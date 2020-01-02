金正恩2020元旦揚言有「新戰略武器」，要美國付出代價

（中央社）北韓領袖金正恩1日宣布廢止暫停核子及洲際彈道飛彈測試的承諾，揚言即將展示「新戰略武器」。分析師認為這有如把飛彈射到「（美國總統）川普頭上」，可能產生反效果。

《法新社》報導，北韓先前發射射程遠及美國全境的飛彈，並進行6項核子測試，根據最高估算，最後一項測試的威力是1945年日本廣島原子彈爆炸規模的16倍。

北韓是自願禁止核子及飛彈測試，金正恩當時說北韓已不需要類似測試，這項禁令在北韓當局與美國政府過去兩年來的核子外交中，一直是主要前提，金正恩與川普在這期間共舉行3次會議，但實質進展不多。

北韓進行任何實際測試都可能激怒川普，他數度提到金正恩承諾不會進行測試，並淡化北韓發射較短程武器的重要性。

美國與北韓之間的談判自從2019年2月在越南河內的川金會後就陷入僵局，北韓還威脅美國於2019年年底前針對取消制裁做出更多讓步，否則就要採取「新的方式」。

根據北韓中央通信社（KCNA）引述金正恩對高階執政黨官員的指示，他說：「我們沒有理由繼續遵守單方面承諾了。」他還說：「世界會見證朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）不久後將持有的新戰略武器。」

執政的「勞動黨」（Workers' Party）中央委員會會議是在金正恩預定發表的新年演說之前召開，金正恩的新年演說在北韓政治時程上是重要時刻，而中央委員會會議意味主要政策有所轉變。

根據北韓中央通信社消息，金正恩在會議中坦承各國因北韓武器發展計畫而施加制裁，確實造成影響，但他明白表示，北韓願意為了保留發展核武能力而付出代價。

他說，美國提出有違北韓基本利益的要求，「態度跟土匪一樣」；還說美國違背川普個人承諾，進行數十場大大小小的聯合軍事演習，並運送高科技軍事設備給南韓、對北韓加強制裁。

金正恩表示，北韓人絕不出賣尊嚴，北韓政府會轉而採取「震驚世人」的舉動，「讓美國為北韓人民承受的痛苦付出代價」。

川普：相信他會信守非核諾言

對於金正恩宣布廢止暫停核子及洲際彈道飛彈測試的承諾，並揚言要在不久的將來推出「新的戰略性武器」。身穿晚禮服的川普在佛羅里達州在參加新年活動前告訴記者：「我們確實簽了一份合約，是有關非核化的。在新加坡簽訂的（合約），第一句就提到非核化。我認為他（金正恩）是個說到做到的男子漢。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則表示，美方對北韓揚言恢復核試感到非常失望，美國要的是和平，而非與平壤當局發生衝突。

蓬佩奧對哥倫比亞廣播公司（CBS）電視台說：「如果金委員長背棄他向川普總統做出的承諾，那真的令人非常失望。」

蓬佩奧表示：「我們信守我們的承諾。我們對他（金正恩）信守他的承諾仍抱持希望。」「川普總統已經採取辦法，試圖建立一條外交途徑。我們希望北韓也能考慮沿著這條途徑繼續前行…我們要的是和平，而非衝突。」

金正恩似略過新年賀詞，專家：避免承認外交錯誤

北韓領導人金正恩今年似略過他從2013年起固定發表的新年賀詞，改由國營電視台播出他在4天黨內會議的演說。分析師暗示，此舉可能是要避免暗自承認兩年來對美國外交政策犯錯。

《法新社》報導，在北韓政治行事曆上，領導人新年賀詞一直是關鍵時刻，除了檢討過往，也設定未來目標，談話全文會刊登在北韓共黨機關報《勞動新聞》（Rodong Sinmun）上。

這項傳統是從金正恩祖父、北韓國父金日成起展開。金正恩最初穿著黨內制式服裝，站在演講臺後對部隊演講。但在平壤訊息傳送現代化之下，形式也隨時間改變，例如他去年就身穿西裝、打領帶，並坐在辦公室演說。

然而，今年卻沒有近年來標準的元旦晨間廣播，甚至到中午都沒有，反而是國營電視台改播出金正恩在4天黨內會議對高官的冗長宣讀演說。

他在演說中表示，平壤不再視自身受制於暫停核武及洲際彈道飛彈測試的承諾，並揚言要展示「全新戰略性武器」。這代表北韓明顯背離過去兩年的外交路線。這兩年來，北韓受到的制裁未獲鬆綁，也沒有在非核化方面採取足夠行動讓美國滿意。

南韓韓東國際大學（Handong Global University）國際關係教授朴遠建（Park Won-Gon）表示，這個形式上的改變可能是為了避免「煩擾」金正恩。

他說，「用你的聲音發表新年演說，跟宣布在全體會議上做出的決定，之間存有巨大差異」。「除了對外界，演講代表要向北韓人民直接發出訊息。這可能迫使你無可避免地承認過去的交涉有瑕疵」。

首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）國際關係研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）則說，此舉可能也可能是要試圖軟化所釋放的訊息。「透過黨內會議發表對國內演說，金正恩可以傳遞堅定自信的訊息，而不會像假使他一個人獨自站立演說發出核武威脅時，顯得那麼好戰。」

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核稿編輯：楊之瑜