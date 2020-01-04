《岬：中上健次芥川獎小說傑作選》：姊姊的爸爸也好，後爹也罷，都和他沒有血緣關係

文：中山健次

〈岬〉

螻蛄開始叫了。那聲音似有若無，得仔細聽才聽得見。一開始還以為是耳鳴。接下來螻蛄就這樣叫上一整夜。這讓他想起了夜裡冷涼的泥土氣味。

姊姊端來了一大盤肉。

「太太，您也來一杯？」管哥單手拎起了一只啤酒瓶。

「我哪能喝呀！」姊姊將手裡的盤子擱在小炭爐旁。姊姊沒有望向管哥，而是直勾勾地盯著壯碩的塊頭弓身蜷坐、灌下一杯啤酒就紅了臉又猛呼熱氣的他，開口訓話：「我們這一家子只要喝了酒就會變笨，怎麼敢喝呢。光是看到弟弟秋幸喝酒，都讓人擔心得很。」姊姊勉強擠出笑容，卻更像是哭喪的表情。管哥其實無意勸酒，只是覺得姊姊給自己這群工人忙著端酒送肉的，隨口客套了一句。

「一起喝嘛！」坐在他正對面的光子聲音帶著幾分醉意，「別老是掛心領班，偶爾和大夥一塊笑笑鬧鬧呀。」

「不了、不了。」姊姊笑著搖了頭。

「有啥關係？」光子換了坐姿，盤起腿來。綴著桃紅荷葉邊的底褲被他瞥見了。坐在她旁邊的老公安雄察覺不妥，笑著連聲催促「快遮好、快遮好」，並且伸手把光子掀捲的裙襬往下拉。光子不滿地說：「給人家瞧見又怎樣，也不至於少一塊肉！」還順手賞了安雄一記肘拐子。「安雄，你聽清楚了，我這女人可不像美惠好欺負，以前在外頭打滾過的，這點小事根本沒放在心上！」

姊姊拾起啤酒空瓶，去了廚房。

玄關門和窗戶全都敞著沒關。幾個工人一收工就聚到這間擺了領班辦公桌的三坪木板房裡喝個痛快。附近的孩子們以為有熱鬧可瞧，一個個跑來探頭探腦，只看到面對巷子的屋裡圍坐著一群大人。烤肉香味、領班家的鐵具澀味和泥土濕味，隨著拂入巷子的風散出去。隨後飄過來的是鄰家老人和寡婦種植的花草香氣、水溝冒出的臭氣，以及入夜驟降的涼氣。

「喝啦、喝啦，變笨也死不了人。」安雄說，舉起了酒瓶。「反正坐在這邊的傢伙，哪一個家裡出過聰明人的？」他仰頭喝光了啤酒，安雄幫他續了一杯。

「要說腦筋不靈光呢，我家一定拿冠軍。」光子補了一句。火苗倏然竄上了正在翻動肉片的筷尖。「這句話萬一被我哥聽到，包管挨上一頓揍。」光子吐了吐舌頭。

「領班才不笨，聰明得很。」藤野哥反駁。

「哪來的聰明呀？你們是因為自家領班才說他聰明，他可是我的親哥哥，用城裡人文雅的講法呢，叫做家中排行第二的兄長。他呀，從小到大一直是這副楞頭楞腦的德行，我比誰都清楚。」

廚房傳來姊姊的喊聲：「小光，別老講領班的壞話喔。」光子聽到，又吐了吐舌頭，「說來說去，最笨的就是你啦。」說著，順勢往安雄的腦袋瓜拍了一記。「比我還笨。該不會是你爸花錢買了不檢點的女人，染上梅毒之後才生下你這個兔崽子的？」

安雄只管靦著臉傻笑。大概是啤酒不容易醉，安雄仍相當清醒。沒喝醉時，安雄乖得像隻小貓，親切爽朗，工作認真，對光子百依百順，一旦喝醉，可就大變樣了。

姊姊喚他過去。他進了廚房。「你別再喝了，陪我去媽那裡一趟吧？我不敢一個人走夜路。」

「去做什麼？」他問了姊姊，並發現自己黃湯下肚之後，連嗓門都跟著大了起來。

「商量法事。該給爸爸誦經了。」姊姊回答。「你來當姊姊的保鑣。瞧見你這身塊頭，誰都要逃得遠遠的。」

「美惠真是個膽小鬼。」光子的聲音從三坪木板房那邊傳了過來，「妳呀，絕對不敢住海邊那間屋子。」饒舌的光子對著幾個工人說起美惠膽量有多小。海邊的屋子，是光子的爸爸留給兒女的房宅。她爸爸過世後，在貨運公司當辦事員的大哥古市沒和弟弟妹妹商量，逕自帶著老婆搬進去住了。「我也是爸的女兒，爸本來要把這個屋子留給我的呀！」光子時常向人抱怨古市夫婦。那間屋子位在海岸堤防邊，附近還有防風林和公墓。

「小光少亂說話，我才不是膽小鬼呢！」姊姊說著牽起他的手催他快走，「走了走了，你是姊姊的保鑣，去去就回。小光，暫時替我招呼大家多喝幾杯。」

「膽小鬼！」光子補了一句。「美惠就是這樣討人喜歡，跟那個厚臉皮的古市和他老婆完全不一樣！領班要是還敢去外頭找女人，我一定會幫美惠狠狠教訓他！」光子說完，將頭倚在安雄的肩上。

夜氣沁冷。兩姊弟走在小巷裡，平交道在他們後方。

姊姊必須小跑步才跟得上。身高僅及他的肩頭。他把外衣像肚兜似地纏在腰間。被汗水濕透的縐綢內衣冰冰涼涼的，貼在皮膚上倒是舒服極了。巷弄人家擺出長板凳，擱上盆栽，花香四溢。他們轉彎，切出車站前那條大馬路，再拐進田埂小徑。耳畔再度響起了耳鳴似的螻蛄叫聲。他們越過了開鑿的山路，又經過了牛棚。「大家又得趕來祭拜爸爸了。」姊姊說完，忽然想起什麼似地喚了他的名字，「秋幸……」。他不置可否地應了一聲。「你千萬不能和光子走得太近，姊姊不喜歡那樣喔，親戚之間可別惹出麻煩事來。」

「知道啦！」他回答。每踏出一步，工作服的馬褲總會摩擦作響，他刻意跨開腿邁步走。不過腳上的膠底鞋倒是沒發出噪音。前方駛來一輛小型汽車，車燈格外刺眼。他們停下腳步讓車子先過，這時姊姊望著他。夾在汽油中的一股甜香瀰漫開來。「秋幸，」姊姊又喊他，「跟姊姊牽手吧。」說著，姊姊已經握住他的手。

「幹嘛啦，又不是小孩子！」他甩開姊姊的手，「膽小鬼，怕啦？」

姊姊再一次扣上他的掌心。「每回看到秋幸總會想起過世的哥哥。秋幸，你也和哥哥一樣牽著人家的手嘛。哥哥在世時，都會牽著我的手一起走這條路到媽媽家。而且哥哥每次走到這個地方總會一直問：美惠，怕了吧？怕了吧？我其實一點也不怕，可是被他這麼一問，也就愈想愈害怕了。」說著，姊姊輕笑了幾聲。她的手凍僵了。

「你和我老公，還處得來吧？」「嗯，處得來。」他回答。

「我老公跟你講話一定很不客氣吧？」姊姊又問。他不曉得該怎麼回答，索性閉上嘴巴。

從領班家走過來，連十分鐘都用不上。正在廚房裡刷洗東西的媽媽，一瞥見姊姊進門就嚷嚷著：「唷，妳來得正巧！」然後邊拿毛巾抹乾手，邊往玄關走來。「名古屋那邊剛剛來過電話……」媽媽接著說，「名古屋的芳子又在鬧脾氣了，總是端出一副自己才是長女的架子，埋怨個老半天。」媽媽皺了眉頭。

「後爹呢？」姊姊問著。

「不在家。說是有個聚會，出門去了。文昭也回他的公寓了。」媽媽盯著他瞧，「秋幸，快去吃飯洗澡。」並補上一句，「乾淨衣服已經放在浴室裡了。」大抵是留意到他紅著一張臉，追著問，「又跟那些工人喝酒了？明天一早別又嘀嘀咕咕什麼頭疼屁股疼的，我可不睬你。」

「只喝了一點點嘛。」姊姊護著他解圍。

「真的只陪大夥應酬個一兩杯而已！」一聽到他急著辯解，媽媽不禁笑了。「好好好，你說一兩杯就是一兩杯。反正秋幸也不是十五、六的小傢伙，都長到二十四的人了，喝點酒也不打緊。」

「哥哥死的時候，就是這年紀呢。」姊姊說完，朝他全身上下打量。

「是呀。」媽媽跟著搭腔，在矮飯桌前一屁股坐了下來。他可以感覺到媽媽身上的力氣用完了。姊姊的眼裡映著日光燈的光亮。

「剛才來這裡的路上，有那麼一下子還以為身邊的人是哥哥呢，嚇了我一跳。」姊姊也坐了下來。「真是愈來愈像了。」

「是呀。」媽媽再次搭腔，「每回看到秋幸，我也這麼想呢。」

他邊吃飯邊聽媽媽和姊姊的交談。她們談的是姊姊給爸爸祭拜誦經的話題。方才名古屋的芳子在電話裡說不應該在後爹家裡幫爸爸做法事，這樣不合情理。事實上，不管是姊姊的爸爸也好後爹也罷，都和他沒有血緣關係。那個哥哥以及幾個姊姊，也只是他同母異父的兄姊。他的生父是那個根本不是土木承包商卻總愛穿馬褲、戴墨鏡的男人，也就是那個鼻子扁塌、全身唯一的優點是壯碩魁梧的男人。每當媽媽或姊姊們提起爸爸這個字眼，心裡總會浮現那個男人的身影。

偶爾會在鎮上遇到那個男人，對方也會過來找他說話，但聊個一兩句就無話可談了。他覺得自己的身形、五官與那男人頗為神似，可是每每想到並且承認這件事時，他便會反問自己那又怎樣？他知道外面的人是怎麼批評那男人的，也曉得那男人在重劃地帶的風化區養了一個年輕女孩。坐在面前的這位姊姊甚至告訴過他，算起來，那女孩是他同父異母的妹妹。那男人前前後後讓三個女人幫他生了孩子，其中一人是妓女，生下的就是那女孩了。女孩長大之後，來到了風化區。那男人這幾年發了財，聽說是向大地主訛騙山林土地賺來的。每當想起那男人，耳邊總會同時響起某人說過的一句話——人世間就有這麼可惡的傢伙呀！

飯吃完了，她們的事情還沒談完。他乾脆先去洗澡。衣服脫下後，身上滿是沙土，摸起來一粒一粒的。腰部以下的膚色特別白皙，上半身則被太陽曬得黝黑。他往身上連連潑了好幾盆熱水。

書籍介紹

本文摘錄自《岬：中上健次芥川獎小說傑作選》，時報出版

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作者：中山健次

譯者：吳季倫

若未悟得真實的教誨，生與死將是一條漫漫長路。

我生長在這樣的時代，痛恨這樣的時代，

卻也無法改變這個時代。

用沉重的肉身驗證晦澀難解的人生苦痛

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中上健次芥川獎小說傑作選

「我要一個人活下去。父母也好，兄弟姐妹也罷，全都是假的。母親是假的，父親也是假的，我是由樹木和岩石結合之後，從枝椏分杈處誕生的。」

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航