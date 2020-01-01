還在列新年願望清單？5步驟為「現在」找到目標

新的一年，我們會覺得應該開始設計新的年度目標嗎？但更應該擔心的，是那些多出來消耗我們精力的新目標。

我自己通常很少去做年度目標的規劃。我不是說年度目標不重要。但年度目標有可能陷入一個這樣的迷思：「這是一個全新的開始，所以我可以透過全新的目標，帶給自己全新的人生。」

但是，現實中沒有什麼「全新」的開始，12/31和1/1本質上並沒有什麼不同。新的一年不會是全新的一年，明天也不會是全新的一天。如果目標是新年新希望，很容易變成像購物買新東西，滿足的往往只是當下的新鮮感，新買的東西卻可能造成更大的浪費。

這些「新買的」年度目標不僅實現的機會不大，甚至可能變成我們「明年的挫折與壓力」。想想看，要做的事情都做不完了，還要透過新目標來逼自己做更多，而做不到時又更挫折嗎？

但是，什麼都不改變，當然也是絕對不行的。或許我們需要的不是又一個全新的年度目標，而是：「為現在，找到目標」，可以有3個方向：

如何解決已經存在的問題？

如何發揮我已經有的資源？

如何為還沒有的東西，創造第一個有價值的成果？

關鍵在思考的順序：從我有的地方，去創造我沒有的東西。如果要把這樣的思考流程方法化，可以歸納為下面5個步驟。

一、不是列願望清單，而是列「問題－願望清單」

拿出一張空白的紙，開始把自己的願望列上去？等等，願望清單往往是憑空想像的，甚至願望常常會是「從別人那借來的」。說不定我們可以換個方法，這次不要列願望清單，而是列「問題清單」。

再次拿出一張空白的紙，把自己心中感覺到擔憂的切身問題一個一個列上去，舉個例子：

孩子逐漸長大開始要學習更多事情，我除了陪伴他，我還需要學習更多教育方法。

周末時間有時會不知道做什麼，我需要主動多創造一點有特色的家庭活動。

除了工作之外，我需要創造更有價值的休閒時間，要發展自己的興趣技能專業。

其實，某個程度它是「問題－願望」清單。

不是從憑空想像的願望出發，不是單純的想要顧好家庭關係、想要運動、想養成閱讀習慣、想讓工作更有效率等等。而是先從「切身的問題」出發，雖然要去看自己的「問題」，好像讓人感覺有點痛苦，不過也不是只要列出問題，而是「從問題去想像，自己要什麼解決？」例如問題是周末時間有時過得很平淡，我想像的解決是要創造更多有特色的家庭活動，還有要發展自己的興趣專業。

這樣的「問題－願望」清單，會比單純願望清單更有效。而且「問題－願望」清單還可能列起來比「願望清單」更簡單。我在自己的「時間管理課程」中，其實常常遇到有些朋友真正卡住的地方是，不知道要列什麼願望清單，因為腦袋中還不知道自己真正想要的是什麼！



這種時候，反而更不要硬去列願望清單，而是從自己真正的問題出發，例如「不知道自己喜歡什麼」就是一個很明顯的問題，然後寫出「問題－願望」，例如「不知道自己喜歡什麼，我需要找到一個可以投入的興趣技能」。

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二、比起5年後的自己，先掌握現在自己的資源

很多時候年度目標的方法會要我們去想像10年、5年、1年後的自己，但其實自己是會一直變動的，也應該一直變動。所以，除了想像自己未來（而且就像前段所說，想像不出來，無法具體想像），說不定更好的方法是，先分析現在的自己到底掌握了什麼資源。

這時候可以試試看，翻到另一頁空白的紙，把現在的自己正在做什麼？有哪些做到一半的？擁有哪些已經在實踐的目標？先列出來，例如：

我已經養成習慣，利用晚上回家時間陪伴孩子一起讀繪本、玩積木。

周末我會定期安排家庭旅遊。

我持續會練習做料理，主要是西式餐點，利用周末空檔的時候做。

最擔心的是全新年度目標是一個大跳躍，如果能夠跳躍成功當然沒什麼不好，但會有幾個風險：如果一直在東跳西跳，前後目標沒有延續，那麼很有可能獲得的成就也是分散的。更有可能的是，大跳躍代表更困難、更容易拖延。

三、從現有的「資源」與「問題－願望」連結出新目標

現在，我們有一份現有資源清單、一份問題願望清單，有沒有可能把兩份連結在一起，去激發一個新目標呢？

最好的目標，就是彼此連結的目標，而非各自為政的目標。這樣我們才能專注在一個核心選擇上，全力以赴，而這樣的目標往往也能創造最大價值。（我有另外一個實例解析，可以參考：想做的事情太多怎麼辦？讀者的多目標實踐拆解案例分析）



我可能會嘗試這樣思考：

創造陪伴小孩的時間，是我已經實現的目標，我現在需要的是為孩子創造一個更有挑戰的目標，不只是陪伴他，也能和他一起學習。

我目前已經在實踐的生活技能中，有一個是關於料理技巧。而我需要的是為生活找到一個更大的價值樂趣，我可以透過升級的方式來做。

我現在需要設計不一樣的周末活動，這樣我是否可以設計一個目標是：「設計周末家庭烘焙活動」。

我選擇「設計周末家庭烘焙活動」這個目標，關鍵是在我的現有資源、我遇到的問題之間的交集：

我已經很愛做西式料理，而進入烘焙領域，對我來說是個人興趣技能的另一個階段性挑戰。

這對孩子、老婆來說，都是一個有意思、有挑戰、也有很大成果的家庭活動。並且他可以填滿周末時間。

這個目標的活動是孩子可以一起參與幫忙的，可以學習家人的合作。

新目標當然需要，因為新的挑戰才能帶給我動力、成長與改變。但或許可以根據上述的步驟，試試看「從現在找出新目標」。更重要的是，在關鍵的3個步驟後，如果能夠讓多個問題、多個現有資源，最後連結成一個新目標，那麼我們就可以「只要」專注在這個目標上，全力投入，因為我們也只有這樣的時間跟精力。

而且這樣推演出來的連結目標，雖然少，但背後卻可以牽動多個我真正需要的問題解決，也能發展我已經擁有的資源。

四、沒辦法選出好目標，而是為目標設計價值

只是說，如果真的聚焦連結到一個目標上，我怎麼確定這就是最好的呢？還是說不如多選幾個目標，每個都試試看比較好？

其實，最好的目標不是選擇出來的，而是我們創造出來的。

如果有一個目標，我們充分地把他執行完成，那麼這個目標自然會成為一個最有價值的目標。

對新年度目標的另一個迷思是：「如果我選到一個好目標，就成功了？」但事實並非如此，剛好相反，我們沒辦法選到好目標，我們只是選一個目標，然後把它做好，這樣就夠了。

所以當我們推演出一個可以連結自己問題、資源的目標，接下來要做的就是「充分發揮他的價值」。而這時候，一開始如何設定這個目標的成果就很重要。

「設計周末家庭烘焙活動」，這個目標可以有什麼成果呢？是不是就是讓每個周末都有家庭烘焙活動呢？這看起來可以當一個成果，但我們往往還可以設計得更好。我們可以試試看去思考，這個目標背後，要為我創造什麼價值？可以為他人創造什麼價值？

如果我可以每個周末規劃家庭烘焙活動，我就能幫孩子做出相對健康的餅乾、麵包，取代外面買的點心或早餐。

這是一個很重要的設定，一個烘焙目標，可以東學西玩，但這樣一個目標也可能最後就只是玩玩就結束了，更有可能只會有三分鐘熱度。但如果這個目標的價值是「做出家人的健康點心與早餐」呢？這時候，就不是這個目標好不好的問題了，而是我們如何為目標設計價值。而且這個價值最好不只影響自己，也會幫助到他人。

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五、不計畫一年後，先計畫短期成果

最後一個步驟，不一定要計畫一年後的結果，先衝刺現在的成果再說。



當然，一個目標執行得愈長，感覺他獲得的價值愈大。但這是建立在我們計畫明確、確實執行的前提上。問題是，要做出一年的明確計畫？知道自己一年都會確實執行？這樣的難度有多大？

所以不如反過來做，就計畫到我明確有把握的短期成果就好。

例如前面的烘焙目標，在想要為家人做健康點心與麵包的價值下，我可以設定：

3個月後，在孩子生日前，要能做出孩子的生日蛋糕。

半年內，要在孩子上幼稚園前，學會早餐的各種麵包、吐司做法。

這樣我就有一個很明確的短期成果，可以去衝刺，這時候即使烘焙領域很大，我也可以很清楚的知道自己如何開始做。是不是應該先研究做出好吃蛋糕體？要先練習基本吐司的作法？

也不是說我只做簡單的短期目標，而是要一步一步來：

要有短期可以驗證的具體成果（例如：如何做出一個蛋糕體？）

衝刺短期目標，再思考下一步如何計劃（例如：了解蛋糕體做法後，才知道接下來可以練習麵糊的調味技巧）

有了短期成果，再思考目標要不要修正（例如：除了和家人一起做烘焙，也可以設計讓家人可以一起做早餐的活動）

目標不一定要很多，反而應該少一點

其實，我一直覺得不一定需要做出年度目標，不一定要有很完美的長期目標規劃。

但是當我們可以：第一步，面對眼前問題；第二步，了解自己當下的資源；第三步，並尋求當下可以「做得更好」的事，然後不斷循環，那麼不管有沒有年度目標，我們都會持續改變與成長。

而且目標不一定要很多，反而應該少一點，但一個充份設計價值、充分執行的目標，它應該就會引發我們各種問題的改變，並讓自己在多個方面有所成長了。



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本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此。

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範