永遠只是漫漫人生路上的一個頓點，你不應只是為了平息周遭的非議或受閒言閒語的牽扯而停下來，日子總要繼續，你必須往前看、往遠處看。

當年和小崔結婚，由於各方面原因，我們沒有辦婚禮，只買了一對戒指，甚至連婚紗照也是在婚後補拍的。很多人為此覺得遺憾，他們認為：「哎呀，你一輩子只結一次婚，怎麼能這樣將就？」所有人都覺得我受了天大的委屈。而我至今仍認為，那時候想風光結婚也不是不行，但一切從簡是最妥當的選擇，都已經到了可以結婚生子、經營家庭的年紀，還想要傾其所有換一場錦繡繁華，那真的不是我的風格。

以前不懂得什麼是成熟。只知道站在現實的邊緣，一邊遙望他人的悲歡離合、酸甜苦辣、雞毛蒜皮，一邊大放厥詞、說長道短，總是把期望放在很高的位置，把生活想像得非黑即白，用最凜冽的話去戳最柔軟的心，用最犀利的眼神去穿透最沉默的臉。

現在，我終於明白，「成熟」其實是個特別悲壯的過程，要去接受你從前不能接受的，要去感受你從前不屑感受的，要去體諒你從前不想體諒的，無論你過得豐裕還是寡淡，不隨外界和物質而轉移。當你一點一點地把驕傲的、神聖的、不可被塵世沾染的自我，從所謂最完美的世界裡解放出來時，當你一點一點把自己對生活的期望，從某個高度拉到某個低度且不覺得難為情時，你才會成熟。

你看，這個世界上總是會發生很多超出想像的事情。孕婦挺著肚子擠公車，生產前一天還在工作；男性在家做全職爸爸，靠女性工作來養家；隔壁的大姨退休，為了幫助兒子還房貸，每天去樓下公共浴池幫人家擦洗身體來賺錢；親戚家的兒子大學畢業，因為找不到工作而只能跑去賣煎餅果子；某個男性工作10年，僅憑薪資，根本買不起一處小城鎮的小房子。

不成熟的時候，上述這些事情，每一件都足以當作茶餘飯後的話題，每一個站在現實外緣的人都可以藉此展現優越感，甚至每一個身處其中的人都可以藉此做對比，來展現自己過得多麼好；而真正成熟以後，你便不會非議、不會嘲笑、不會唏噓，因為你知道，這就是「人間百態」。當事人要坦蕩，旁觀者應該更坦蕩。

我懷孕後，因為生理反應強烈，多次說過不想去上班，但小崔始終沒有說過「那你就不上班吧，我來養你」，我並未因此傷心或破口大罵「老婆都懷孕了，你還讓她上班，你到底是不是個男人，你對得起孩子嗎」，因為我心裡很清楚，這是個涉及現實可行性的問題。我不上班是不實際的，全家人指望小崔一個人來養也是不可能的，即使我有足夠的錢支撐我不上班幾年仍能保持原來的生活品質，但為了職業發展、個人的社會歸屬感等，我也不能接受做全職主婦這件事。既然我明瞭其中的不實際和不可能，為何要在這件事上濫用少女心和玻璃心呢？

生活就是這般現實的，小公主的惆悵能免則免吧。等到了40歲時，多數人上有老下有小，除了錢，諸多無奈盡數顯現。也許到了那個時候，我們才能從意氣風發和灰頭土臉中看到真正的人間故事，也許那並不美好，但它真實，直抵人心。

相關書摘 ▶《苦無機會，是你唯一的委屈》：你在學校鍍上的那層金身，出了校門就必須脫下

書籍介紹

《苦無機會，是你唯一的委屈》，方言文化出版

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作者：王小毛

心理勵志暢銷作家王小毛告訴你，你絕對有能力讓自己距離「理想生活」更近一點，你所欠缺的，只是展現能力的「機會」。

能力不錯卻「苦無機會」？與其等待不如「主動創造」！人生苦短，想吃就吃、想玩就玩，這樣順著本能活著，確實是最容易、最不費力的事情，也似乎是消除種種「無奈」的最佳解方。然而，面對生活中的挫折，若只是「慣性逃避」，那麼永遠都不會有改變、突破的可能，更別說還想要揮別總是感到「委屈」的自己。

當改變不了環境的時候，自怨自艾絕非唯一選擇。何不試著改變，為自己創造機會──暫時放下驕傲，學習他人長處，無論做任何事都全力以赴，從一次次突破磨練的過程，來凸顯自身的價值。也就是說，今天你所做的每一個努力，都會累積成未來的能量！

Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航