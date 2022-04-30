【東南亞週報】翁山蘇姬被判5年徒刑｜烏克蘭總統稱受印尼邀請出席G20峰會｜大馬智能不足者遭新加坡處絞刑

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第168期，為讀者挑選2022年4月23日至4月29日期間，有關緬甸、印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓與柬埔寨的六則東協區域大事。

緬甸｜緬軍政府以貪污為由判翁山蘇姬5年徒刑

緬甸軍政府法院4月27日在閉門審判中，以貪汙為由判處76歲前國務資政翁山蘇姬5年徒刑，翁山蘇姬則否認收受仰光前首長漂敏登（Phyo Min Thein）總計60萬美元（約新台幣1768萬元）與11.4公斤的黃金賄賂。

緬甸軍方於去年2月政變奪權以來，長期拘押翁山蘇姬，她被控犯有違反選舉法、國家機密法，以及煽動和腐敗等多項罪行。今年初已因其他罪名遭判6年刑期的翁山蘇姬，共面臨11項貪汙指控。緬甸反貪汙法規定的最高處罰為15年徒刑與罰款。若其他10項遭定罪，翁山蘇姬總計將面臨超過100年的刑期，最終恐被判處終身監禁。

國際社會普遍譴責這些審判「荒謬」，要求立即釋放翁山蘇姬。翁山蘇姬的支持者及法律專家也認為對她的指控是「捏造」出來的，軍政府的目的是要扼殺翁山蘇姬重返政壇的機會。

Aung San Suu Kyi sentenced to five years in jail after a Myanmar court finds her guilty of accepting 11.4 kg of gold and cash payments totaling $600,000 from a protege-turned-accuser https://t.co/OrjPBtOZGz pic.twitter.com/HW0NQqmzGO — Reuters (@Reuters) April 27, 2022

印尼｜烏克蘭總統稱受印邀請出席G20峰會 印官方未確認

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）4月27日 指出 ，他和印尼總統佐科威通話，並受邀出席今年在印尼舉行的20國集團（G20）峰會；然目前印尼官方並未確認此消息。

澤倫斯基27日在其 推特 上寫道：「感謝印尼對烏克蘭主權與領土完整的支持，尤其在聯合國上持穩定立場。」雙方不只討論了糧食安全，澤倫斯基更感謝佐科威邀請他出席G20峰會。然而總統佐科威在 推特 則指出，和澤倫斯基進行通話，重申印尼會盡其所能支持和平協商與提供人道協助，並未點出在對話中邀請澤倫斯基出席G20峰會一事。

印尼G20會議代表（Sherpa）Dian Triansyah Djani接受訪問也聲明，總統辦公室並未確認佐科威是否邀請澤倫斯基一事。但他也重申，印尼歡迎所有會員國出席會議，包含俄羅斯總統普亭。根據美國之聲報導，白宮目前亦 未得到印尼方確認 邀請澤倫斯基一事，不過白宮發言人莎奇（Jen Psaki）指出美方相當 樂見此事 。

印尼為G20輪值主席國，今年的G20峰會將於11月在峇里島舉行。烏克蘭雖非為G20一員，但受邀國亦可參與會議，如烏克蘭財政部長便於4月21日參加在美國華府舉行的G20 財政官員會議 。

Had talks with President 🇮🇩 @jokowi. Thanked for the support of 🇺🇦 sovereignty and territorial integrity, in particular for a clear position in the UN. Food security issues were discussed. Appreciate inviting me to the @g20org summit — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2022

新加坡｜星國處決智力缺陷大馬籍運毒犯 在國內外引發爭議

新加坡政府4月27日在爭議中處決了34歲馬來西亞籍運毒罪販納加德蘭（Nagaenthran Dharmalingam）。納加德蘭在2009年4月因將三湯匙（約43克）的海洛因綁在左腿上帶入新加坡，而於2010年11月被判處死刑。

此案之所以具高度爭議性，是由於納加德蘭被醫學專家評估智商僅69，意味著他存在智力缺陷。本案原擬去年11月執行死刑，但律師及人權團體均以他患有智力殘疾，且是遭人拐騙才會誤觸法網為由，請求暫緩行刑。然而，法院卻認為他犯罪時知道自己在做什麼，裁決無證據可採信他心智狀態下滑，於4月26日駁回納加德蘭母親的最終上訴申請。

由於納加德蘭智能不足，此案在新加坡國內外引發爭議。聯合國人權辦公室於4月25日呼籲新加坡政府停止對包括納加德蘭在內的兩名毒品走私犯執行死刑。馬來西亞首相和英國富翁布蘭森（Richard Branson）等皆呼籲減刑，就連新加坡民眾也有反對聲浪，去年6萬人請願暫緩行刑，4月25日也有300人聚集公園舉行燭光守夜活動抗議判死。

新加坡管制毒品的法條為世界上最嚴厲的法律之一，根據該法，攜帶超過15克海洛因者將被判處死刑。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 圖為3月9日，人權團體在吉隆坡舉行示威，反對馬來西亞籍身心障礙者納加德蘭因販毒被判死刑。

馬來西亞｜防疫SOP再放寬 5月迎接開齋節

大馬衛生部4月27日宣布進一步放寬防疫措施。5月1日起，民眾在開放式場所及戶外可以免戴口罩，並且無須保持社交距離，亦無需繼續透過MySejahtera手機應用程式進行「實聯制登記」。此外，特地群體在5月1日以後，入境大馬無須進行PCR檢測或快篩。

衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示，民眾在室內和使用公共交通工具時（包括計程車）仍需戴上口罩。他也提醒民眾，雖然無須再保持社交距離，但在沒有戴口罩的情況下，仍建議民眾保持社交距離。

民眾自5月1日起無須使用MySejahtera進行實聯制，但政府鼓勵民眾啟動該應用程式的MySJ Trace功能，以便追蹤接觸者。政府將持續透過該應用程式向確診者發出電子隔離令，同時亦將協助政府控制疫情。該應用程式將增加新功能，原為「熱點追蹤器」（Hotspot Tracker）的功能，將改為「感染疾病追蹤器」（Infectious Disease Tracker），用以追查其他疾病熱點，如：狂犬症、麻疹、手足口症和骨痛熱症。

大馬在新冠疫情爆發後對外關閉其邊境，在長達兩年後於4月1日全面開放邊境。根據當局統計資料，大馬目前已有81.5%人口完成疫苗接種，且近期單日確診數呈現降低的趨勢。大馬衛生部仍提醒民眾要小心面對疫情，但凱里強調疫情已在可管控的情況，並鼓勵民眾在5月初的開齋節好好回鄉慶祝。

菲律賓｜菲國開始施打第4劑新冠疫苗

菲律賓政府宣布自4月25日起，開始為被列為高風險族群的成年民眾接種第4劑新冠疫苗。