武漢爆發「不明原因肺炎」7人嚴重，未發現人傳人現象、未能斷定是否SARS

中國武漢市衛健委下午通報，近期發現的「不明原因肺炎」有27個病例，均已隔離治療；其中7例病情嚴重，未發現明顯人傳人現象。至於病因是否為嚴重急性呼吸道症候群（SARS）或是其他病毒性肺炎，仍在調查中。

民眾憂SARS再度爆發

今天早上在中國大陸社群平台微信、微博，許多網友轉發武漢市衛生健康委員會12月30日發出的文件。

其中一份「市衛生健康委關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知」，通知對象是武漢的各醫療機構，表示武漢華南海鮮市場陸續出現不明原因的肺炎病人，因此要求各單位清查統計最近一週類似特點的病人，在30日下午4時前回報；另一份同日簽發的文件則是「關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知」，要求各醫療機構對不明原因肺炎病人必須積極救治，不可以拒診推諉。

網路還盛傳多張武漢當地醫護人員聊天室截圖，有人稱確定不是流感，還有人稱武漢市第二醫院後湖院區已有病例確診為SARS冠狀病毒，病人已被隔離，請大家注意，務必做好防護。

微博上許多網友呼籲官方盡速公布真相，不少貼文的標籤是「#武漢SARS」或「#武漢非典」，表達他們的擔憂；也有網友表示，自己凌晨在網路發表關於武漢不明原因肺炎的消息，已經被網管刪除。

「緊急通知文件」屬真實

武漢當局今天證實有關不明原因肺炎的緊急通知文件是真的。陸媒《第一財經》報導，經查詢，網傳的兩份文件：「市衛生健康委關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知」和「關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知」都是由武漢市衛生健康委員會醫政醫管處發布，指當地醫療機構陸續出現不明原因肺炎病人。

官媒《央視新聞》客戶端上午報導，國家衛健委專家組31日上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。而出現不明原因肺炎病人的武漢華南海鮮市場。《財新網》報導指今天早上有戴口罩、穿白衣的人員背著噴霧器在整個市場消毒，但商家仍正常開店。

中國國家衛健委專家展開檢測

人民日報引述武漢多名醫院人士稱，目前病因尚未明確，不能斷定是網上傳言的SARS病毒，「其他重症肺炎的可能性更大」。

武漢市衛生健康委員會官網下午通報，武漢市出現不明原因的多例肺炎與當地華南海鮮城有關。透過在全市醫療衛生機構展開與華南海鮮城有關的病例搜索和調查，目前已發現27個病例，其中7例病情嚴重，其餘病例病情穩定可控，有2例病情好轉擬於近期出院。

通報稱，這些病例的臨床表現主要是發燒，少數病人呼吸困難，胸部X光片呈雙肺浸潤性病灶。

外傳這次出現的肺炎病例有可能是嚴重急性呼吸道症候群（SARS），不過通報說，到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染，對病原的檢測及感染原因的調查還在進行中。

通報說，病毒性肺炎多見於冬春季，可散發或暴發流行，臨床主要表現為發熱、渾身酸痛、少部分有呼吸困難，肺部浸潤影。病毒性肺炎與病毒的毒力、感染途徑以及宿主的年齡、免疫狀態有關。

台灣疾管署已向大陸疾控中心查詢

台灣衞福部疾管署稱，今早已寄出電郵向大陸疾控中心查詢，並以電話確認收件，現正待中方提供查證結果。台疾管署副署長羅一鈞表示，若確認疫情將立即啟動跨部會合作，成立中央流行疫情指揮中心，針對交通、旅遊、邊境查驗等加強防疫。他表示，網上信息真假參半，而大陸有流感、禽流感流行，提醒台灣民眾前赴大陸應注意個人衛生。

醫生指要透過傳染學分析調查

而《蘋果日報》訪問香港呼吸系統專科醫生盧浩然，他指目前未必能武斷確定是否SARS重臨，但肺炎在特定環境傳播非常普遍，但要確認與海鮮市場是否有關，就要透過傳染學分析調查。

病毒性肺炎一般傳播力較病菌性肺炎為高，一開始有數十名病人在一地點集體患病，有理由相信屬有傳播能力的感染性病毒。大部份的病毒性肺炎，都是由飛沫傳播，或者透過環境滋長，令出現當地的人染病。「好像當年SARS那樣，因排泄物而將病毒傳播到不同樓層。」所以要由當局進行流行病學分析，找到病毒種類，始能確認疫情嚴重程度和詳情。

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