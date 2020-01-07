《臺灣內山番社地輿全圖》所見的新北山區：：血腥與仇視的「開山」戰爭

文：許毓良

血腥與仇視的「開山」戰爭

德國歷史學者Albrecht Wirth曾評論清末台灣最後十年的歷史，他認為雖然原住民數起叛亂被壓服，但他們仍保持山區陣線，使得中國人（官民）無法突破。而且每次亂事都是數以百計的中國人突遭屠殺（獵首）開始，漢番雙方互相畏懼與嫌惡，彼此間的戰爭也極盡殘忍之能事。

講到戰爭，泰雅族擅用火槍的本事不能不提。對於泰雅族使用火槍的研究，首推日治台灣「蕃通」森丑之助（1877-1926），在他的大著《臺灣蕃族志》提到許多重點。首先槍枝流入番地是在乾隆末年，但僅是火繩槍而已，若是新式槍枝（後膛槍），大部分是在光緒時期。其次漢人攜帶火繩槍進入山區，生番因害怕槍枝的威力，幾乎不敢出手對抗。特別是隘藔的隘勇持有火繩槍，生番大多不敢靠近。其三，生番知道槍枝的厲害，也開始學習使用。他們可以透過與漢人交易取得槍枝，或是大膽偷襲隘藔、獵首隘丁搶奪槍枝。其四泰雅族擅於戰術而勇敢，在他們的武器中最寶貴是槍枝。清末從漢人輸入許多精品，使得每個泰雅族男人都擁有槍枝（照片4-13）。

Photo Credit: 遠足文化出版 照片4-13：日治時期的明信片，也是ガオガン社（卡澳灣）戰士，當中有一些人出現在照片2-31與4-11。中間站立者所持槍械已是後膛槍，腰間的皮帶塞滿子彈，左側站立者手持長矛，右側站立者手持弓箭，三位全部腰繫番刀，武裝強大。

森氏的研究都是寶貴的田野採集，惟獨第一點內容對照清代官方檔案有誤，但是它已成為日治研究原住民的刻板印象。例如：二十世紀初臨時台灣舊慣調查會提到台灣蕃族使用火器，可以追溯至乾隆末年（十八世紀末）。1930年代鈴木質也認為直到乾隆末年（十八世紀末），生蕃（譯作稱山胞）才懂得使用槍械。之後對槍械視若生命，成為最貴重的傳家寶，僅在結婚當作聘禮或賠償損害時才會離手。事實上根據作者研究，熟番在雍正七年（1729）就有使用火槍的紀錄，生番最遲在道光二十九年（1849）也有使用火槍的紀錄。

生番有了火槍後，簡直如虎添翼。清末馬偕牧師（Rev. George Leslie Mackay）描述生番非常擅用火槍，而且可以使用躺平姿勢，把火槍放在腳趾之間當作支點射擊。馬偕沒有說明是哪一族原住民，但從他在北台灣傳教的路徑，據信應該指的是泰雅族。1930年代擔任台北帝國大學文政學部史學科助教宮本延人（1901-1987），也對泰雅族火槍多有描述，指稱使用槍枝多為舶來品，有英國製、義大利製、日本製村田式步槍。有趣的是不少槍枝準星與照尺都被磨掉，因為背著它們在草叢前進，常會被雜草勾到很不方便。特別是泰雅族戰士放槍，則是把槍夾在腰部，以腰射姿勢開火。由此可知，建省後防軍勇營所要對付的對象，在火器的使用上不會遜色多少。這使得戰爭爆發之初，劉銘傳樂觀認為可以用武力平定原住民反抗，很快就要蒙上一層陰影。

再者清末史料所提生番獵首，所犯「命案」的生番不一定是距離案發現場最近的番社。光緒十二年（1886）劉銘傳在大嵙崁親征時，就提到今三峽紫微坑（竹崙里）有六人被獵首，即是竹家山生番所為（桃園市復興區高義里塔卡散部落）。在今新店屈尺也有二人被獵首，即是加九岸生番所為（桃園市復興區三光里爺亨部落）。1897年日本人調查時也稱三角湧大豹社泰雅族，未必選擇在當地獵首，反而翻過山頭遠至新店屈尺獵首。同樣的道理，若有某番社被官方招撫，該番社或許在一、二年之內，不會在社域中再度「蜂起反抗」。但是不敢保證，受到其他番社部落同盟的聯絡，他們可以跨出社域、翻過崇山峻嶺，協助未受撫的生番對抗清軍。這裏指的就是內外馬來大八社的案例。

根據光緒十一年十月（1885年11月）台灣巡撫劉銘傳奏報表示，該處生番八社男婦不過八百餘人，他命令記名總兵劉朝祜帶領親兵百人，會同在地紳士候選縣丞李秉鈞、訓導劉廷玉招撫馬來巴卡（マライバッケ），否則一定派兵攻剿。劉銘傳為彰顯誠意，先嚴辦在當地「虐番」的副將潘高陞。馬來聽聞大喜，親往屈尺求撫，並且要求所有八社番丁，皆薙髮歸化（照片4-14）。官府給予馬來的獎賞算是優厚，每月發給口糧銀六兩（當時淮軍正勇每月軍餉四兩二錢），但規定馬來必須親自到淡水縣署領取（該署舊址在今台北市武昌街一段14號）。同時劉銘傳也命令劉朝祜，督帶張李成土勇一營，趁此冬季開路通往馬來八社徐圖入山。因此圖一從屈尺出發，通往林望眼社的道路，也應該在那時開闢。

Photo Credit: 遠足文化出版 照片4-14：1903年泰雅族屈尺群男女合照，作者認為可能也是烏來社男女。此照片亦是由「蕃通」森丑之助（1877-1926）拍攝，其他資料書籍所看到大都是黑白照片，因此這張彩色照片相當珍貴。

馬來就撫後，直到光緒二十一年（1895）割台為止，都沒有再復叛。然而1897年5月大嵙崁撫墾署長宮之原藤八視察時的報告，提到他曾親自面見屈尺河（南勢溪）上游遷來社總頭目尤幹必恩（ユカンビ`－ン）。「遷來社」是清代任何史料從未提過的一個番社。可是根據所述，該社在「吶哮山中大瀑布」四公里處，由此可知應該就是吶哮社，也就是圖一的內枋山社（照片4-15）。據聞尤幹身體肥大，身高180餘公分。由於他曾與舊政府官民互相戰鬥，所以左手指甲遭彈丸擊中，迄今無法自由活動。

Photo Credit: 遠足文化出版 照片4-15：內洞國家森林遊樂區的信賢瀑布，分成上、下二段，從下段往上看，景觀臺剛好介於兩者之間，人也變得渺小，的確是「山中大瀑布」。只是1897年宮之原藤八指稱的遷來社，若是內枋山社，就是今天印象中的信賢部落，但它的位置不在今天信賢里。因為《臺灣內山番社地輿全圖》繪出的內枋山社靠近今福山里。從信賢瀑布到福山里李茂岸，直線距離差不多也是四、五公里。

內外馬來大八社就撫後，今烏來地區在清末就沒有發生戰爭，為何尤幹還會與舊政府官民互相戰鬥？唯一的可能就是他參與三角湧或大嵙崁泰雅族的反抗行動。台灣建省後，三角湧開山撫番戰爭總共有三次，每一次都是撫而復叛，而且多與今桃園市泰雅族聯合反抗官府。

小視窗：新店區廣興長福岩關於泰雅族獵人頭的傳說 今天的廣興里位於新店溪上游，百餘年前已逼近泰雅族的領域，故常遭泰雅族戰士出草馘首。當地民眾每天外出工作，必須至長福岩清水祖師面前指點吉凶。某一天有十二人要前往山中伐木燒炭，突然有一人起乩大喊，將有出草的行動。雖然眾皆議論紛紛，但這十二人還是執意前往，不料有十一人被獵首。又有一次泰雅族戰士襲擊廣興，直趨長福岩，正巧有數名孩童在廟前嬉戲，趕緊躲入廟內神桌底下。泰雅族人進入廟內搜查，只聞聲響卻遍尋不著。盛怒的泰雅族戰士砍了清水祖師神尊下顎一刀，又砍了神桌四、五刀準備離去，結果在廟門被聞訊趕來莊內壯丁堵截，遂被銃擊一死二傷倉皇逃離。泰雅族人後來告知莊民人等，他們常常計畫要偷襲廣興，但是只要山頂觀察動靜，就會看到廟旁都有黃袍兵將守衛，均不敢越雷池一步。這是作者六個月田野調查新店、烏來、三峽，針對昔日泰雅族出草收集最生動的幾則故事（照片4-16）。

Photo Credit: 遠足文化出版 照片4-16：廣興長福岩的正面與廟前廣場

第一次光緒十二年正月至二月（1886年2月至3月），巡撫劉銘傳命令記名總兵劉朝祜、滬尾水師守備張廣居，率領五營兵馬開赴大嵙崁相機援剿。二月三日（1886年3月8日）劉銘傳親往督戰，六日（3月10日）竹頭角社（桃園市復興區長興里卡拉部落）、猫裏翁社（新竹縣關西鎮）請降。隨後劉銘傳宣稱，從三角湧到鹽（鹹）菜甕（新竹縣關西鎮）、毗連大湖（苗栗縣大湖鎮）的生番一律招撫，而北京方面對於此次行動表示滿意，同年五月就給予有功官員敘賞。

有趣的是三角湧生番受撫是哪個番社？日治時期的文獻指出為大豹社、東眼社（圖一大埧社、梭落社）。由於這是官府勢力首次深入大豹溪流域，發覺此地距離竹加山社（復興區高義里塔卡散部落）五十餘里，竹加山社距離加九岸社又有五十餘里。新駐防於此的記名提督唐仁元（?-1886）得知該處「番社甚多」，且萬山壁立毫無路徑，遂決定先行開路（照片4-17）。唐仁元部從圖一外汙來（復興區義盛里）出發，途經內汙來，直達竹加山社，再延伸至簡拏鶴（復興區華陵里），最後抵達加九岸社。

Photo Credit: 遠足文化出版 照片4-17：東眼桶仔雞，東眼的地名真有禮失求諸野之感。本店位於東眼路上，直通桃119縣道，接上該道後往高處抵達東眼山，往低處去抵達佳志與志繼部落。整個方向就是劉銘傳在奏摺所提到，「番社甚多」的地方。

第二次光緒十三年五至九月（1887年6月至11月），根據同年五月都司鄭有勤的稟報，當時台灣內山發生疫癘，各番社被疫嚴重，於是生番紛紛出山獵首禳災（照片4-18）。經過訪查才知三角湧地區有大埧社、怡磨社（圖一怡母社）、敦樂社、插角社參與作亂。由於農曆五、六、七月正值酷暑，不利官軍調動入山，等到八月天氣轉涼，劉銘傳命令記名提督李定明，隨同幫辦台北撫番開墾事物大臣林維源剿辦。同年八月二十六日（1887年10月12日）李定明先攻褒懂社（？），再從紫微（薇）坑發兵，進逼大埧西側，抵達牛角坑（牛角尖／三峽區插角里）與泰雅族發生激戰。九月五日（10.20）大埧七社總頭目夭月舌請降，林維源與劉銘傳商議決定把他們遷下山來，原居地就由漢人入據開墾。不過作者認為此政策沒有被執行，因為數年後三峽泰雅族又參與更大規模的動亂。但值得注意的是經過此役，官軍已經深入大豹溪上游，所以圖一繪製從紫薇坑出發，修築的道路途經大埧，通至枋山應該也是在事件結束後修築。

Photo Credit: 遠足文化出版 照片4-18：烏來泰雅民族博物館二樓展示廳仿真首棚與骷髏頭，由於以前泰雅族有獵首的習俗，深怕參訪遊客誤以為還有「吃人肉」習俗，所以旁邊的解說牌特別寫明「我們不是食人族」。

至於圖一所繪林望眼通至杉胡，再通至汙來廣二社的道路是何時開闢？光緒十五年二月（1889年6月）劉銘傳的奏報提供出線索，他聲稱自大壩（埧）社剿辦後，旋令防軍開山扼隘。然而當地山區仍有樹木繞社（桃園市復興區高義里色霧鬧部落）、食納社（？）頑梗屢出劫殺。光緒十四年（1888）劉氏命令宜蘭防軍扼紮林望眼社（新北市烏來區福山里）以為聲援。這一次的軍事行動以營官劉朝帶攻入食納社收場，作者推測可能在戰事結束後，駐防在林望眼的這支防軍立即開路，接上從外汙來、內汙來逶迤過來的道路。

第三次光緒十七年三月至光緒十八年三月（1891.4-1892.4），這場戰爭歷時一年，現今稱為「光緒朝大嵙崁戰爭」，也是台灣原住民歷史上第二次歷時最久的戰爭。同年四月台灣巡撫劉銘傳去職，布政使沈應奎護理印務數月，十月由邵友濂繼任巡撫。沈氏護理期間，大嵙崁、新店雙溪口、三角湧泰雅族出現「番情騷動」（照片4-19）。原來馬速社（馬學社／新竹縣關西鎮）大舉出山獵首，總共割取20餘名隘勇首級。隘勇統領高楚桁彈壓失敗，槍械彈藥多被奪取，遂貼出佈告凡殺馬速社番者給予重賞。不料漢人貪利，不問番人類別，不問番人良否，只要是番人就遭到殺害，再偽裝成馬速番首級領賞。此舉引發各番社大嘩，彼此互結同盟反抗，局勢遂不可收拾。

Photo Credit: 遠足文化出版 照片4-19：1903年2月「蕃通」森丑之助（1877-1926）拍攝的烏來社住屋

沈應奎原本嚴飭統帶隘勇各營總兵陳羅，督率駐防弁勇彈壓各社，但師老無功遂被撤換。同年九月三角湧泰雅族出草殺人案件越來越多，沈應奎商請撫墾大臣林維源親自前往大嵙崁督辦。然而九、十月的戰鬥，官軍接仗後大敗死傷慘重。於是後援部隊企圖從大壩（埧）深入，先降伏膛眼社（東眼社、梭落社），從圖一來看就是走紫薇坑到大埧的道路。此時棟軍統領林朝棟率部支援，局勢稍微緩和。孰料十一月大埧社復叛，從大埧到枕頭山（新北市三峽區插角里至桃園市復興區三民里）盡是戰火。林朝棟無法及時趕到平亂，先由滬尾游擊楊春海應戰，可是楊氏在外加輝（復興區奎輝里）作戰身亡，官軍氣勢大衰。此後戰事呈現拉鋸戰狀態，而領導泰雅族的頭目牙畏阿甕也戰歿，各番社困頓決定出降才結束戰事。

小視窗：邵友濂 卲友濂，字筱春，浙江省紹興府餘姚縣人。生於道光二十年（1840），卒於光緒二十七年（1901），清末台灣洋務運動最後一名推手。光緒八年（1882）任江蘇松太道後，適逢清法戰爭，負責籌辦台防款項，並參與對法談判。清法戰爭後陞任河南按察使，光緒十三年（1887）擢陞台灣布政使，光緒十七年（1891）接替劉銘傳成為第二任台灣巡撫。連橫在《台灣通史》中，認為邵友濂就任巡撫後，「盡廢」劉銘傳辦理的新政，好像台灣洋務的推動，一時之間斷送在他的手裡。然而事實並非如此，因為劉銘傳任內興辦項目過多，等到邵友濂接任時，省庫早已虧空四十七萬餘兩。所以在這個劣勢下，邵友濂不得不選擇重點項目來推動，例如：鐵路鋪設、台北機器局的擴建、基隆煤礦再次開採。其中以台北機器局的興辦最重要。光緒二十一年（1895）美國記者禮密臣（J. W. Davidson）的一則觀察，則是割台前台北機器局最後的評論。他說該局員工增至800人，有著全新的設備，有四年製造槍械的經驗，若要應付持久戰也能提供充足的武器。並且擁有月產300枚8英吋、10英吋、12英吋硬鐵彈，600枚6英吋、7英吋硬鐵彈，1,000枚野砲砲彈，以及50萬發步槍彈的能力。結論是比起大陸各省軍隊，台灣軍隊的裝備很好。 值得注意的是邵友濂擔任巡撫期間，奏准的二項行政區的調整，對日後歷史發展影響極大。一是為開發大嵙崁（桃園市大溪區），光緒二十年再提出設立南雅廳的建議。此議朝廷雖已准行，但隔年適逢乙未割台，清末南雅聽衙門終究沒有建立。不過開發台灣北部山區森林資源的計劃，卻被日後的總督府所繼承。今桃園大溪與復興區，以及新北烏來區，皆是日治初期理蕃政策中最早執行的地區。二是光緒二十年（1894在卲友濂的奏請下，朝廷准許把台灣省省會從台灣府（台中市）遷移至台北府。日治時期台灣總督府也理所當然被置於台北，甚至於到了戰後，不管是省政府，或是國府遷台後的「首都」，也都設立於台北。這使得台灣行政重心北移的態勢確立，直到今天都是如此（照片4-20）。

Photo Credit: 遠足文化出版 照片4-20：欽差行臺，此為清末臺灣巡撫邵友濂興建的衙門。原建築座落於今臺北市中山堂位置，日治時期拆遷欽差行臺至植物園，舊址才興建臺北公會堂（今天的中山堂），此行臺為臺灣僅存清代衙門建築。

書籍介紹

本文摘錄自《光緒十四年（1888）臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區：一段清末開山撫番的歷史追尋》，遠足文化出版

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作者：許毓良

本書透過130年前清朝光緒《臺灣內山番社地輿全圖》，以及實際田野調查和歷史文獻考證，重建十九世紀新北山區「開山撫番」中的泰雅族舊社與地名演變。

近300張地圖和照片彰顯新北山區今昔對比，重現清末至今新北山區的發展史。

台灣原住民的歷史是台灣史最重要的內容之一。當今研究偏重二十世紀之後的發展，這樣的結果主要是因為受限於史料，現已公開的史料絕大部分是日治時期的調查資料，而清代官方對於台灣原住民的認識，特別是高山原住民的認識，到底有多少？

現藏於北京中國國家圖書館的地圖──光緒十四年（1888）《臺灣內山番社地輿全圖》，解答了作者對於這個問題的困惑。該圖是清廷統治台灣二百餘年時（1684-1895）所繪製的第一張全島高山原住民聚落與道路分佈圖。繼2013年作者以該圖研究今桃園市復興區泰雅族並發表成果之後，本書的焦點轉移到新北市新店、烏來、三峽區，內容有兩個重點：其一，考證並尋找烏來「內外馬來大八社」、三峽「大埧（豹）七社」與其他四社，以及五條清軍修築的越嶺道路。其二，針對前述田野調查所記錄的手記。

上述議題源自清末（1875-1895）重要的治台政策──開山撫番。這原是台灣原住民史上重要的篇章，之前學界的研究成果累積有限，因此本書從最基本建構歷史舞台開始，深入討論清末北台灣泰雅族的歷史。

本書特色

「以研究軍事史見長的作者，帶著圖走入田野現場，用專業眼光定位泰雅族群所處山河位置，並以照片彰顯今昔對比，側寫泰雅族群曾生息、遷徙的廣闊場域。」

透過《臺灣內山番社地輿全圖》重建十九世紀的新北山區的「開山撫番」中的泰雅族舊社與地名樣貌，採取了歷史文獻考證，並透過地圖比對與實際田野調查的方式來進行，試圖重建出數條當年開山撫番的軍事道路與泰雅舊社位置。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九