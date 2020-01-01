兩岸領導人的新年賀詞：蔡英文批中國「正在掏空中華民國」、習近平首度未提及台灣

2020年的第一日，總統蔡英文發表元旦文告，聚焦在兩岸關係，也提及昨日（12月31日）立法院三讀通過的《反滲透法》，強調不會影響自由、侵犯人權，也絕不會影響拜媽祖。而中國國家領導人昨日晚間也發表新年賀詞，通篇未提及「台灣」2字，但對於抗爭運動超過半年的香港，習近平則喊話說「真誠希望香港好、香港同胞好」。

今天是元旦，總統蔡英文依慣例參與總統府前的升旗典禮，隨後並於府內發表新年談話。

蔡英文表示，在元旦的這一天，有很多新的政策開始上路，包括基本工資調漲、托育補助、長照扣除額等新政策，此外「蘇花改」將在6日全線通車，蔡英文肯定行政院長蘇貞昌「做出有感好成績」，也提到過去一年出現幾十年來規模最龐大的台商回台投資，台灣的經濟正在「正向改變」。

蔡英文表示，中國對台灣文攻武嚇不停、介入滲透不斷，目標很清楚，就是要逼迫台灣在主權上屈服讓步，但她感謝所有的台灣人民，給了政府最強大的後盾，沒有屈服，很明確地告訴全世界，台灣不可能接受「一國兩制」。也強調民主與威權，無法同時存在於同一國家，香港人民做了示範，告訴我們一國兩制絕對不可行。

蔡英文也提到昨日立法院剛通過的《反滲透法》，強調裡面的規定都是國內法本來就規範、禁止的事項，只要不是接受中國指示、委託或資助從事法律不許可的事，就不受《反滲透法》的規範。也表示有沒有違法，不是政府說了算，必須經過法院判決。

蔡英文強調，《反滲透法》是反滲透，不是反交流，保證不會影響自由、不會侵犯人權，不會影響兩岸正常的經貿交流。在中國的台商、台幹、台生等，正常生活都可以照舊，不受影響。

而針對外界質疑的「媽祖變共諜」，蔡英文則表示，「拜媽祖的，或是拜其他神明的人，所有正常宗教交流活動，也不會受到影響。兩岸之間的觀光活動，旅行業者的正常生意，也絕對不會受到影響。」

蔡英文也在文告中提到，一年過去了，她的立場更堅定，提出了「四個認知」。包括破壞台海現狀的是中國不是台灣，當中國逼迫時必須一致對外；中國利用「九二共識」正在掏空中華民國，必須更加堅定捍衛國家主權；不能以主權交換短期經濟利益，必須要有一條底線確保主權不受侵犯；以及要警覺中國正全面滲透，分化台灣社會，民主的防衛機制必須建立起來。

習近平2020新年談話：真誠希望香港好，首次未提及台灣

迎接元旦，中國國家主席習近平也按慣例在12月31日發表新年賀詞，內容除回顧2019年各項發展成就，強調澳門證明「一國兩制」完全行得通，並稱「真誠希望香港好、香港同胞好」。而值得注意的是，通篇未提及「台灣」2字。

（中央社）習近平2019新年賀詞，開頭首次未提「全國各族人民、港澳台同胞、海外僑胞及世界各國和各地區的朋友們」等問候語；今晚的2020年賀詞亦然，通篇以回顧今年成就、展望2020年的全面建成小康社會為主。此外，2019年賀詞雖未問候「台灣同胞」，但內文曾提到「很多港澳台居民拿到了居住證」，今晚則全無「台灣」2字，唯一一個「台」字是「人均將邁上1萬美元的台階」。

據央視新聞聯播的賀詞內容，在港澳部分，習近平則首次在賀詞提及「一國兩制」說：「前幾天，我出席了澳門回歸祖國20周年慶祝活動，我為澳門繁榮穩定感到欣慰。澳門的成功實踐表明，『一國兩制』完全行得通、辦得到、得人心。」

他緊接著說：「近幾個月來，香港局勢牽動著大家的心。沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！真誠希望香港好、香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。」

Photo Credit: AP/達志影像 北京一間餐廳民眾正透過電視觀看中國國家領導人習近平發表新年談話。

在回顧2019年發展成就上，習近平提到，「一年來，國防和軍隊改革紮實推進，人民軍隊展現出新時代強軍風貌。我們進行國慶大閱兵，舉行海軍、空軍成立70周年慶祝活動，舉辦第七屆世界軍人運動會。首艘國產航母正式列裝」。

外交事務部分，習近平指出，主辦第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、北京世界園藝博覽會、亞洲文明對話大會、第2屆中國國際進口博覽會；同很多國家元首和政府首腦會晤，分享了中國主張，增進了友誼，深化了共識。「世界上又有一些國家同我國建交，我國建交國達到180個。我們的朋友遍天下！」

展望新的一年，習近平表示，2020年是具有里程碑意義的一年。「我們將全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。2020年也是脫貧攻堅決戰決勝之年。衝鋒號已經吹響。我們要萬眾一心加油幹，堅決打贏脫貧攻堅戰，如期實現現行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽。」

雖然新年賀詞未提到台灣，不過習近平在同日上午出席政協新年茶會時重申對台立場，稱要堅持「一個中國」原則，堅決反對「台獨」，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，也強調要繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」，維護香港、澳門長期繁榮穩定。

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核稿編輯：楊士範