不平靜的跨年夜：澳洲「大火圍城」千人夜宿海灘，香港警方開出2020第一發催淚彈
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迎向2020年，世界各地都有慶祝活動，不過在南半球的澳洲正面臨一日上百起的野火，多人無家可歸，連飲用水都逐漸減少。
揮別2019年，昨日全球各地都有不少慶祝活動，但也有些地區，正面臨大火與衝突。
澳洲東部的野火蔓延，從2019一路燒進2020，數千人為了逃離火場必須夜宿海灘；而香港也在跨年夜也有多起示威活動，警方在凌晨0時07分，發射今年第一發催淚彈驅散人群，香港作家鄧小樺也疑似被催淚彈射中眼角。
澳洲野火肆虐，跨年夜數千人夜宿海灘
數千名度假者和當地人於新年除夕，在大火肆虐的澳洲東南部夜宿海灘。致命野火席捲熱門旅遊區，切斷多個城鎮的交通。
《轉角國際》報導，澳洲目前正壟罩在40°C以上的全境熱浪中，嚴重乾旱、高溫與強風的助長，大幅加劇了東澳野火的猛烈度。原本以新南威爾斯州的主火場，延燒至濱海渡假勝地馬拉庫塔（Mallacoota）。
一開始，西風帶來的煙霾，將全區天空壟罩成了「瀝青黑」。但很快火光逼近，馬拉庫塔的天際線就被染成了極為駭人的「血色紅」。澳洲媒體《9news》報導，馬拉庫塔鎮的天空正被黑色與紅色籠罩。最高溫度達到攝氏49度，陣風每小時高達80公里， 能見度極差。
馬拉庫塔鎮的山火狀況起自於12月29日。由於乾旱、熱浪與西風吹拂的關係，內陸地區的高溫火苗不斷竄燒往沿海地帶；但目前正值耶誕節–新年長假，澳洲也正當盛夏「暑假」的渡假高峰期，因此以海灘聞名的馬拉庫塔也擠滿了渡假民眾觀光人潮。
《9news》報導，大約有4000人被困在馬拉庫塔鎮，他們醒來時發現房屋被毀，食物和水的供應減少。報導指出，這些遊客與居民一夕之間變得無處可去，馬拉庫塔鎮郊區的房屋已被夷為平地，一些居民被迫睡在汽車和躺椅上，也有一些人暫時待在電影院和購物中心。
馬拉庫塔鎮目前沒有電力，連飲用水都很少，當地商店的庫存正在減少，人們試圖冒險燒開水來喝。當地記者表示，「這是一場等待的比賽。他們不知道他們會被困在海岸多久」，人們正在等待澳洲國防部的船到來，準備大規模的撤離。
當地居民告訴《ABC》，天空變黑，落下灰燼，他什麼也看不見，「這就像是最最黑暗的夜晚」。Facebook用戶Jann Gilbert則發布了一系列稱為「末日」的照片，表示即使戴著口罩，也很難呼吸。
《BBC》報導，澳洲政府週二表示，軍方將增派飛機、直升機和船隻，以協助新南威爾州和維多利亞州的居民脫困，也有兩棲船艦從雪梨出發，預計在週五（1月3日）抵達失火的濱海地區。
新南威爾斯州在跨年夜有112起火災同時發生，而維多利亞州也發生45起山火。而昨日當地南部一對父子（分別為63歲的Robert Salway及29歲的Patrick Salway）也在保護家園時死亡。自去年8月以來，澳洲因森林大火喪生的人數已上升至12。當地媒體形容，澳洲的2019是以最致命的一日結束。
香港跨年夜：汽油彈送除夕，催淚彈迎新年
南半球跨年夜面臨大火，北半球的香港入夜後也不平靜。跨年夜有網友號召到時代廣場、圓方、海港城三大慶祝熱點「和你Shop」活動，倒數期間有人高呼光復香港、時代革命口號，防暴警察則在各商場外戒備，截查多人。
昨日也是831太子站事件後4個月，有市民到港鐵太子站外獻花悼念，防暴警察也到場清理鮮花，在晚上7時許，多名警員衝到太子站外，移除太子站外的鮮花及香燭，引起在場人士不滿，並對防暴警察叫罵，雙方爆發衝突。警員其後在場制服多人，並出動胡椒噴霧驅散，又截查多名聚集的人。
晚間11時，警方出動銳武裝甲車及水炮車到彌敦道與登打士街一帶戒備。
警方在踏入2020年後7分鐘，於0時7分在旺角彌敦道近登打士街發射今年第一發催淚彈，之後多次在旺角和油麻地一帶發射催淚彈驅散人群，期間居住在旺角的作家鄧小樺，也在臉書上貼文表示自己在人行道上遭催淚彈擊中。
不過昨日街頭也傳出暴力事件，陸續有人聚集在旺角、油麻地一帶，有人堵路和縱火。香港警方表示，毗鄰荃灣警署、屬警方專用的停車場，有目擊者稱看到有人擲汽油彈，現場傳出爆炸聲，並波及最少3至4架私家車。警方也稱屯門友愛邨近友愛輕鐵站，有數名黑衫蒙面「暴徒」向警車丟擲汽油彈。警方警告縱火危害公眾安全，亦是嚴重罪行，最高刑罰終身監禁，警方絕對不會姑息違法行為。
而香港民陣元旦當天下午舉行的維園遊行，已獲批不反對通知書，昨晚港警在各商場、跨年夜商圈等地布防攔檢，示威者與警方並未出現激烈衝突，大多數港人稱：「元旦見！」
新聞來源：
- 火線大逃亡：澳洲除夕「野火圍城」，5,000濱海遊客被逼入海（轉角國際）
- Australia fires: More than 200 homes burn down on coast（BBC）
- 有市民到太子站外獻花 數人被警員制服（香港電台）
- 群眾倒數喊抗爭口號 汽油彈送除夕 催淚彈迎新年（明報）
- 踏入 2020 年後七分鐘 警旺角發今年首枚催淚彈（立場新聞）
- 港人跨年夜續上街 呼籲元旦維園遊行見[影]
核稿編輯：楊士範