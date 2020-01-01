不平靜的跨年夜：澳洲「大火圍城」千人夜宿海灘，香港警方開出2020第一發催淚彈

揮別2019年，昨日全球各地都有不少慶祝活動，但也有些地區，正面臨大火與衝突。

澳洲東部的野火蔓延，從2019一路燒進2020，數千人為了逃離火場必須夜宿海灘；而香港也在跨年夜也有多起示威活動，警方在凌晨0時07分，發射今年第一發催淚彈驅散人群，香港作家鄧小樺也疑似被催淚彈射中眼角。

澳洲野火肆虐，跨年夜數千人夜宿海灘

數千名度假者和當地人於新年除夕，在大火肆虐的澳洲東南部夜宿海灘。致命野火席捲熱門旅遊區，切斷多個城鎮的交通。

《轉角國際》報導，澳洲目前正壟罩在40°C以上的全境熱浪中，嚴重乾旱、高溫與強風的助長，大幅加劇了東澳野火的猛烈度。原本以新南威爾斯州的主火場，延燒至濱海渡假勝地馬拉庫塔（Mallacoota）。

Photo Credit: Google Map

一開始，西風帶來的煙霾，將全區天空壟罩成了「瀝青黑」。但很快火光逼近，馬拉庫塔的天際線就被染成了極為駭人的「血色紅」。澳洲媒體《9news》報導，馬拉庫塔鎮的天空正被黑色與紅色 籠罩。最高溫度達到攝氏49度，陣風每小時高達80公里， 能見度極差。

This picture just in from family boarding boat in #Mallacoota #MallacootaFires approx time of photo 9:45am pic.twitter.com/WJEQScDp9f — Bradley Deacon ?? (@BradleyWDeacon) 2019年12月30日

10:30am update from Dad at the wharf in Mallacoota - “fire front not far away” #Mallacoota #bushfirecrisis pic.twitter.com/MvgeiZqujM — bluesfestblues (@bluesfestblues) 2019年12月30日

馬拉庫塔鎮的山火狀況起自於12月29日。由於乾旱、熱浪與西風吹拂的關係，內陸地區的高溫火苗不斷竄燒往沿海地帶；但目前正值耶誕節–新年長假，澳洲也正當盛夏「暑假」的渡假高峰期，因此以海灘聞名的馬拉庫塔也擠滿了渡假民眾觀光人潮。

《9news》報導，大約有4000人被困在馬拉庫塔鎮， 他們醒來時發現房屋被毀，食物和水的供應減少。報導指出， 這些遊客與居民一夕之間變得無處可去，馬 拉庫塔鎮郊區的房屋已被夷為平地， 一些居民被迫睡在汽車和躺椅上，也有一些人暫時待在電影院和購物中心。

馬拉庫塔鎮目前沒有電力，連飲用水都很少，當地商店的庫存正在減少，人們試圖冒險燒開水來喝。當地記者表示，「這是一場等待的比賽。他們不知道他們會被困在海岸多久」，人們正在等待澳洲國防部的船到來，準備大規模的撤離。

當地居民告訴《ABC》，天空變黑，落下灰燼，他什麼也看不見，「這就像是最最黑暗的夜晚」。Facebook用戶 Jann Gilbert則發布了一系列稱為「末日」的照片，表示即使戴著口罩，也很難呼吸。

Day has just turned into night in #mallacoota pic.twitter.com/FCUc8zfqFP — Brendan (@brendanh_au) 2019年12月30日

"A mother took this photo. Her two primary school aged sons are in the boat with her.

They're out on the #Mallacoota lake trying to stay safe from fire, it doesn't look like it - but it's daytime." ~ABC Gippsland.#bushfirecrisis #vicfires #NSWfires #Bushfires #bushfiresVIC pic.twitter.com/CqA1FgMM02 — Fiona Bateman (@feebateman) 2019年12月31日

《BBC》報導，澳洲政府週二表示，軍方 將增派飛機、直升機和船隻，以協助新南威爾州和維多利亞州的居民脫困，也有兩棲船艦從雪梨出發，預計在週五（1月3日）抵達失火的濱海地區。

新南威爾斯州在跨年夜有112起火災同時發生，而維多利亞州也發生45起山火。而昨日當地南部一對父子（分別為63歲的Robert Salway及29歲的Patrick Salway）也在保護家園時死亡。自去年8月以來，澳洲因森林大火喪生的人數已上升至12。當地媒體形容，澳洲的2019是以最致命的一日結束。

香港跨年夜：汽油彈送除夕，催淚彈迎新年

南半球跨年夜面臨大火，北半球的香港入夜後也不平靜。跨年夜有網友號召到時代廣場、圓方、海港城三大慶祝熱點「和你Shop」活動，倒數期間有人高呼光復香港、時代革命口號，防暴警察則在各商場外戒備，截查多人。

昨日也是831太子站事件後4個月，有市民到港鐵太子站外獻花悼念，防暴警察也到場清理鮮花，在晚上7時許，多名警員衝到太子站外， 移除太子站外的鮮花及香燭，引起在場人士不滿，並對防暴警察叫罵，雙方爆發衝突。警員其後在場制服多人，並出動胡椒噴霧驅散，又截查多名聚集的人。

Photo Credit: AP/達志影像 香港跨年夜，民眾遭警方以催淚彈驅散。

晚間11時，警方出動銳武裝甲車及水炮車到彌敦道與登打士街一帶戒備。

警方在踏入2020年後7分鐘，於0時7分在旺角彌敦道近登打士街發射今年第一發催淚彈，之後多次在旺角和油麻地一帶發射催淚彈驅散人群，期間居住在旺角的作家鄧小樺，也在臉書上貼文表示自己在人行道上遭催淚彈擊中。

不過昨日街頭也傳出暴力事件，陸續有人聚集在旺角、油麻地一帶，有人堵路和縱火。香港警方表示，毗鄰荃灣警署、屬警方專用的停車場，有目擊者稱看到有人擲汽油彈，現場傳出爆炸聲，並波及最少3至4架私家車。警方也稱屯門友愛邨近友愛輕鐵站，有數名黑衫蒙面「暴徒」向警車丟擲汽油彈。警方警告縱火危害公眾安全，亦是嚴重罪行，最高刑罰終身監禁，警方絕對不會姑息違法行為。

而香港民陣元旦當天下午舉行的維園遊行，已獲批不反對通知書，昨晚港警在各商場、跨年夜商圈等地布防攔檢，示威者與警方並未出現激烈衝突，大多數港人稱：「元旦見！」

Photo Credit: Reuters/達志影像 跨年夜，香港警察於購物中心盤問民眾。

Photo Credit: Reuters/達志影像 跨年夜，香港多區民眾築起「香港之路」人鏈，舉起手機手電筒呼籲五大訴求。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範