駐外使館陷危機：美軍炸死25名伊拉克民兵，伊拉克民眾攻擊美國大使館

（中央社）伊拉克數千抗議民眾12月31日攻擊首都巴格達的美國大使館，顯然是不滿美國週末發動空襲，炸死至少25名支持伊朗的伊拉克民兵。伊拉克官員透露，美國大使和使館人員已經撤離。

有些群眾突破外牆闖進大使館區內，使館內美國安全部隊發射催淚彈和震撼彈，想要逐退群眾。

《路透社》報導，伊拉克外交部官員透露，基於安全考量，美國大使和其他使館人員已經撤離，只有維安人員留下。

美國大使館位於巴格達安全戒備嚴密的「綠區」（Green Zone），這個區域設有檢查哨管制進出，但許多穿著軍服的男子與一些女性稍早遊行通過檢查哨，聚集在美國大使館外面。抗議群眾揮舞旗幟，表達對親伊朗「人民動員」民兵（Hashed al-Shaabi）的支持。這支民兵涵蓋多個武裝團體，大體已納入伊拉克的維安部隊。

Photo Credit: Reuters/達志影像 12月31日，大批民眾上街遊行包圍美國駐伊拉克大使館。

Photo Credit: Reuters/達志影像 伊拉克大批民眾在12月31日包圍並試圖衝入美國駐巴格達大使館。

Photo Credit: AP/達志影像 12月31日，反對美軍的伊拉克示威者闖入美國駐巴格達大使館內，縱火抗議。

大喊「美國該死」，美軍為何觸怒伊拉克民眾？

美軍29日在伊拉克西部發動空襲，目標是人民動員民兵旗下強硬派團體「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）的基地，造成至少25名戰士喪生。這次空襲是為了報復伊拉克駐有美軍的基地遭到火箭攻擊。美國所作安全評估將這些攻擊大都歸咎於真主黨旅。

抗議群眾聚集美國大使館外後，大喊「美國該死」等口號，並焚燒美國國旗，還扯下牆上的監視攝影機。伊拉克安全部隊攔阻不住，也發射催淚彈。這些群眾也要求關閉美國大使館，並呼籲國會下令美軍撤離伊拉克。

《路透社》報導，伊拉克人幾乎每天都上街譴責親伊朗的民兵組織「真主黨旅」，不過在12月31日，這批民兵組織卻在美國使館建築上噴上「 以人民的名義關閉」字樣。「美國人在伊拉克是多餘的。 他們是邪惡的根源，我們希望他們離開。」一名親伊朗、受美國 制裁的伊拉克民兵領袖卡伊斯（Qais al-Khazali）如此表示。

「美帝去死！美國去死！」為了譴責美國動武並聲援真主黨旅，大批自發、或受到動員的伊拉克示威者於2019年12月31日湧入了首都巴格達的市中心。《轉角國際》報導指出，這批示威者毫無阻礙地深入了原本重重管制、平民示威根本難以進入的巴格達綠區（由高牆與軍隊重兵防守的伊拉克中央行政與外交使節特別管制區）內遊行，甚至團團包圍了戒備最為森嚴的「美國駐伊大使館」園區。

PMF supporters are at the main gate of the US embassy in Baghdad trying to storm it, Iraqi Forces trying to push them back pic.twitter.com/AE1ODLtD5c — Mustafa Salim (@Mustafa_salimb) 2019年12月31日

「負責防守『綠區』的伊拉克軍警，不僅沒有制止示威者朝管制地段湧入；在美國大使館被包圍、甚至縱火的當下，這些由美國金援、美軍訓練的重裝軍警，卻反而自動散去，放任真主黨旅向使館園區正面進攻。」人在綠區現場，見證混亂實況的《華盛頓郵報》記者穆斯塔法．薩林（Mustafa Salim）如此紀錄，並指在攻入第一層使館防線後，真主黨旅的示威者一度打算擴大縱火，甚至破壞鐵絲網、繼續突入第二層禁區，直到人群裡突然出現了多名「手持大聲公的不明人士」，呼籲現場群眾見好就收、不要再朝使館禁區深入進攻。

Photo Credit: Reuters/達志影像

美國駐伊拉克使館遭到前所未有的襲擊，標誌著美國和伊朗在伊拉克之間的角力升級，也使美國與伊拉克的關係跌至低谷。上次美國駐外使館遭到攻擊是2012年，美國駐利比亞班加西領事館遭伊斯蘭武裝分子襲擊，當時這起攻擊造成當時美國駐利比亞大使和其他3名美國人死亡。

美國總統川普怪罪伊朗策動這次攻擊，他推文說：「伊朗是攻擊美國駐伊拉克大使館事件的幕後黑手。他們得要負起完全責任。」

美國國務卿蓬佩奧也在推特上發文，指美國駐伊拉克大使館遇襲是恐怖分子所策劃，並公布所謂幕後主使的姓名。

「今天這場攻擊是恐怖分子阿布．馬蒂．穆罕迪斯（Abu Mahdi al Muhandis）和凱斯．卡查利（Qays al-Khazali）所策劃，他們受到伊朗代理人哈迪．艾瑪里（Hadi al Amari）和法勒．法亞德（Faleh al-Fayyad）教唆。」蓬佩奧並在貼文中附上多張照片，指畫面顯示上述4名男子出現在美國大使館外。

伊朗外交部網站則張貼發言人墨沙維（Abbas Mousavi）聲明說：「伊拉克人民抗議（華府空襲）造成至少25人死亡…美國官員竟大膽歸咎於伊朗。」聲明指出：「墨沙維駁斥美國官員對我國的指控，伊朗也將審慎應對美國官員的惡言威脅反應及錯誤評估形勢，並呼籲白宮重新權衡美國在中東地區的毀滅性政策。」

因為1名美國承包商炸死25伊拉克民兵，美國惹怒伊拉克全民

中央社編譯紐約時報分析報導，美軍週末的空襲炸死20多名真主黨旅民兵，但此舉卻陷自身於伊拉克大眾的憤怒焦點，等於幫伊朗解套。

甚至伊拉克街頭的示威旋律都已變調，口號從反伊朗變成反美；示威者與其他人士批評這項他們視為美國違反比例原則之舉－僅因1名美國包商死亡就炸死24名伊拉克民兵。這幾天示威者開始高喊「終結美國占領」、要美軍滾出伊拉克，讓內外交迫的伊朗撿到大便宜。

伊拉克的什葉派大長老希斯塔尼（Ali al-Sistani）譴責美國空襲，並警告政府「必須確保伊拉克不會變成清算區域與國際舊帳的戰場」。希斯塔尼認為，縱使美國是為報復非法行徑，但也應由伊拉克當局動手而非美國人。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）31日表示，美國不打算撤離駐巴格達大使館人員，因為私人旅行而離開巴格達逾一週的美國大使圖勒（Matt Tueller）正在返回大使館途中。美國總統川普則與伊拉克總理馬蒂通話，伊拉克領袖表示會確保美國人員和財產的安全。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，正在派遣增援部隊到巴格達大使館，包括美國陸軍的82空降師中至少有500名傘兵正在前往科威特，另有2架阿帕契（Apache）直升機會在大使館上空「展示武力」。五角大廈也發聲明表示， 將派遣大約750名美軍到中東。 不具名的官員表示，除了750名美軍外， 如果需要，未來幾天將有多達4000名士兵被派往伊拉克增援。目前有超過5 000名美軍駐紮在伊拉克。

目前沒有美國人員受傷的消息傳出。

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核稿編輯：楊士範