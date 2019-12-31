柬埔寨政府不批准執照更新，2020起境內線上博彩公司皆非法

近年來，在中國屬非法產業的博彩業公司紛紛移到境外營業，如與中國外交關係良好的菲律賓與柬埔寨。除了菲律賓政府已對博彩公司進行打擊外，與北京關係良好的洪森政府在今年8月已宣佈禁止網路賭博的政策。

位於柬埔寨東南部的西哈努克港，一度是中國人在海外博弈產業的重要投資地之一，根據《柬中時報》的報導，柬埔寨財經部的統計，截至2019年首季度，財經部共頒發169張賭場執照，其中91張是位於西哈努克省。

由於大批線上博彩公司的進駐，在大量中國的湧入之下，使得西哈努克等柬埔寨城市的物價、房價高漲，犯罪問題也層出不窮，最終迫使洪森政府決定打擊線上博弈產業。

《柬中時報》報導，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）8月18日宣佈全面整頓博彩業的政府令，全面停止頒發各種形式的網絡賭博執照，而各級執法部門也全面取締無照經營的非法網路賭博活動；至於已獲執照的網路博彩公司可繼續經營至2019年底，12月31日期滿後不可續辦執照。

中央社報導，洪森表示「部分持有執照的線上賭場操弄遊戲規則，並威脅還不出賭債的賭客」而且「一些外國人利用柬埔寨的博弈業，欺壓國內外的受害賭客」。

報導指出，洪森頒布禁令後，柬埔寨移民局的一般行政部副主任Brig Gen Ath Bony表示，8月18日到9月7日有約14萬中國旅客自柬埔寨離境，同期只有13萬中國旅客入境，「過去中國旅客入境的比出境的多」，但是在禁令之後，更多的中國人離開了。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 2017年西哈努克港一處正在施工的中國飯店。

中方樂觀看待洪森禁止網賭

洪森政府開始打擊非法博彩公司後，網絡上傳出離開柬埔寨的中國人宛如「逃難潮」，傳出「7天，共有8.8萬中國人離開柬埔寨」的傳言，事後《環球時報》報導稱，確實有許多中國人離開了柬埔寨，禁令出台後打擊了原依賴網路博弈產業為生的餐飲、娛樂、房地產等產業鏈。該報導呼籲中國人應該理性看待，勿把它上升為民族主義情緒，強調中國民眾到海外投資經商，合法合規經營才是唯一正確的選擇。

對於洪森政府的禁令，中國駐柬埔寨大使館12月29日則認為，柬埔寨政府發出的線上博弈禁令，極大淨化了柬埔寨的投資環境，有助於進一步約束和規範中國公民在柬埔寨投資經營活動，為未來中柬兩國關係的發展創造了有利條件。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜