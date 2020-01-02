言論自由社會必有「假新聞管制」的挑戰，但誰也沒有完美解方

文：陳洧農（特約記者）

社教文化基金會於10月5日在台北市長官邸藝文沙龍，舉辦新聞與言論自由論壇，主題為「假新聞管制與言論自由──法規與政策」。本次論壇邀請到林照真教授和劉昌德教授主講，內容包括：假新聞的說服力、現行媒體法規、媒體自律原則，以及台灣媒體前景等。

社教文化基金會於1994年成立，以推展社會教育、提昇國民文化水準為宗旨。活動主持人，同時也是社教基金會現任董事長的黃居正介紹道：「社教文化基金會從省府教育廳的時期就已經成立，到現在也算是年代久遠，只不過一直隱而未現，沒有出現在檯面上。一直到蔡英文總統就任以後，對民間的財團法人進行盤點，才被盤點出來。因此我們現在的董事都是台灣各個國立大學的教授，將它（基金會）重新整理，回復它原來章定宗旨應該有的面貌，各位也才在最近常常看到它舉辦各式各樣的活動。」

林照真現任台灣大學新聞研究所教授，有20多年的新聞從業經驗，主要新聞路線為社會運動、政治社會轉型。2007年後轉換跑道，致力於新聞學術研究，專長為資料新聞學、媒體轉型研究等。

劉昌德現任政治大學新聞系教授，研究專長為政治經濟學與傳播政策，特別關注媒體勞動權益，曾任媒體改造學社召集人與理事。

假新聞的說服力：虛實兼具＆情緒驅力

可以激起你內心憤怒的，絕對比流淚更有效。

林照真表示，假新聞在全球雖然有共通性，但事實上更強調在地性，所以在不同的國家會有不同的假新聞現象。



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「我們在新聞產業都會很注意讀者的反應，會希望讀者喜歡、關心這則新聞，這也是假新聞製作的原理。」林照真說，如果社群媒體的訊息作得跟新聞一樣，那就會有更多人相信。許多人認為，假新聞之所以能夠被廣為流傳，意味著它有著一定的新聞價值，以致於連主流媒體都會採用。也就是說，假新聞不會是全然虛構，而是有一定程度的事實包含在其中，讓閱聽人更難分辨。

林照真指出，假新聞的產製背後有兩種機制，一種是獲利導向的，一種是意識形態導向的。在全球有著許多假新聞真的改變了政策的案例。例如英國的脫歐，以及美國的總統大選。

不論假新聞製作者的目的是獲取經濟利益或者是散播意識形態，都必須要靠著閱聽人的流傳散布才能達到效果，因此假新聞最注重的就是挑起閱聽人的情緒，尤其是憤怒、恐懼這類的負面情感。

林照真表示：「當你的心裡上有這些負面情緒，你會在情緒的主導下把這些內容再快速地傳播出去。所以我們會認為憤怒是決定讀者是否在臉書上分享的關鍵機制。越是讓你憤怒，而且是極端憤怒的，你越可能分享，在政治訊息上尤其如此。」

時下法規的不足

林照真表示，假新聞最大的溫床，就是社群媒體，其分享機制會讓訊息的持續不斷地被傳播出去；再者，意識形態的分隔讓同溫層內的人完全看不到另一邊的訊息，因而對社群媒體的消息深信不疑。

她說：「我們現在沒辦法規範社群體，不像德國跟法國對大型的社群媒體公司都有規範跟罰則，來要求它們善盡社會責任，但在台灣都沒有。另外，在台灣意識形態對立非常嚴重，但不像德國有反憎恨法，也造成台灣的媒體或民眾在意識形態對立這件事情無法改善。」

資訊管制的困境：社群媒體

劉昌德指出，在社群媒體上去規管各種訊息的流通相當困難，不只是因為它是一個新科技，而是因為公私領域之間的界線，在社群媒體上有時很難界定。「因為社群媒體還是有比較私人的部分。對我來說，同時去處理過去我們所依賴的大眾媒體跟私人傳播，應該是兩個不同被規範的課題。」

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今年8月份，臉書與推特皆以刪除帳號的方式來制止來自中國的不實資訊，但劉昌德認為，對於網路上不時訊息的處理，依賴平台業者不是好方法。

「這些跨國公司有太多的理由可以來騙我，這次它砍的是中國操控的反送中議題，下一次我不知道它的對象是誰？我不可能相信每一次它都那麼良善。到目前為止，如何在社群媒體上跟不實資訊對抗，我還是相信，如果有比較好的新聞媒體，讓一般民眾有地方可以查證，會比較好。也就是不要依賴Facebook或Line來告訴閱聽人什麼是真的。」

（Facebook、Twitter以刪除帳號的方式來制止來自中國的不實資訊）

管與不管的兩難：假新聞 vs. 言論自由

劉昌德以英國通訊管理局Ofcom（Office of Commuications）對RT電視（Russia Today，俄羅斯國營電視台）進行裁罰一事為例：去年12月Ofcom指出RT電視嚴重違反不偏不倚原則當中，關於「合宜且合乎比例地呈現各方觀點的作法」。而Ofcom所謂的不偏不倚，不只是要求各方觀點有同等時間長度的陳述，更必須考慮事件報導的脈絡與情境、「適當地」加以報導。

（英國Ofcom去年對俄國RT電視違反中立報導開罰）

劉昌德說：「意思就是，其實不好算。這也是我要講的：到什麼地步，政府才能說不符比例原則？」劉昌德表示，特別是如果這些假訊息是在攻擊政府的時候，由政府來判定豈不是有球員兼裁判之嫌？這就是在管制上的另一個困難。

媒體如何與假新聞保持距離：查證＆平衡報導

劉昌德以今年四月，NCC對中天新聞「文旦丟水庫」之不實報導所進行的裁罰為例，指出有時候記者在現場面對受訪者的陳述，第一時間確實很難查證。「所以這些基本的事實，有時候新聞媒體就是會報錯，甚至，為了言論自由，我們覺得有時候即使無法全面調查，媒體還是要報，只要這件事情很重要。」劉昌德說：「可是，你有這樣的訊息，你有沒有多方求證？多方求證還是不一定會得到事情真相。重點是NCC後面這句話：平衡報導。你有一個柚農，你為什麼不去問麻豆鎮農會？為什麼不去問農委會？問了之後把它放上來。平衡報導的過程同時也是求證的過程。」

一味追究公民素養恐成政府卸責藉口

假新聞雖然是全球性的問題，但身處台灣的我們，似乎總覺得台灣的假新聞問題特別嚴重，這是否意味台灣人的媒體素養特別不好呢？

針對這個問題，劉昌德認為，台灣的假新聞當然為害很重，但是否比其他地方嚴重？倒未必然，像英國都已經嚴重到脫歐了，只要是強調言論自由的社會都會碰到很大的挑戰。

他說：「我覺得台灣公民的媒體素養當然有很多可以提升的地方，但是在面對這個問題時，或許不能只是不斷得把責任丟到一般人身上，我覺得這是政府最喜歡的，如果我是官員，我會很喜歡說你們最好有點素養，不要相信這些事情。素養很重要，但我覺得政府或專業工作者可以扮演更好的角色。如果政府可以有效的管制這些平台，其實比一般人費力地分辨真假，會更有效一點。」

尚未明朗的媒體前景

所以怎麼救媒體？當然你不可能靠政府！

以現今「一切向錢看」的社會風氣，又缺乏能有效管制的法規的情況下，在甚麼意義上，能期待媒體向上提升？

對此，林照真表示，她完全沒有答案。

林照真教授與劉昌德教授回應現場聽眾提問 | 圖：陳洧農攝

「作為一個台大新聞研究所的老師，我們的學生對於從事新聞工作，已經失去了榮耀，不認為當新聞記者是一件驕傲的事。我有時也在想：我還能做這個工作多久？如果我的學生都不願意再從事新聞工作，或許台大新聞所可以存在，可是我憑什麼去教他們？我過去教他們的那一套已經不管用了。他們有時候回來跟我說，在學校學了很多，可是到了職場上，還是只要他腥羶色，每個月要求他三十萬的點閱率，那你說他要放什麼新聞到網路上？」

「現在的社會對媒體非常不利，」林照真說：「不會有任何一個政黨想救媒體，因為媒體越爛他們越好，藍綠都一樣。媒體的監督力量越弱，最高興的就是政府跟政治人物。現在就是這樣的局面，這些政治人物要講什麼只要在臉書寫一寫，記者就去那邊找，他們不用開記者會當面接受記者的監督，這都是我們今天的問題。所以針對這個問題我經常在想，可是我沒有答案，我覺得短時間內我還看不到答案。」

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