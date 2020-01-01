帛琉2020年起禁用「有害珊瑚礁」防曬乳，違者罰台幣3萬元

（中央社）太平洋島國帛琉1日起實施一項開創性禁令，不准使用含有對珊瑚礁有害成分的防曬乳液，違者罰1000美元（約台幣3萬元）。帛琉實施嚴格環保措施，新設全球最大海洋保護區之一也自今天生效。

《法新社》報導，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）表示，帛琉人「必須尊重環境，因為環境是孕育生命之所，沒有環境，帛琉就沒人能倖存」。

帛琉位處西太平洋上，居於澳洲及日本之間，以海洋生態聞名，被視為全球最佳潛水勝地之一，但帛琉擔心要有所犧牲才能換來如此人氣。

雷蒙傑索說，有科學證據顯示，多數防曬乳液都含有的化學物質對珊瑚礁來說是有毒性的，即使含量很小。

自2020年元旦起，在帛琉，任何對珊瑚礁具有毒性的防曬乳液，不管是攜帶入境或販售，都會被沒收，並處罰持有者1000美元罰款。

雷蒙傑索表示：「帛琉重要生物棲地到處都發現了防曬乳液中的有毒化學物質，在帛琉最知名的生物組織中也有。我們不介意成為第一個禁用這些化學物質的國家，我們也會為傳達這個訊息盡一份力。」

除了這項禁令之外，帛琉的海洋保護區也自今天起生效，在新規定之下，帛琉的專屬經濟區（EEZ）有80%不准捕魚或從事其他海洋活動，包括採礦和取鯊魚鰭。

《BBC》報導，帛琉在2018年簽署了一項法律，限制銷售和使用含有10種不同化學物質的防曬乳和護膚產品，包括常見的二苯甲酮（oxybenzone）和甲氧基肉桂酸辛酯（Octinoxate），這項法律在2020年正式生效。

二苯甲酮和甲氧基肉桂酸辛酯是廣泛用於防曬乳的兩種成分，二苯甲酮的功用是擋住UVB跟UVA2，甲氧基肉桂酸辛酯可吸收陽光中的UVB。不過含有這兩種化學物質的防曬乳在海水中被沖掉時，會造成珊瑚白化。

美國 夏威夷州在2018年立法， 禁止販售含有這兩種成分的防曬乳產品，預計將於2021年生效。另外同樣宣布這項禁令的國家，還包括了加勒比海上的 美屬維京群島（該法律於3月生效）和荷屬博奈爾島。

報導指出， 含有有害化學物質的防曬乳的數量正在減少。在2018年，大約有一半的面霜和乳液中含有這種成分。但夏威夷宣布這項禁令之後，主要的乳霜品牌很快的 就說他們的產品符合法案規範。

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