公然侮辱罪傷害言論自由讓檢察官變「道德警察」？憲法法庭言詞辯論
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聲請釋憲方的律師指出，公然侮辱罪懲罰的是「主觀意見」，例如罵一個人長很醜。公權力一旦介入，可能就會發生寒蟬效應，檢察官是公益代理人，而非被害人的代理人，被害人不能指揮檢察官，檢察官也不應當「道德警察」。
最高法院法官錢建榮等多位法官認為，公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由，共有31案併案聲請釋憲。
包含朱姓男子因對保險業務行銷手法看法不同，和趙姓網友互罵「無良黑心業務」「畜牲」「卑劣無恥」，被法院依公然侮辱罪處拘役20日。媒體人馮光遠、作家張大春等人也因罵人「混蛋、爛咖、下流胚」、「可恥、腦子裝屎」等遭判刑。憲法法庭昨（25）日召開言詞辯論庭，雙方激辯。
憲法法庭聚焦4大爭議：
公然侮辱罪是否侵害憲法言論自由？侮辱言論表達媒介的差異（如網路）是否影響合憲性判斷？
此兩罪是否違反法律明確性原則？若條文合憲，要處罰的言論範圍是否應限縮？如僅限於仇恨性言論或挑釁性言論？
透過國家公權力懲罰主觀意見，讓檢察官變道德警察？
律師王立中認為，公然侮辱罪的目的是要「保護名譽」，但名譽的內涵很複雜。大法官也問法務部，公然侮辱罪要保護的是一個人外在名譽，也就是在社會名譽與評價，還是一個人內在的名譽感情，或是一個人的人格權、人格尊嚴。法務部則認為保護的是外在名譽和人格權。
律師李念祖表示，憲法保護的人格權、名譽權、人性尊嚴與《民法》不同，是要防止公權力侵犯人民基本權。
《刑法》與《民法》最大的差別，是公權力要不要介入私人糾紛？公然侮辱罪懲罰的是「主觀意見」，例如罵一個人長很醜。公權力一旦介入，可能就會發生寒蟬效應，檢察官是公益代理人，而非被害人的代理人，被害人不能指揮檢察官，檢察官也不應當「道德警察」。
法務部由檢察司長郭永發代表陳述，指出公然侮辱罪規範目的是保護人民名譽權和人格權。言論自由並非至高無上的權力，當名譽權和言論自由發生衝突時，兩者應不分軒輊都受保障。
標準不明確，有人有罪有人無罪
律師王立中指出，網路上有所謂的「判決價目表」，但事實上依照情境不同，法官的心證都不同，導致判斷標準模糊不清。多數案件經不起訴終結或無罪判決，效益不彰。
最高法院法官錢建榮認為，國家沒有理由動用刑罰權去處罰一個講出內心實話感受的人，假設一個人真心認為某人是「娼妓、雜碎」為什麼不能罵？侮辱跟誹謗最大的不同是，侮辱處罰講實話的人，誹謗在處罰講假話的人。
講內心的真實感受，讓對方感到內在名譽受損，是用不確定法律概念來審查，可能變成有修養的法官聽不進去，但是有的法官又能接受，導致有人有罪有人無罪。
不過法務部認為，本來就可以尊重每個法官的判斷。而且法院對於「侮辱」的認定並非恣意，最高法院已有數個判決，都提出綜合判斷的標準，比較法上亦有相同規範，甚至有已通過違憲審查的事例，因此並沒有違反法律明確性原則而違憲的問題。
賠錢就好，有需要判刑嗎？
聲請方認為，公然侮辱經常是兩人之間的爭端與糾紛，應該回歸到《民法》來處理，而不是由《刑法》來處罰。
李念祖提出，我國的傳統文化只重刑法、不重民事賠償，人民會認為，國家給罵人者刑罰，就是給了當事人賠償。但假如罵人者遭判刑產生罰金，實際上也是賠償到國庫而非賠償被害人。
法務部則表達不認同，認為一旦「賠錢可了事」，將造成有錢人可以任意貶損、謾罵他人的不合理現象，且若加害人脫產或無資力，就算被害人勝訴也無從獲得補償。
民事損害賠償雖然有「填補損害」的功能，但有更多被害人想透過訴訟獲得自我辯白機會，而且現在網路發達，匿名散播侮辱言論，如果沒有公權力介入，被害人甚至連散播者也找不到，民事訴訟無法完全取代刑事處罰。
郭永發質疑，「對名譽權侵害的被害人，孤立無援、身心受創，加害人仗著躲在螢幕後方，恣意公然發表侮辱性言論，造成多少受害者因為惡毒的網路霸凌走上絕路，這種歪風不應該透國刑事處罰去遏止嗎？」
他更舉出日本發生摔角選手木村花遭遇網路霸凌輕生的案例，日本因此修正「污辱罪」並提高刑責，反映出網路散布侮辱性言論應周延處罰。
不過聲請人也提出統計數字，指出即使有公然侮辱罪，但這幾年相關案件只有數倍暴增，並沒有真正嚇阻亂罵人、羞辱人，反而造成檢察官、法院極大的負擔。必須花上大量時間力氣去證明一個人有沒有罵出某一句話，浪費司法資源，也不合乎成本效益。
法務部則反擊表示，所有的犯罪偵辦本來就都不符合成本，不能用成本考量來思考刑罰的必要性和合憲性。否則像現在國家花了幾億元打擊詐騙集團，但每天的詐騙案件仍然非常多，「難道因為成本太高，不合乎效益，就不做了嗎？」
用尖酸話語批評公眾人物，也該受罰嗎？
馮光遠昨天親自出庭旁聽，他表示自己身上的兩案被判有罪，都是對「政治人物」可受公評之事表達不滿，憤而於臉書以尖酸刻薄的言論評論時政，屬政治性言論。
但公然侮辱罪未針對合理意見評論中，較為尖酸刻薄而可能符合公然侮辱構成要件的言論予以保障，是對政治性言論的嚴重干預，也違反比例原則，違反憲法障言論自由的意旨。
大法官尤伯祥也提問，政治等公眾人物和普通人是否應以相同標準看待。
法務部最終結辯時表示，言論自由具有實現自我、溝通意見、追求真理等功能，但侮辱性言論，不僅明顯無助於這些功能，也可能引發社會不安、暴力攻擊。
名譽權與言論自由都應受憲法保障，但為兼顧個人名譽權和公共利益，法律還是可以針對言論自由作合理限制，因此公然侮辱罪並沒有違憲問題。
本次言詞辯論歷時約2小時30分，審判長大法官許宗力於聲請人、關係機關結辯後，宣示言詞辯論終結。本案於言詞辯論終結後3個月內宣示判決；必要時得延長2個月。
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核稿編輯：楊士範
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