在林鄭月娥說「虛心聆聽」後，警隊執行林志偉「指令」濫捕和理非

散仔會（香港警察隊員佐級協會）在12月27日發信批判「和理非」掩護「暴徒」，恐嚇他們「好自為之」。[1]散仔會被認為是西環的代言人，而且夠膽批評高十幾級的官員，他們這些對前線散仔的公開信，可視為越過警務處長直接向前線下指令。這次的指令可理解為針對一般示威者，為前線警察濫捕和理非作心理準備。

林鄭月娥在12月31日親身去到警總派飯勞軍，說「正義永遠站在我們一邊」，代表林鄭月娥為1月1日可能的總動員濫捕表明立場。[2]

元旦遊行開始前，先濫捕新工會的街站義工；大量警察在隧道口要求所有巴士乘客落車搜查，連抱BB的家長也不例外。[3]

超過一百萬人上街，劇本基本上寫好——藉口有「暴徒」出現（盧押道匯豐有大圈打扮的警察衝出，只拘捕了兩三個人咁大把），然後向遊行人群投擲催淚彈，然後便宣佈腰斬遊行，要上百萬人30分鐘內解散。

銅鑼灣幾十萬人當然不可能在那麼短的時間完全散去，況且平日銅鑼灣本身也人山人海。就這樣，警察封鎖大半個銅鑼灣，進行大搜捕，在不同街區以數十人計的圍捕路上的任何人。最誇張的是崇光對出的街，他們在街的兩端封鎖，把過百人拘禁，大量普通打扮的市民像犯人一樣被強制雙手舉起放在頭上，蹲在地上。整個銅鑼灣400人被捕。[4]

我之前說過，每次林鄭月娥說要「聆聽」，接著就會恐怖手段對付她的「聆聽對象」，囍帖街抗議如是，皇后碼頭事件如是，雨傘革命如是，今次也不例外，她在12月31日發佈影片，說要「虛心聆聽」，希望社會「復和」。原來林鄭月娥心目中的聆聽和復和，就是這個老樣子，就是用警察濫暴濫捕來進行。

很明顯，現在林鄭月娥軍政府的鎮壓範圍已經擴大到合法遊行的一般市民。你們過了半年還是一二百萬人湧上街？她就來個腰斬遊行加大抓捕來恐嚇和理非市民，想你們怕了不上街。

可是，這種近乎心理變態的報復行動，只會令更多香港人忿怒，而且更不會再相信林鄭月娥任何「聆聽」。一百萬人上街，你腰斬抓捕和理非，好，那麼下次便會有更多人出來，而且更同情前線的年輕人。

註︰

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