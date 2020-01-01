不談大場面，2019年我忘不了的幾個剎那

這一年，看各媒體的《大事回顧》，感覺異樣。

這一年，我們似乎不用「回顧」，因為一切影像，記憶猶新，仿如昨日；因為今年只有一件大事，我寫的文章幾乎只有一件事，每個人深深參與其中，腦海裏已容不下其他，毋須回顧。一般《大事回顧》，十年八年後回看，就是歷史，但是今天我們凝視這些畫面，歷史還在進行中，還只是一個開始。

不談大場面，2019年，有幾幕私人視角、剎那感觸，忘不了。

6月16日，200萬人遊行那天，金鐘道「香港人加油」口號此起彼落，太古廣場外的祭壇，燭光點點。既喧鬧、亦肅穆；既躁動熾熱，也秩序井然；人頭湧湧之間，瞥見行人道旁太古廣場內的頂級食肆，一切如常；高雅的純白裝修，一塊潔淨玻璃後，食客輕談淺酌，仿若平行時空。推門走進太古廣場，像穿過叮噹如意門，強勁冷氣襲來，群眾呼聲隱沒，名店林立眼前，人們繼續買票看電影。一門之隔，剎那天地。那是，我們曾經熟悉的香港。

仲夏時，在遠方遊學，時刻思念香港；721翌日，剛好向國際學生談香港最新局勢，看黑幫打人場面，全場睜眼靜默；在場香港人默默流淚，我們都知道，香港從此回不去。然後，久經內戰的黎巴嫰人、流亡美國的伊朗人，走過來安慰我。

機場島，上演《出埃及記》，交通運輸已封，成千上萬人步行離開，沒有摩西、沒有任何人庇蔭，他們義無反顧，尋找流奶與蜜之地。這個夏天，一個新的共同體，在眼前凝聚。

照片由作者提供

荃灣一役、觀塘一役，陌生的長街，萬人空巷，狼煙四起，黃色頭盔如浪奔流，如水聚散。民怨四起，每一處都是戰場，香港真正回歸。

中大二號橋最後一夜，危急關頭，眼前四個黑衣青年，面罩上眉目忐忑，猶豫是走是留；他們最後決定撤退，除下面罩時，都是稚嫩的臉孔。

太子站祭壇，元寶香燭白花滿地，街角一群女士認真在摺衣紙，人們悲痛哀悼至今未能確認傳聞中的失蹤者，警察在隔壁警署高聲呼喊電筒狂照，全城的人抓狂，集體創傷後遺，香港很陌生。

照片由作者提供

掌權者咒罵：暴徒！比黑社會更卑劣！但他們沒有直視過示威者的眼神，他們從來不明白，什麼叫「義憤」。

無數暗夜，長街角落，市民中椒、食催淚彈，六千多人被捕，每個人身邊有朋友、家庭、同學圈，親友被濫捕、街頭遇警暴，都是切膚之痛；警察說謊成為城市惡疾，香港人有目共睹，「特赦」、「不是暴徒」不是空口說說的訴求，百萬人參與，忿怨的眼神，背後是手足之情，與苦難共同體的情誼；權貴不明白，這就是不懈堅持的緣由。

不想記起，是林鄭月娥、李家超、鄭若驊等人喬裝管治、扮作若無其事的臉容，每月惡心多一些；他們掌握權力，亂局自編自導自演，兩制夾縫下，他們無能解決，更不斷火上加油，罪孽深重。

朋友說，準備移民了；我呆住好一會：「連你也要移民？」

校園空寂，學期提早結束；蔚藍天際，牆壁高處，塗鴉着「自由」。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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