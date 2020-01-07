《尋找湯姆生》：深具「世界線性文化遺產」內涵與潛力的1871年台灣珍貴圖像

文：游永福

自序

台灣的面積不大，古道卻不少，如草嶺古道、魚路古道、八通關古道、瑯嶠．卑南古道等，充滿人文與歷史之美，也充滿地景之麗，向來是慕名者熱門走訪的。

可惜這些路線未能如《徐霞客遊記》一般，有著早期的完整走訪報導，讓我們可以按文索驥、今古對照。萬萬想不到，1871年4月，台灣竟然出現了一位徐霞客，除了遊記，還留下了極為珍貴的照片。

這位台灣徐霞客，風度翩翩、兩眼有神，是舉世公認的傑出旅行攝影家，名叫約翰．湯姆生（John Thomson, 1837-1921）。

湯姆生是英國蘇格蘭愛丁堡人。他在同為蘇格蘭人的宣教士馬雅各醫生（Dr. James L. Maxwell, 1836-1921）對「美好平埔番」之講述與令人讚嘆的魅力吸引下，於是在1871年4月1日隨著馬雅各從廈門搭乘輪船（Steamer）前往台灣。4月2日破曉時分，兩人來到打狗岸邊約一哩處下了錨，接著轉搭舵手「鴉片」（Opium）的小船上岸。自從懷著興奮心情的攝影家一腳踏上了陸地之後，台灣的面目開始清晰了；歷史，也有了不同角度的寫法。

為台灣新寫歷史的湯姆生，長相到底如何？頗令人好奇。攝影家一向為人作嫁，所以會留下自身影像的並不多。這一張難得接近正面的〈湯姆生與中國福建省廈門的兩個滿州士兵〉（Amoy, Fukien province, China: two Manchu soldiers with John omson）影像，判斷應是由其助理協助拍攝。

Photo Credit: 遠足文化出版 湯姆生，〈湯姆生與中國福建省廈門的兩個滿州士兵〉Courtesy of Wellcome Collection

話說湯姆生在打狗上岸後，於旗後、猴山（今柴山，又名壽山）與打狗潟湖四處獵艷，因此為打狗港保留了極為難得的青春容顏。在此盤桓三天後，一行人又乘船北上，於4月5日早上8點來到台灣府。故府城的古意與靜謐，也依序入了鏡頭。

到了4月11日，備好旅行用品，並找到苦力，即挑夫之後，大夥兒又往東行去，前往內山地界客旅極稀，且以閩南語音來記錄的拔馬（Poahbe）、崗仔林（Kong-a-nah）、木柵（Bak-sa）與柑仔林（Kam-a-na）等「熟番」地區，以及瓠仔寮（Pau-ah-liau）、甲仙埔（Ka-san-po）、荖濃（Lau-long）、六龜里（La-ko-li）與枋寮（Pang-liau）等清朝官方避之惟恐不及，絕少經營的「熟番」與「生番」交雜地界。

因此，湯姆生留下了一張張地景、風景、維生、產業、植物、動物、房屋、服飾與人物等精彩照片。此外，還有扼要或細膩，一篇關於台灣的報導及三本專書描述台灣的章節——這些照片與報導後來熱絡流傳於歐美，為世驚艷。

1920年，湯姆生寫信給倫敦威爾康展覽館館長，試探展覽館創立者亨利．威爾康是否有意收藏他手中的玻璃底片及展覽這些照片。信的內容如下：

親愛的先生，我不知道威爾康先生是否打算在貴館騰出空間來展覽照片？如果是，我在東方旅行時所拍攝的一系列照片將是有用的，因為每一張照片對我所造訪的國家及其人民都具有特殊意義；每一個系列都包含了古董、藝術、建築和演化發展的證據。我造訪的地區包括暹羅、交趾中國（越南）、柬埔寨、中國、福爾摩沙（台灣）和賽浦路斯。我可以提供底片及每張照片可用的相關註記。我確信這樣的系列照片將能提升貴館展覽效益，並使展覽更加生動有趣。敬請告知您對此事的看法。 誠摯問候您

約翰．湯姆生

湯姆生自認為「每一張照片對我所造訪的國家及其人民都具有特殊意義」的信件內容，讓我們知道，湯姆生對自己的攝影作品，除了他自己深為看重之外，也認為對他造訪的國家與人民都具有特殊意義，因此相當重要。可惜的是，對台灣具有特殊意義的這批珍貴資產，從1871年起126年間，未曾在台灣出現。直到1995年，攝影學者王雅倫前往法國影像中心進行研究，無意中在法國國家圖書館發現了這批珍貴的台灣影像，才著手整理，並於1997年編著完成了《法國珍藏早期台灣影像》一書。從此，湯姆生120多年前沖印的南台灣照片複製品才得以正式現身台灣。接著在1999年，劉克襄的《福爾摩沙大旅行》專書收錄了〈穿越惡地形：英國攝影家湯姆生的內山紀行〉這篇文章，以湯姆生的〈南福爾摩沙紀行〉（Notes of a Journey in Southern Formosa, 1873）來進行導讀，而插圖則是以版畫呈現。

Photo Credit: 遠足文化出版 湯姆生，〈打狗港〉，1871，Courtesy of Wellcome Collection

到了2002年，荷蘭人蘭伯特（Lambert van der Aalsvoort）所著《風中之葉：福爾摩沙見聞錄》第四部「捕捉台灣昔日風貌的英國攝影師」單元，是以湯姆生的《麻六甲、印度支那與中國間海峽：十年海外旅居歷險記》（ The Straits of Malacca, Indo-China and China or, Ten years' Travels, adventures, and residence abroad, 1875）第11章內容來呈現台灣的部分，所附插圖也是版畫。

2006年2月，法國魏延年（René Viénet）的《從地面到天空台灣在飛躍之中》出版了，同樣是以湯姆生《十載遊記：麻六甲海峽、中國與中南半島》第十一章的內容來編寫。不同的是，該書圖檔採用英國威爾康圖書館（Wellcome Library）典藏的湯姆生玻璃底片重新掃描列印。由於A4規格、兩百頁的篇幅所能收錄的照片仍然有限，所以專書出版時，魏延年特別在台北世貿中心書展，展出更多湯姆生拍攝台灣與台灣以外的照片。

這些高畫素掃描重新沖印的照片，大都附有湯姆生的親筆題字，展現更多細節，令人震撼。現在湯姆生的南台灣照片與精彩遊記報導，除了為國際人士珍視外，也真正成為台灣重要文化資產。

關於筆者提及1999年劉克襄的《福爾摩沙大旅行》，王雅倫曾來信提醒筆者：「其實他早在1989年就出版了。」經詢問劉克襄，確實最初出版的時間為1989年，原出版單位為「自立報系出版社」。

王雅倫還提及：「時報也曾翻譯出版湯姆生的《中國與中國子民》這本書。」經追查，該書出版資料為：約翰・湯姆遜（ Thomson, John）攝影、撰文，羅智成節譯，《中國最後一個古代》（Illustrations of China and its People），由時報出版社於1984年出版，比劉克襄的專書早了五年。因此正確來說，湯姆生此一珍貴資產在1871年的113年後便在台灣出現——筆者久居甲仙山區，資訊明顯不足，慶幸有兩位老師提醒與確認，始得更正。

Photo Credit: 遠足文化出版 湯姆生，〈竹筏〉，1871，Courtesy of Wellcome Collection

而魏延年策畫的湯姆生照片展覽，在2006年2月首度於台北國際書展展出之後，又於同年2月22日起至3月24日止在台大圖書館再次展出。2014年5月30日至8月31日，轉至澳門博物館展出，展覽名稱則為「珂羅．重現：湯姆遜與黃豪生的光影對接」。及至2015年9月14日至11月28日，在巴黎「中國之家」展出，展覽名稱為「福爾摩沙1871：台灣早期影像展」。

2015年10月29日至11月21日又在巴黎「泰勒基金會」展出，展覽名稱為「中國與中國人民影像展」。魏延年策展所使用的湯姆生照片來源如下：

1980年，魏延年獲得了一套衛爾康圖書館館藏中，完整的玻璃底片原版印相。1992年，藉由麥可．格雷（Michael Gray）的幫助，兩人積極地修復了所有在十九世紀末時，使用各類不同印刷技術所留存下來的湯姆生的攝影作品，如使用塗碳技術、珂羅版技術或是使用凹版技術印刷的圖片等，再以高畫質的影像檔數位化保存。

現在，筆者就以保存在威爾康圖書館53片掃描的台灣玻璃底片，來說明湯姆生攝影作品的收藏狀況。湯姆生在底片上扼要題字且點出地名的有37片，如〈木柵女與嬰孩〉（A Bak-sa woman & child, Formosa, 1871）；只題字無地名的有八片，如〈Fishing in the surf, Formosa, 1871〉；另外八片則無任何文字。這樣的題字量比例，就出自湯姆生之手的東南亞照片來說，還是最多的。

Photo Credit: 遠足文化出版 湯姆生，〈木柵禮拜堂群像〉，1871，Courtesy of Wellcome Collection

然而，只靠這麼簡要的題字，想要明白湯姆生口中的「每一張照片對我所造訪的國家及其人民都具有特殊意義」，實在不容易。而且湯姆生出版附有短文來說明照片內容的《中國與中國人影像》一書，在台灣部分只選錄了15張照片，其中六張人頭照僅由一篇〈福爾摩沙的原住民〉來說明；總計15張照片中有三張玻璃底片已經佚失。綜合上述兩項資料，湯姆生口中所謂「可以提供底片及每張照片可用的相關註記」，其實也僅有這些。

湯姆生曾在甲仙埔住過一夜，這裡是筆者的出生與居住地。身為在地人，見到這批有圖（照片）、有文（報導）如此珍貴的湯姆生台灣檔案，卻一直未受到國人應有的重視，令人遺憾。在筆者對湯姆生研究與踏查投入十多年努力後，2014年3月終於在中央研究院人文社會科學研究中心廖泫銘先生的協助下，取得研究用途的威爾康照片電子檔。湯姆生書寫於玻璃底片上的題字，經翻轉影像放大檢視，由筆者的工作夥伴——來自美國的外甥女婿Joshua Heald協助判讀部分潦草字跡，才能釐清大致的內容。

釐清題字內容後，就能確認出照片拍攝地點之地名，並進行後續踏查工作。而原先沒有標示地名的照片，也有了可以追查的方向。其次，參考湯姆生一份關於台灣的報導與三本專書的台灣章節，以及繪製於1873年標示有路線和地名的「南台灣旅行地圖」（Sketch Map of Southern Formosa）之後，成果終於陸續顯現。電子檔影像經放大檢視，也出現紙本影像見不到的許多細節，讓人對乍到台灣的湯姆生獨到的眼光與用心大感佩服。

當然，宣教士馬雅各的人文素養以及一路默默帶領與協助之辛勞，令人感動。更令人驚嘆的是，整個行程中，馬雅各竟然沒有留下任何一張個人影像，真是出人意外的低調。

湯姆生的台灣文化資產有以下價值：一、地景照片，讓我們見證滄海桑田的變化，瞭解守護環境的重要。二、樸實平埔原住民的衣著、家屋與活動照片，讓我們知道先民的文化與生活。三、原住民平埔族群與高山族群互動的描述，讓我們瞭解當時的族群關係。這些具體而微的平埔文化精華，都是台灣文化的底蘊，冀望筆者的階段研究成果，可作為關心者往前探究或往後索驥的踏腳石。

Photo Credit: 遠足文化出版 湯姆生，〈20歲的木柵平埔女孩〉影像，1871，Courtesy of Wellcome Collection

本文開頭提及的《徐霞客遊記》，2011年3月30日中國將開篇之作〈遊天台山日記〉中所記載的第一天——5月19日，訂為「中國旅遊日」，並展開重走「霞客路」一系列活動。2013年3月14日，中國浙江台州恩澤醫療中心主任陳海嘯建議恢復「徐霞客古道」，並申報「世界線性文化遺產」。

所謂「線性文化遺產」（Lineal or Serial Cultural Heritages），主要是指擁有特殊文化資源集合的線型或帶狀區域內，所包含的物質和非物質的文化遺產族群表現形式，如運河、道路、鐵路等。中國的長城、大運河與絲路已通過聯合國線性文化遺產的申請。到處是遺產的中國對於文化保存的持續重視，令人不由得深深反思。期望此一深具「世界線性文化遺產」內涵與潛力的「攝影家湯姆生1871台灣線性文化遺產」的文化路徑，能在本書出版後能獲得國人與相關單位的重視。

書籍介紹

本文摘錄自《尋找湯姆生：1871臺灣文化遺產大發現》，遠足文化出版

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作者：游永福

1871年湯姆生南台灣路線實地踏查，

250張珍貴圖像盡收眼底。

1856年第二次鴉片戰爭之後，中英簽訂《天津條約》，隨著1860年台灣開埠，眾多西方人相繼來到亞洲，有官員、牧師、軍人、商人、探險家……。在這股熱潮中，英國攝影家湯姆生開始了亞洲漫遊。

1862年到1866年，他以新加坡為基地，遊歷了馬來亞、蘇門答臘、麻六甲海峽、斯里蘭卡、印度、泰國、老撾、柬埔寨和越南。1870年到1871年4月，他又進行第二次亞洲旅行，從香港出發開始在中國東南沿海地區，造訪廣州、福州、廈門、汕頭、潮州、台灣等地，拍攝了大量照片。

1871年4月1日，湯姆生跟隨馬雅各醫生從廈門搭輪船到台灣，隔天兩人在打狗（高雄）上岸，然後到台灣府城（台南）、拔馬、木柵、柑仔林、火山、瓠仔寮、甲仙埔、荖濃、六龜里、枋寮，再回到木柵。他從不同的角度為台灣寫歷史，台灣的面貌因此變得清晰了。湯姆生記錄了平埔原住民的生活細節，留下一張張涵蓋地景、風景、維生、產業、植物、動物、房屋、服飾與人物等樣貌的照片。

在湯姆生踏上台灣這座島嶼130年後，本書作者發現了他心目中的「徐霞客」。湯姆生不僅為台灣寫遊記，還留下珍貴的照片。自2001年起，他開始統整家鄉甲仙的史料，經過十多年的研究與踏查，仔細整理湯姆生現存59張南台灣的照片，並根據當時湯姆生的行程，從打狗到木柵，依序編寫和現地比對。這是一項浩大的工程，他希望藉由《尋找湯姆生》的書寫，建構出台灣第一條「線性文化遺產」的路徑。

本書特色

全書收錄近250張珍貴圖像，圖文並茂。

作者近二十年深度踏查和研究，根據湯姆生1871年4月南台灣的行程，從打狗到台灣府城、拔馬、木柵、柑仔林、火山、瓠仔寮、甲仙埔、荖濃、六龜里、枋寮，再回到木柵，依序編寫，並將現在與150年前的影像對照比對，輔以現地豐富的文化、產業與生態資源，建構聯合國教科文組織的「線性文化遺產」之內涵。

全書編排設計別出心裁，大開本展現質樸又典雅的氣質。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九