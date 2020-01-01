旺角後巷共同體與元旦催淚彈

旺角真是一個很神奇的社區，它草根、粗鄙、亦正亦邪，沒有中環尖沙嘴的高貴優雅，住九龍新界的街坊都會經過這個交通樞紐轉車，大家都愛到這裡找娛樂消遣，所以，這裡永遠都聚滿了人。

2019年最後一個晚上，防暴警察大舉進駐旺角大街，數以十計衝鋒車列陣在彌敦道巡遊，防線不斷四方八面推進叫市民離開，否則干犯非法集結罪，圍觀市民在罵：「旺角有人是應該的，旺角沒人就悲哀了，你們懂嗎？」

旺角的名字就是夠旺，但這個晚上，朗豪坊商場緊急疏散，附近的街頭小吃店也吃慣催淚彈，經常連帶食物也要一併棄置，損失慘重，店員苦惱地說，「唉，又要關店了，平常我們開業到凌晨四時，這樣下去，不夠錢交租呢。」我唯有吃了一串魚蛋，光顧只是十元，逗得店員笑逐顏開，連聲多謝，也讓我不好意思。旁邊的報紙檔阿伯，經常戴防毒面具繼續擺攤，我說了一句：「又來了......」阿伯嘆了一聲：「唉！」語氣是無奈。

晚上十一時，圍觀的人主要是罵，有警員衝上前舉着海綿彈槍對人群，其同僚把他扯開了。衝鋒車和警車在彌敦道穿梭，發出廣播，晦氣地罵：「記者躝番上行人路！」廣東話的「躝」字不禮貎，有侮辱之意。也有警車一邊駛，一邊向人群廣播：「跑快一點跑快一點！」好像那些人像是其玩物一樣。

警察一走，群眾湧到馬路上，大喊：「手足，站出來（馬路）！」有人夾手夾腳設置簡單路障，都是垃圾埇木條做個樣子，群眾有點輕奮：「還有半小時（就到新一年）…..」大家都有點期待，有人爬上去毃爛交通燈，碎片飛脫。

水炮車的無差別攻擊

氣氛忽然緊張起來，眾人拔足而逃，「水炮車到了！」近日水炮車改變了其運作風格，喜向兩旁的橫街射水。我和另一記者之前也中過水炮，那刺激的水劑讓人全身麻痺，我們猶有餘悸，在彌敦道看看沒有掩護物（除了一個很矮的電箱），唯有向登打士街跑，再轉入一條橫巷。

當時有人吹起哨子，有人嚷着：「慢慢跑！」也有人呼籲：「跑快啲！」令人十分焦慮。當時我還想，要不要躲到那麼遠？怎知，那個與其他人共處於小巷裡的時光，成為了寶貴的體驗。

在警察使用的眾多武器中，最無差別一種就是水炮車。無論是記者、市民、示威者、救護員，都一起走進後巷躲避，有人站在巷口通風報訊：「水炮車快到了！」「它仍停泊在十字路口！」「快點躲進來！」「大家挪移在巷兩邊，留一條通道」，看到有人把頭伸出去，又會有好心人叮囑：「站後一點，你這個位置不安全。」

說時遲，那時快，水炮車向橫街掃射，幾個人走避不及，全身濕透，由於水裡混和着刺激化學品，只是水花濺進後巷，眾人已經咳嗽不止。

有頭髮和臉部全濕了的少年高舉手求助，有少女呼吸急速，巷內召喚急救員的呼喊聲此起彼落：「First Aid! First Aid!」，一名少女跌坐一旁，其米色毛衣濕透，她的額頭流血，血液滴到毛衣上，她喊道：「很痛！」原來她在走避時不慎把頭部撞到金屬電箱。救護員替她包紥，送她到另一條街上繼續治理。也有救護員用水替男孩洗眼，一邊叮囑：「試着眨眼……（好把化學物沖掉）」

水炮車去了又回來，如此這樣，2019年的最後一小時，每次水炮車路過，群眾都湧入後巷，一次又一次，大家拔足狂奔，一起依偎在這個幽暗、濕滑、瀰漫着刺鼻水跡，滿地是垃圾，救援物資散落一地的後巷。平日這種旺角陋巷，讓人聯想到古惑仔、危險、劏死牛（打劫），這天，卻讓人感到得到蔭庇，安全、溫暖、的一個奇異空間。

小巷裡，耳邊響起滿是關懷的話，有人扶着一位老伯離開：「扶伯伯離開！」「要走快點從這邊走！」你會感到，這條後巷，讓大家一起渡過了險境，讓大家生起了一種獨有的共同體經驗。我們在一起，如此度過了2019最後一小時。

倒數後的元旦催淚彈

神奇地，11時58分，大家嚷着說要「倒數迎新年」，原來滿佈登打士街與彌敦道用大光燈照射人群的防暴警察，忽然退後消失了，眾人高興地跟警察說再見，離開了後巷，湧出了登打士街，有黑衣人走出來跟大家說，最後八秒，說的不是數字，而是大家最愛的口號。

百計的人們，一起在旺角鬧市喊着：「10、9、光、復、香、港、時、代、革、命！」有人高興得跳起來，有黑衣蒙面人互相擁抱：「Happy New Year，煲底見！」也有情侶放閃甜密地親吻，旁人裝作嫉忌，「閃到人要盲了！」情侶有點不好意思。

大夥兒從橫街湧出大馬路，在彌敦道舉高一隻手，示意「五大訴求」，也有人約定大家參加元旦大遊行：「一月一，維園見！」有人向路障投擲汽油彈，生起了一堆火，群眾歡呼，也有人笑着勸說：「站得疏落一點，警察防線推進了，別掛着倒數鬆懈了！」

果然，2020年平和的時間只維持了短短的幾分鐘，「呯！」的一聲，遠處傳來了催淚彈的槍聲，群眾嘩然，起哄地從喉頭發出聲音，聲音裡流露出一種經歷了半年的老練：「果然，會開催淚彈」，不少人沒防具爭相走避，記者都爭相湧到路邊，拍攝這一顆2020年第一枚催淚彈。

照片由作者提供

警車繼續巡邏，有警員喊話：「若不想在覊留室過新年的話，快點走！」但人群還是退到後街，不肯走。

每年踏入新一年，香港政府都會在凌晨零時於維多利亞港放煙花，那一幕象徵香港的「繁榮安定」，今年因為修例運動，不想聚集人潮而取消了。有人說笑，以往元旦的新聞，都會陳腔濫調地報導一位媽媽，剛誕下了元旦嬰兒，今年零時零七分，香港警察，在旺角的夜空，以催淚彈宣告新一年伊始。

（編按︰根據醫院管理局的Facebook帖文，2020年的元旦嬰兒在零時十五分在廣華醫院出生，比元旦首發催淚彈晚了八分鐘。）

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alvin