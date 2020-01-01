兩岸領導人的新年賀詞：蔡英文批中國「正在掏空中華民國」、習近平首度未提及台灣
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蔡英文新年文告中提到，中國利用「九二共識」正在掏空中華民國，捍衛國家主權必須更加堅定。而習近平雖然新年賀詞未提到台灣，不過同日上午出席政協新年茶會時重申對台立場，堅決反對「台獨」。
2020年的第一日，總統蔡英文發表元旦文告，聚焦在兩岸關係，也提及昨日（12月31日）立法院三讀通過的《反滲透法》，強調不會影響自由、侵犯人權，也絕不會影響拜媽祖。而中國國家領導人昨日晚間也發表新年賀詞，通篇未提及「台灣」2字，但對於抗爭運動超過半年的香港，習近平則喊話說「真誠希望香港好、香港同胞好」。
今天是元旦，總統蔡英文依慣例參與總統府前的升旗典禮，隨後並於府內發表新年談話。
蔡英文表示，在元旦的這一天，有很多新的政策開始上路，包括基本工資調漲、托育補助、長照扣除額等新政策，此外「蘇花改」將在6日全線通車，蔡英文肯定行政院長蘇貞昌「做出有感好成績」，也提到過去一年出現幾十年來規模最龐大的台商回台投資，台灣的經濟正在「正向改變」。
蔡英文表示，中國對台灣文攻武嚇不停、介入滲透不斷，目標很清楚，就是要逼迫台灣在主權上屈服讓步，但她感謝所有的台灣人民，給了政府最強大的後盾，沒有屈服，很明確地告訴全世界，台灣不可能接受「一國兩制」。也強調民主與威權，無法同時存在於同一國家，香港人民做了示範，告訴我們一國兩制絕對不可行。
蔡英文也提到昨日立法院剛通過的《反滲透法》，強調裡面的規定都是國內法本來就規範、禁止的事項，只要不是接受中國指示、委託或資助從事法律不許可的事，就不受《反滲透法》的規範。也表示有沒有違法，不是政府說了算，必須經過法院判決。
蔡英文強調，《反滲透法》是反滲透，不是反交流，保證不會影響自由、不會侵犯人權，不會影響兩岸正常的經貿交流。在中國的台商、台幹、台生等，正常生活都可以照舊，不受影響。
而針對外界質疑的「媽祖變共諜」，蔡英文則表示，「拜媽祖的，或是拜其他神明的人，所有正常宗教交流活動，也不會受到影響。兩岸之間的觀光活動，旅行業者的正常生意，也絕對不會受到影響。」
蔡英文也在文告中提到，一年過去了，她的立場更堅定，提出了「四個認知」。包括破壞台海現狀的是中國不是台灣，當中國逼迫時必須一致對外；中國利用「九二共識」正在掏空中華民國，必須更加堅定捍衛國家主權；不能以主權交換短期經濟利益，必須要有一條底線確保主權不受侵犯；以及要警覺中國正全面滲透，分化台灣社會，民主的防衛機制必須建立起來。
習近平2020新年談話：真誠希望香港好，首次未提及台灣
迎接元旦，中國國家主席習近平也按慣例在12月31日發表新年賀詞，內容除回顧2019年各項發展成就，強調澳門證明「一國兩制」完全行得通，並稱「真誠希望香港好、香港同胞好」。而值得注意的是，通篇未提及「台灣」2字。
（中央社）習近平2019新年賀詞，開頭首次未提「全國各族人民、港澳台同胞、海外僑胞及世界各國和各地區的朋友們」等問候語；今晚的2020年賀詞亦然，通篇以回顧今年成就、展望2020年的全面建成小康社會為主。此外，2019年賀詞雖未問候「台灣同胞」，但內文曾提到「很多港澳台居民拿到了居住證」，今晚則全無「台灣」2字，唯一一個「台」字是「人均將邁上1萬美元的台階」。
據央視新聞聯播的賀詞內容，在港澳部分，習近平則首次在賀詞提及「一國兩制」說：「前幾天，我出席了澳門回歸祖國20周年慶祝活動，我為澳門繁榮穩定感到欣慰。澳門的成功實踐表明，『一國兩制』完全行得通、辦得到、得人心。」
他緊接著說：「近幾個月來，香港局勢牽動著大家的心。沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！真誠希望香港好、香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。」
在回顧2019年發展成就上，習近平提到，「一年來，國防和軍隊改革紮實推進，人民軍隊展現出新時代強軍風貌。我們進行國慶大閱兵，舉行海軍、空軍成立70周年慶祝活動，舉辦第七屆世界軍人運動會。首艘國產航母正式列裝」。
外交事務部分，習近平指出，主辦第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、北京世界園藝博覽會、亞洲文明對話大會、第2屆中國國際進口博覽會；同很多國家元首和政府首腦會晤，分享了中國主張，增進了友誼，深化了共識。「世界上又有一些國家同我國建交，我國建交國達到180個。我們的朋友遍天下！」
展望新的一年，習近平表示，2020年是具有里程碑意義的一年。「我們將全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。2020年也是脫貧攻堅決戰決勝之年。衝鋒號已經吹響。我們要萬眾一心加油幹，堅決打贏脫貧攻堅戰，如期實現現行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽。」
雖然新年賀詞未提到台灣，不過習近平在同日上午出席政協新年茶會時重申對台立場，稱要堅持「一個中國」原則，堅決反對「台獨」，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，也強調要繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」，維護香港、澳門長期繁榮穩定。
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核稿編輯：楊士範